2022/12/08,
美加

工會談判瀕臨破裂，《紐約時報》準備迎接歷史性千人大罷工，新聞中心可能減少90％人力

工會談判瀕臨破裂，《紐約時報》準備迎接歷史性千人大罷工，新聞中心可能減少90％人力
Photo Credit: AP / 達志影像

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《紐約時報》高層也在努力尋找內容以便在停工當天填滿報紙版面。她寫道，管理高層正在考慮一系列選項，來保持新聞暢通，包括使用通訊社稿件和要求記者提早交稿，就像他們正在為一個重要假期做準備那樣。該報大部分國際新聞人員也未加入工會，這意味他們會繼續進行報導。

（中央社）美國《紐約時報》逾1100名加入工會的員工準備於明天（美國時間8日）罷工一整天，自1970年代末以來，該報員工從未進行過這樣的抗議。

美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報導，這次歷史性停工將於12月8日午夜生效，持續整整24小時。下午1時，將有員工在《紐約時報》辦公室外勸阻其他員工上班，而不是提交報導。一些知名記者，如韓納－瓊斯（Nikole Hannah-Jones），將在一場聲援集會上發言。

據代表《紐約時報》記者和其他員工的「紐約新聞工會」（NewsGuild of New York）稱，罷工期間，該報的一些主要新聞中心可能失去驚人的90％人力。

一旦成真，大眾將得以一窺一個少了《紐約時報》針針見血和內容豐富新聞報導的世界。

記者弗倫塔斯（Jenny Vrentas）在昨晚發布的一份聲明中說：「我們曾希望在我們所設的期限前達成一項公平的協議，我們1100多人已準備為了彼此和各地的記者站在一起。」

報社和員工一直想努力達成協議並避免24小時罷工。雙方討價還價持續到昨晚，超出原訂上午9時至下午5時的時間期限。目前仍有可能在停工生效前以某種方式達成協議。但情況看似不樂觀。

《紐約時報》一位發言人稱，雙方對今天的協商「尚未做出任何決定」。但「紐約新聞工會」發言人莊文（Wen Zhuang，譯音）表示，日程表上並未安排更多會議，這將使最後一刻敲定協議變得更困難。莊說，「罷工很可能發生。」

消息人士稱，《紐約時報》高層最初被罷工威脅「嚇傻了」，但已開始為這種情況做準備。《紐約時報》人力資源主管威爾希（Jacqueline Welch）昨天上午在一份備忘錄中向員工強調，參與停工的員工「在罷工期間不會得到公司薪酬」。他說，除非在本月2日前獲得批准，否則員工「不能使用休假或個人特休來計算這段時間」。

《浮華世界》（Vanity Fair）記者克雷恩（Charlotte Klein）昨天報導稱，《紐約時報》高層也在努力尋找內容以便在停工當天填滿報紙版面。她寫道，管理高層正在考慮一系列選項，來保持新聞暢通，包括使用通訊社稿件和要求記者提早交稿，就像他們正在為一個重要假期做準備那樣。該報大部分國際新聞人員也未加入工會，這意味他們會繼續進行報導。

《紐約時報》發言人昨天重申，「雖然我們對紐約新聞工會威脅要罷工感到失望，但我們準備確保《紐約時報》不受干擾，繼續為我們的讀者提供服務。」

但是，在新聞編輯部幾乎空無一人的情況下，這可能很困難。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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