PChome啟動組織重整計畫：商店街市集通過減資99.99%、代標代購電商明年業績拚倍增

（中央社）為加速整合資源，PChome網路家庭集團啟動組織重整計畫，旗下子公司商店街市集今天股東臨時會通過辦理減資案，決議減少資本新台幣5億3676萬元，減資比率99.99%。

減資99.99%，股本剩180元

商店街市集減少股份5367.6萬股，減資後實收資本額為180元，分為18股，每股面額10元。

商店街市集透過新聞稿表示，這次減資案是啟動資本重組的第一步，已獲得主要股東及銀行團的支持，完成後將可讓財務結構更健全，以落實健全營運計畫，同時商店街市集的業務正常營運、不受影響。

PChome商店街自2005年開始對全台中小企業提供網路開店服務，目前已經有超過12萬2000店在網路上提供服務，PChome商店街也加強協助中小企業進行數位轉型輔導工作，並持續發展各式線上市集和虛擬與實體市場整合。

根據資誠（PwC）調查，近3年因疫情影響，近80%中小企業營收下滑、超過60%中小企業訂單減少，也影響消費者購買行為，明顯從實體店鋪移轉至虛擬網路購物。

商店街市集表示，未來持續協助全台微型商家發展數位轉型工作，推出新商業模式，透過這次資本重組工作，商店街市集也將持續追求長期電商布局與價值體現。

Photo Credit: 中央社 為救集團營運，積極尋求合作。PChome網路家庭集團董事長詹宏志（中）日前出席中國信託銀行、中華電信、PChome網路家庭集團聯名發行的「中國信託ALL ME卡」上市記者會。中央社記者趙世勳攝於2022年7月5日。

尋找成長動能：PChome代標代購電商明年業績拚倍增，拓海外市場

（中央社）PChome網路家庭旗下日本代標代購電商比比昂來台營運滿3年，比比昂株式會社社長羅薇琳今天表示，明（2021）年業績有望上看150億日圓（約新台幣34億元），相較今（2022）年全年推估數字接近翻倍成長，明年也將輸出日本商品至亞洲其他市場。

比比昂（Bibian）在疫情期間突圍搶市，今年前11個月業績已超越去年全年，年增率超過60%，推估2022全年營收將來到歷史新高的80億日圓。

比比昂日前舉辦3週年慶活動，在日圓貶值潮及雙11買氣高峰帶動下，從10月23日至11月30日的活動檔期全站業績年增超過2成，即使國境解封也並未影響日本跨境網購熱潮。

羅薇琳今天出席媒體交流會表示，比比昂自2019年10月正式開站，若以完整年度業績來看，今年全年預估業績相較2020年成長近3倍，進口包裹總重量也增加近2.5倍，顯示疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，購買商品也越來越多元化、特色化。

Photo Credit: 中央社 PChome網路家庭旗下日本代標代購電商比比昂株式會社社長羅薇琳日前表示，今年前11個月業績已超越去（2021）年全年，年增超過60%。中央社記者吳家豪攝於2022年12月6日。

她分析，比比昂早期以C2C（消費者對消費者）代標業務居多，目前業務主力已轉為B2C（企業對消費者）代購，意味著消費習慣改變，一般消費者已經把代購當成生活日常，如同傳統電商一樣，只要上網就可以直接在國外買東西。

羅薇琳坦言，台灣是相當競爭的市場，「消費者什麼都要便宜，服務又要好」，不過今年比比昂策略結盟日本伊藤忠商事，有更多全面性的合作，有機會引進更多有趣商品，推估明年業績將上看至少150億日圓。

此外，明年比比昂也將拓展海外版圖，規劃輸出日本商品到其他亞洲市場，但目前還無法透露是哪個國家。

根據比比昂觀察，站上消費者輪廓以35至54歲為主力、占55%，其中男性消費者較偏好動漫公仔、3C家電、露營釣具及汽機車改裝，女性愛買藥妝保健品、零食、服飾包包、生活雜貨等。

值得注意的是，比比昂今年8月中旬推出藥妝商城，女性消費者占比約60%，新客比例高達7成，顯示日本藥妝店五花八門商品具有強大吸客力。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航