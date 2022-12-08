2022/12/08,
科技

歐洲資料委員會決議：禁止Meta未經允許使用個資投放個性化廣告，專家建議改變商業模式

歐洲資料委員會決議：禁止Meta未經允許使用個資投放個性化廣告，專家建議改變商業模式
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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對此，Meta的其中一位發言人強調，目前公司正在與愛爾蘭監管機構進行接觸。「《GDPR》允許在超過同意或履行合約的範圍之外，有一系列可以處理資料的法律依據。而根據該法規，這些法律依據之間沒有等級之分，因此並沒有其中一個依據是比較好或應該是優先的。」

歐洲資料保護委員會（EDPB）近日通過一項機密決定，社群媒體臉書（Facebook）與Instagram的母公司Meta Platforms Inc.日後若要在歐洲依照個人資料投放廣告，需要獲得使用者的同意。而負責監管Meta的愛爾蘭資料保護委員會（Ireland’s Data Protection Commission，DPC），將在1個月內依據此一約束性決議進行裁決。

EDPB秘密決議：將禁止Meta未經允許使用個資做個性化廣告投放

《路透社》的報導，知情人士在6日表示，作為《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR）指導機構的EDPB，通過了一系列的秘密決議，將禁止Meta使用軟體的服務條款，來作為允許平台投放個性化廣告的理由。

此外，也由於Meta的歐洲總部位在愛爾蘭的都柏林，因而負責監管的機構DPC也需要在一個月內，須根據該決議對其做出裁決。而這一裁決可能會限制Meta銷售此類廣告所能獲取的資料，而若Meta沒有執行，EDPB很可能要求愛爾蘭當局對Meta祭出罰款。

根據決議內容，EDPB就要求Meta在使用個人資料用於廣告時，使用者需要有一個是或否的同意選項。同時，也必須能夠讓使用者在任何時候都能有撤回同意的選擇權，且Meta不得因此就不提供服務。目前，該決議尚未公開，但將於2023年1月與DPC的最終裁定一起公布。

對此，Meta的其中一位發言人強調，目前公司正在與愛爾蘭監管機構進行接觸。「《GDPR》允許在超過同意或履行合約的範圍之外，有一系列可以處理資料的法律依據。而根據該法規，這些法律依據之間沒有等級之分，因此並沒有其中一個依據是比較好或應該是優先的。」

對於本次的秘密決議，EDPB的一位發言人拒絕表示看法。而愛爾蘭資料保護委員會（DPC）則指出，仍有1個月的時間來採納EDPB對於Meta的約束性決定，並在2023年1月公布細節。屆時，Meta可以對該決定提出上訴。

事件源起於2018年歐洲隱私運動組織noyb的投訴

事實上，EDPB對於Meta的這起裁定，是由歐洲隱私運動組織noyb的現任名譽董事，也是奧地利隱私權益倡議者的施雷姆斯（Max Schrems）在2018年的投訴所引發。

根據noyb在6日的聲明，施雷姆斯是在2018年5月25日向委員會進行投訴。而當時，正好是上路的第一天。

「他們沒有為個性化廣告提供是或否的選項，只是將同意條款移動到『使用條款與要件』（terms and conditions）中。這不僅不公平，而且顯然是非法的。而據我們所知，還未曾有其他公司試圖用如此傲慢的方式，來忽視《GDPR》。」

施雷姆斯表示，這個案子是關於一個簡單的法律問題。儘管程序緩慢，但對EDPB的決定感到高興。

施雷姆斯說，EDPB的裁定意味著Meta必須允許使用者擁有一個不使用個人資料投放廣告版本的軟體，同時公司也可以用其他不是依照個人資料的方式來投放個性化廣告，若否就要徵求使用者的同意。

施雷姆斯強調，使用者可以隨時改變想法，而這將確保Meta與其他廣告商公平競爭。

已非Meta第一次被開罰，專家建議Meta需改變商業模式

而這已經不是Meta因為個人資料的保護問題，第一次面臨DPC的裁罰。

在今（2022）年9月，DPC才因為Instagram不當處理兒少使用者個資，而對Meta罰款。而在11月28日，DPC則是因為發現臉書使用者的大量個資在網路上被公開，而認定Meta未善盡資料保護而違反《GDPR》，罰款2.65億歐元（約新台幣86億元）。

對於本次決議，總部位於倫敦的律師事務所Addleshaw Goddard的資料和隱私主管布朗（Helena Brown）也表示，Meta可能不得不改變其商業模式。

《路透社》報導，布朗就表示，依照目前的走向來看，歐洲監管機構將不允許Meta躲在「服務條款」的背後，並藉此使用個人的資料進行個性化廣告的投放。」

布朗強調，Meta可能需要改變其方法，轉而尋求使用者明確的同意，而對於該公司來說，以讓合法且使用者也知情的方式解釋其投放廣告做法將是一個挑戰。

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核稿編輯：翁世航


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