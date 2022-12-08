PChome啟動組織重整計畫：商店街市集通過減資99.99%、代標代購電商明年業績拚倍增
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商店街市集表示，未來持續協助全台微型商家發展數位轉型工作，推出新商業模式，透過這次資本重組工作，商店街市集也將持續追求長期電商布局與價值體現。目前將減少股份5367.6萬股，減資後實收資本額為180元，分為18股，每股面額10元。
（中央社）為加速整合資源，PChome網路家庭集團啟動組織重整計畫，旗下子公司商店街市集今天股東臨時會通過辦理減資案，決議減少資本新台幣5億3676萬元，減資比率99.99%。
減資99.99%，股本剩180元
商店街市集減少股份5367.6萬股，減資後實收資本額為180元，分為18股，每股面額10元。
商店街市集透過新聞稿表示，這次減資案是啟動資本重組的第一步，已獲得主要股東及銀行團的支持，完成後將可讓財務結構更健全，以落實健全營運計畫，同時商店街市集的業務正常營運、不受影響。
PChome商店街自2005年開始對全台中小企業提供網路開店服務，目前已經有超過12萬2000店在網路上提供服務，PChome商店街也加強協助中小企業進行數位轉型輔導工作，並持續發展各式線上市集和虛擬與實體市場整合。
根據資誠（PwC）調查，近3年因疫情影響，近80%中小企業營收下滑、超過60%中小企業訂單減少，也影響消費者購買行為，明顯從實體店鋪移轉至虛擬網路購物。
商店街市集表示，未來持續協助全台微型商家發展數位轉型工作，推出新商業模式，透過這次資本重組工作，商店街市集也將持續追求長期電商布局與價值體現。
尋找成長動能：PChome代標代購電商明年業績拚倍增，拓海外市場
（中央社）PChome網路家庭旗下日本代標代購電商比比昂來台營運滿3年，比比昂株式會社社長羅薇琳今天表示，明（2021）年業績有望上看150億日圓（約新台幣34億元），相較今（2022）年全年推估數字接近翻倍成長，明年也將輸出日本商品至亞洲其他市場。
比比昂（Bibian）在疫情期間突圍搶市，今年前11個月業績已超越去年全年，年增率超過60%，推估2022全年營收將來到歷史新高的80億日圓。
比比昂日前舉辦3週年慶活動，在日圓貶值潮及雙11買氣高峰帶動下，從10月23日至11月30日的活動檔期全站業績年增超過2成，即使國境解封也並未影響日本跨境網購熱潮。
羅薇琳今天出席媒體交流會表示，比比昂自2019年10月正式開站，若以完整年度業績來看，今年全年預估業績相較2020年成長近3倍，進口包裹總重量也增加近2.5倍，顯示疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，購買商品也越來越多元化、特色化。
她分析，比比昂早期以C2C（消費者對消費者）代標業務居多，目前業務主力已轉為B2C（企業對消費者）代購，意味著消費習慣改變，一般消費者已經把代購當成生活日常，如同傳統電商一樣，只要上網就可以直接在國外買東西。
羅薇琳坦言，台灣是相當競爭的市場，「消費者什麼都要便宜，服務又要好」，不過今年比比昂策略結盟日本伊藤忠商事，有更多全面性的合作，有機會引進更多有趣商品，推估明年業績將上看至少150億日圓。
此外，明年比比昂也將拓展海外版圖，規劃輸出日本商品到其他亞洲市場，但目前還無法透露是哪個國家。
根據比比昂觀察，站上消費者輪廓以35至54歲為主力、占55%，其中男性消費者較偏好動漫公仔、3C家電、露營釣具及汽機車改裝，女性愛買藥妝保健品、零食、服飾包包、生活雜貨等。
值得注意的是，比比昂今年8月中旬推出藥妝商城，女性消費者占比約60%，新客比例高達7成，顯示日本藥妝店五花八門商品具有強大吸客力。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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供應鏈夥伴一起來！漢翔揪航太產業上下游，以AI解決實務挑戰
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過去三年，航太產業接連面臨波音737Max兩次空難及疫情的重創，國內航太龍頭漢翔把握景氣低迷深蹲練功，邀請供應鏈上下游一起，替員工培訓AI技能。如今疫情解封，航空業也逐漸復甦，台灣生態系的夥伴因為AI的助力，共好共榮一起實現數位轉型。
航空業是全球要求最嚴謹的產業，哪怕製程有一丁點的改變，都要步步為營，輕則損失訂單，重則造成航空事故。波音737Max在2018-2019的連續兩次空難，至今仍撼動業界。漢翔是深受全球航太大廠信任的供應鏈成員，自然也承受近幾年產業劇變帶來的衝擊。
在2019年全球航空業的景氣谷底，漢翔不但不氣餒，反而訂下「深蹲」的目標，宣示「2019年是漢翔進入AI的起始年」。透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 的媒合，漢翔與東海大學攜手，讓產線員工學習AI課程，派遣生產、品管等各類工程師將所學投入製程，取得了不少成果。
以AI技術大幅提升製程、營運面競爭力
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