2022/12/08,
歐洲

俄羅斯空軍基地遇襲重挫心理，普亭：沒必要再軍事動員，但可能在烏克蘭長期作戰

俄羅斯空軍基地遇襲重挫心理，普亭：沒必要再軍事動員，但可能在烏克蘭長期作戰
Photo Credit: AP / 達志影像

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不願具名的西方高官告訴《路透社》，俄國空軍遭無人機襲擊，是俄侵烏以來最深入俄境的攻擊。一位官員說：「如果是他們（烏克蘭人）所為……這確實表明他們可以任意在俄羅斯活動，這會讓俄羅斯人深感擔憂。從心理層面講，我認為這是一大打擊。」

（中央社）俄羅斯空軍基地接連遇襲，西方官員認為，這使俄軍蒙受重大心理打擊。但是北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）認為，俄國打算於冬季期間拖延戰鬥，以利明春重新集結、再啟攻勢。

北約：俄拖字訣凍結戰爭，整備後明春重啟攻勢

烏軍已經展開反攻，並且在東部和南部取得重大斬獲，包括收復赫爾松（Kherson）。儘管不無這場衝突恐耗盡西方武器庫存之虞，北大西洋公約組織（NATO）成員仍繼續「史無前例地」對烏克蘭支援武器。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天在英國《金融時報》（Financial Times）舉辦的活動中表示：「我們現在看到的是，俄羅斯實際上正試圖對這場戰爭進行某種凍結，至少在短時間內，這樣他們就可以重新集結、修整、恢復，然後嘗試於明（2023）年春天發動更大攻勢。」

俄空軍基地遇襲，西方官員：從心理層面重創俄軍

俄羅斯利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）基地5日遭到無人機攻擊，前者駐有俄國大型戰略轟炸機，後者距首都莫斯科僅數小時車程。而鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市（Kursk）一座軍用機場昨天遇襲，造成一座儲油槽起火燃燒。

其中恩格斯機場距離最近的烏克蘭領土至少600公里。不願具名的西方高官告訴《路透社》，這是俄侵烏以來最深入俄境的攻擊。一位官員說：「如果是他們（烏克蘭人）所為……這確實表明他們可以任意在俄羅斯活動，這會讓俄羅斯人深感擔憂。從心理層面講，我認為這是一大打擊。」

美分析俄烏戰爭彈藥消耗，確保足夠庫存因應衝突

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示：「我們正透過一項研究、一項分析來確保我們的戰爭計畫、應急計畫的完整度，我們在全球各地不同戰區具備多套應急計畫，以確保我們做出正確的計算、正確的判斷。」

美國表示，北韓已秘密向俄羅斯提供「大量」砲彈，支援俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭。此外，俄羅斯也向伊朗採購無人機，對烏克蘭城市和電力基礎建設發動攻擊。密利表示：「我們將回頭請業界採取任何改善之舉…確保在可能發生狀況時具備適當的武器彈藥庫存。」

助烏買發電機過冬，台捐百萬美元給基輔市

外交部長吳釗燮7日代表政府簽署援助烏克蘭首都基輔市採購發電設備的備忘錄，外交部捐助100萬美元供基輔市採購柴汽油發電機等設備，協助超過300萬名身陷缺電之苦的基輔市民度過寒冬。

外交部指出，基輔市長克利契科（Vitali Klitschko）及基輔市慈善組織基金（Charitable Fund “Darnychany”）執行長馬藍克（Grygorii Malenko）共同簽署相關備忘錄。

俄烏停火恐遙遙無期，普亭：可能在烏克蘭長期作戰

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，俄軍可能在烏克蘭長期作戰，但普亭也指出，他認為目前沒有必要再展開軍事動員。

《路透社》報導，普亭在電視轉播的克里姆林宮人權委員會上指稱，俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」（special military operation）可能會是漫長的過程。

但普亭強調，俄國政府只有在回應敵人攻擊的情況下，才會動用核武。他提及：「當我們受到攻擊，我們便會反擊。」

他表示：「我們沒有發瘋，我們了解核武是什麼。相較其他擁核國家，我們擁有的這些（核武）手段形式更先進且現代，這是顯而易見的事實。但我們不會在全世界把這種武器當作剃刀那樣揮舞。」

他還指控，聯合國（UN）等國際組織及西方媒體懷有反俄偏見，由於這些明顯的偏見，俄國被迫放棄一些組織的成員國資格。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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