你知道自己在吃什麼嗎？醫師衛教：多重保健食品就如同多重藥物般可怕

文：王姿允醫師。我的無齡秘笈。

你知道自己在吃什麼嗎？談多重保健食品的危害

Photo Credit: 王姿允醫師。我的無齡秘笈。

對健康的焦慮反映在保健食品的購買慾上，就是像上面這樣驚人的景象。裡面包羅萬象，各種維生素礦物質益生菌，還有一些含中草藥的保健食品。

昨天這位初診學員，把所有自己買的保健食品攤在桌上來問我到底能不能吃，這應該是我看過最誇張桌子都快擺不下的驚人數量，很多都全新未開封。我問：「你為什麼要吃這些？」她說：「因為我有癌症病史，血管又不好，想說吃來顧血管預防癌症。」

最後我請她全部停掉，跟她說把體重體脂率跟內臟脂肪減下來，才是最有實證的預防癌症跟心血管疾病的方式。（患者體重破百，體脂率超過50％，需要減脂40kg以上。）

常常遇到這樣對健康有疑慮、就會開始狂買保健食品，但完全不知道自己在吃什麼的初診學員，我都會花不少時間衛教「多重保健食品如同多重藥物」的可怕。

先說結論：目前研究沒有足夠的證據支持使用膳食補充劑對特定原因死亡、心血管疾病發病率和癌症發病率能有一級預防的效果。除了某些「特定族群」會常規建議補充「特定營養素」外（掉髮補充鋅鐵、缺鐵性貧血補充鐵之類的），一般無症狀的人攝取營養補充品，對於非營養缺乏的病症沒有任何益處。

甚至有些研究發現攝取過多會有危害，舉例礦物質來說，雖然鋅跟鈣許多的人都會缺乏，但補充過多反而會有健康的危害，有研究發現過多的鈣質攝取（>1000mg/天）會增加癌症死亡率。

以維生素來說，丹麥（Lancet, 2004）一份分析14篇大規前瞻性研究，參與者17萬525人，研究抗氧化維他命（維他命A、C、E、胡蘿蔔素、或硒）對預防腸胃道癌症的效果，結果發現服用過量維他命A、E及胡蘿蔔素，在抗氧化時， 可能因脂溶性維生素長久累積過量，反而有害身體健康，提高致癌及整體死亡率。

另一篇加拿大（JAMA，2005）一項長達7年針對9541名55歲以上的心血管疾病或糖尿病患者給予維他命E的研究，發現維他命E不但不能預防心臟病或癌症，患有心血管疾病或糖尿病的中高齡患者，反而會增加心臟衰竭疾病的發病及住院的機率。研究者推測可能是高劑量維他命E，干擾人體原有的天然抗氧化劑功能。

有人會說，保健食品都有合乎劑量規範，但問題在於，常常每個保健食品除了主成分外，還有加很多微量礦物質跟維生素當輔成分，但是每個瓶罐的同一成分累積起來往往就過量（例如鋅的上限是30mg，五罐保養品都加入5－10mg的鋅很容易過量）。

另一個問題，是保健食品很多都有加入不同的中藥成分，例如「參」類（西洋參、高麗蔘等等）、穿心蓮等等，很多都是肝腎代謝外，若累積的量超過也會對人體有傷害，比起中醫師開立的中藥有明確的適應症，保健食品的中藥亂吃一通其實相當危險。

最後，保健食品吃太多會有賦形劑吃過量的風險，每個膠囊或錠劑裡面除了營養素的主成分外，要能製成一定會加入為數不少的賦形劑，而這些人工合成的賦形劑累積在人體會有什麼傷害，又是個未知數。

所以多重保健食品應該要像處理「多重藥物」（超過5種以上藥物）一樣，必須要「簡化跟停掉不必要的攝取」。

因此王醫師在營養素的使用上，其實都會很重視幾個原則，就是「精簡不重複」、「減少賦形劑不必要攝入」、「適應症明確」，不是健康減重中所需要的必須營養素一律不加，要用就要足量而且一次到位。

既然保健食品並無疾病初級預防之作用，若有民眾對於保健食品的使用有「次級預防」（例如肥胖是疾病，過重到肥胖是需要早期診斷並治療的慢性病臨床前期，屬於次級預防範圍）的需求，麻煩一定要跟您的臨床醫師討論適應症，也能避免搭配中西藥使用出現的交互作用而增加身體危害。

保健食品並不是沒病強身，而是有病才需要補助使用，健康飲食才是最好的初級預防。

本文經王姿允醫師。我的無齡秘笈。授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀