網路投保五步驟，臺銀人壽輕鬆完整您的旅行保障

根據聯合國相關報告旅遊業將於明（112）年復甦，隨著疫情趨穩，國內各項控管逐漸解封，交通部今（111）年為鼓勵民眾國內旅遊，陸續推出「防疫旅遊踩線活動」及「安心旅遊補助方案」專案，行政院宣布自111年10月13日邊境解封後，不少民眾躍躍欲試，準備來趟久違的日本、韓國自助旅行，旅遊業者表示今年年底及明年農曆春節預期將爆發旅遊熱潮。

臺銀人壽已於111年12月1日開辦網路投保平台，首推旅行平安險商品，提供24小時無距離網路投保服務，最慢出發前1小時完成網路投保繳費作業，即時提供旅遊保障，落實全年無休，隨時隨地便捷投保的金融友善服務。

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「投保便捷」：網路投保繳費，且有線上「延長保期」功能，讓客戶放心留連忘返，完整旅遊全程的保障。

「保費低廉」：提供1日60萬保險金額，保費13元低門檻方案，落實「隨身銅板，保障隨身」。

「加值服務」：不僅國內或國外旅遊保費價格相同，投保國外（臺灣以外地區，係指臺、澎、金、馬地區以外之地區）旅遊，更提供無須加費，享有4項海外急難服務（旅遊支援、醫療支援、法律支援及緊急事件處理）。

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