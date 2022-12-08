澤倫斯基獲選《時代》雜誌2022年度風雲人物、伊朗女性獲選年度英雄；證嚴法師獲選BBC 2022百大女性

《時代》雜誌2022年度風雲人物，澤倫斯基獲殊榮

（中央社）美國《時代》（Time）雜誌昨（7）日將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及「烏克蘭精神」評選為2022年年度風雲人物，以表彰該國在面對俄羅斯入侵時所展現的抵抗意志。

《時代》雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）稱，澤倫斯基選擇留在基輔並在持續的戰爭中團結他的國家，是「命運攸關的」決定，而今年選定他為風雲人物，是「記憶中最明確的一次」。

《時代》雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，澤倫斯基每天都發表演講，不僅烏克蘭人，且全球公民和政府都在洗耳恭聽。

費森塔爾宣布他獲選時稱：「他的訊息攻勢改變了地緣政治氣候系統，掀起席捲全球的行動浪潮。」

費森塔爾說：「無論烏克蘭戰爭是讓人充滿希望還是恐懼，澤倫斯基以一種我們數十年來從未見過的方式激勵了世界。」

澤倫斯基將與「烏克蘭精神」共享2022年風雲人物的頭銜，費森塔爾說，烏克蘭精神體現在幕後戰鬥的「國內外無數人」身上，包括廚師和外科醫生等一般人。

伊朗女性挺身掀起頭巾革命，獲選《時代》雜誌年度英雄

（中央社）《時代》雜誌昨天宣布，伊朗女性獲選為「年度英雄」。在22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反服裝規定被捕並喪命後，伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮，掀起爭取自由的「頭巾革命」。

艾米尼疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，民眾指控警方毒打艾米尼致死，但當局否認。艾米尼之死引起伊朗各地城鎮爆發反政府示威，許多婦女勇敢挺身而出，焚燒頭巾表達憤怒，抗議者大喊「女性、生命、自由」，要求政府廢除女性服裝規定。

伊朗民眾多年來對經濟及政治鎮壓的怒火使這波示威活動演變為人民起義，對教士領導階層構成自1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻的挑戰之一。

《時代》雜誌前記者莫阿維尼（Azadeh Moaveni）撰文說明伊朗這波抗議風潮的源起，並指出如今有許多較年輕的女性走上街頭，她們主導的抗議運動別具特色，追求的是能正常生活，包括上大學，到國外旅遊，實施法治，參與政治，和能夠自由表達意見與決定自己穿著。

她並指出，被當局逮捕抗議群眾的平均年齡很輕，有官員估計平均僅有15歲，顯示新世代對自由的渴盼。在經過將近3個月後，大學校園的抗議潮仍未稍歇，抗議學生要求當局釋放他們被捕的朋友，並且不遵守在公眾場合與教室要區隔男女的規定。

莫阿維尼估計，已有400抗議民眾遭安全部隊殺害，但有些人權團體估計人數恐怕更多，而司法當局則尋求對部分被捕民眾施以重罰。儘管當局採取措施封鎖網路，仍不斷有關於抗議民眾死亡和遭凌虐的消息出現。

她除了向領導挑戰伊朗政權的女性致敬，也指出伊朗年輕女性起義可能掀起震波，影響週邊地區，例如在對女性施暴情況很普遍的鄰國伊拉克和阿富汗，也有民眾聲援伊朗姐妹，各國政府都不能忽視女性的力量。

艾米尼之死只是這次抗議活動的導火線。自去年強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）當選以來，宗教警察巡邏變得更咄咄逼人，網路流傳不少警察對年輕女性動粗的影片，因為她們的穿著不符規定或頭巾沒戴好。

在伊朗全國各地最近的示威中，有些抗議婦女揮舞著她們的頭巾，用波斯語高喊「獨裁者去死！」這指的是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

鎮壓的作法過去曾奏效，但目前民眾自發性示威仍在持續且不斷變化。這是自2009年「綠色革命」（Green Movement）數百萬人走上街頭以來所僅見，抗議的時間長度和變化對德黑蘭構成新的威脅。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

BBC發布2022百大女性，證嚴法師入榜

（中央社）《英國廣播公司》（BBC）發布2022年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，台灣有創辦佛教慈濟基金會的證嚴法師入列。

同樣入榜的還有烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）、在俄羅斯於今年2月全面入侵烏克蘭前與當局關係良好的俄羅斯老牌歌星阿拉．普加喬娃（Alla Pugacheva）等。

BBC指出，佛教慈善家證嚴法師被視為對台灣當代佛教發展最具影響力的人物之一，她有時被稱為「亞洲的德雷莎修女（Mother Teresa）」。

BBC介紹，從1966年證嚴法師創辦慈濟基金會前身「慈濟功德會」以來，這個團體已由約30名家庭主婦存錢幫助有需要的家庭，擴大至全球擁有數百萬名追隨者，在世界各地提供救濟和醫療援助，並開辦學校和醫院。

BBC提到，證嚴法師已80多歲，但追隨者持續進行慈善工作，近期更提供烏克蘭難民財務和物質援助。

這是BBC第10次發布年度全球百大女性名單。BBC指出，今年的名單反映女性在世界各地衝突情勢扮演的角色。此外，今年也是BBC在擬定名單時，首度徵詢先前曾入選百大的女性的意見。

BBC的2022年百大女性名單涵蓋烏克蘭、俄羅斯、伊朗、緬甸、巴勒斯坦、敘利亞、阿富汗等政治、社會衝突強烈的國家地區。東亞方面，入選的包括日本氣候議題倡議人士平田仁子，為高齡及殘疾或具特殊生理需求人士設計服裝和配件、並創立包容性時尚功能產品品牌Boundless的香港設計師姜美而，以及匿名參與破獲韓國最大網路性犯罪團體之一「N號房間」的大學生、隨後從政的朴智炫。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航