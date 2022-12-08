2022/12/08,
美加

美國期中選舉最終回：喬治亞州民主黨參議員沃諾克連任，確保參議院擁有51：49多數席位

美國期中選舉最終回：喬治亞州民主黨參議員沃諾克連任，確保參議院擁有51：49多數席位
美國喬治亞州民主黨聯邦參議員沃諾克｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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浸信會牧師出身的沃諾克是喬治亞州第一位黑人參議員，他表示：「我常說，投票像是一種禱告，希望出現我們渴望自己和孩子所見到的世界。喬治亞州鄉親，你們一直用你們的嘴和腿、你們的手及腳、你們的腦和心禱告。你們付出了艱苦的努力，如今我們在這裡站在一起。」

（中央社）美國民主黨聯邦參議員沃諾克（Raphael Warnock）6日在喬治亞州決選擊敗共和黨挑戰者華克（Herschel Walker），確保民主黨在總統拜登（Joe Biden）剩下的任期內掌控參議院多數，共和黨在這場原本寄以厚望的期中選舉表現平平。

美聯社報導，這是沃諾克兩年來第二度在決選取勝，民主黨因而在參議院擁有51比49的多數席位，比目前的50比50局面多一席。但共和黨以些微優勢取得眾院控制權。

53歲的沃諾克對擠滿亞特蘭大市中心飯店宴會廳的歡欣鼓舞支持者說：「經過一場艱苦的選戰，或者我應該說，不止一場選戰，我很榮幸能說出民主國家最有力的幾個字：人民已經發聲。」

浸信會牧師出身的沃諾克是喬治亞州第一位黑人參議員，他表示：「我常說，投票像是一種禱告，希望出現我們渴望自己和孩子所見到的世界。喬治亞州鄉親，你們一直用你們的嘴和腿、你們的手及腳、你們的腦和心禱告。你們付出了艱苦的努力，如今我們在這裡站在一起。」

在上個月的期中選舉中，喬治亞州有近400萬人投票，沃諾克以3萬7000票領先華克，但沒有達到避免決選所需的50％門檻。

在6日的決選中，沃諾克以更大的優勢勝出。華克是喬治亞大學和職業美式足球聯盟NFL的傳奇人物，但他無法克服一系列破壞性的指控，包括他儘管支持全國禁止墮胎，卻支付費用讓兩名前女友墮胎。

共和黨今年難以靠以前總統川普（Donald Trump）模式打造的有缺陷候選人贏得勝利，華克的失敗凸顯這種現象，這對川普而言是一個打擊，因為他準備在2024年第三度進軍白宮。

民主黨在參議院取得過半優勢，意味不再需要與共和黨談判達成權力分享協議，也不必依靠副總統賀錦麗（Kamala Harris）身兼議長的一票來打破平手僵局。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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