2022/12/10,
社會

胡亂誣告車禍受傷但沒有指定對象是誰，也會成立誣告罪嗎？

胡亂誣告車禍受傷但沒有指定對象是誰，也會成立誣告罪嗎？
形象圖，非當事人車輛 | Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

警方的調查之下發現，車子被擦撞的當下男子根本不在車上，而是在餐廳內用餐，根本不可能被撞到受傷。因此男子最後不僅提告不成，反而被警方依涉犯誣告罪移送法辦。

大家開車外出將車停在路邊的停車格內，卻被別人的車擦撞，你會怎麼處理呢？通常，你應該會報警請警方到場，並調閱監視器看是哪一台車擦撞的，並對肇事的車主請求賠償。

然而，有位男子卻突發奇想，他沒有先報警處理，而是直接跑到醫院去驗傷，再到派出所報案聲稱自己也被撞到有受傷，要提出過失傷害的告訴，不過在警方的調查之下發現，車子被擦撞的當下男子根本不在車上，而是在餐廳內用餐，根本不可能被撞到受傷。

因此男子最後不僅提告不成，反而被警方依涉犯誣告罪移送法辦。

胡亂的誣告，可能會讓你受到刑事審判

如同大家所知，《刑法》裡有規定所謂的誣告罪，假如是有意圖讓他人受到刑事或是其他懲戒處分，故意向公務員誣告的話，最高可是能處7年的有期徒刑，因此像是故意向警察亂舉報他人犯罪並且隨便亂提告的話，可能就會被認定是誣告罪，因此大家千萬不要以身試法，否則自己一個胡鬧的行為，可能會讓你受到刑事審判。

上述這種亂提告他人有做出犯罪行為的舉動，可能會成立誣告罪，但在一開始的案例中，報案者只是向警方報案聲稱有人擦撞到自己的車輛，並且導致自己受傷，但沒有實際指定對象是誰的話，也會算是誣告嗎？

實際上，《刑法》第171條第1項就是規定這類行為的！假如未指定犯人，而向該公務員誣告犯罪者，最多可處到一年的有期徒刑。

做出這種不實的報案提告，不僅有違法可能，還會造成警察與司法機關的負擔，因為你一個人基於好玩或是未經查證的隨意提告，就會需要各機關人員去層層進行處理，而這些機關平時事務已經非常繁忙，誣告行為不但會增加他們業務處理的數量，更是一種浪費社會資源的行為。

隨便亂報案提告雖然可能會有觸法的問題，不過，若是真的遭遇到了犯罪情況，律師提醒，還是要記得到警局去報案，並且要求警方開立報案紀錄，假如警方未主動提供，你是可以直接要求索取的。這不僅是你的權利，也是警察應盡的義務，並且才能確定你是有報案成功，讓司法能夠幫你討回公道。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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