2022/12/11,
健康

安潔莉娜裘莉因家族史預防性切除雙乳，這樣的決定真的夠周全嗎？

安潔莉娜裘莉因家族史預防性切除雙乳，這樣的決定真的夠周全嗎？
photo credit: REUTERS/Hannah McKay/達志影像

我們想讓你知道的是

2013年影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）因家族病史加上自己也篩檢出BRCA1的突變基因，所以選擇預防性的切除雙乳，在當時被稱為是女英雄。然而BRCA1突變帶來的癌症風險，其實並不只侷限於乳癌。

在2013年，著名的影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在美國《紐約時報》投書，是一篇題為「My Medical Choice」（我的醫療選擇）的公開信。在信中她提及因為她的家族史有BRCA1的基因突變，且她的母親在46歲時罹患乳癌，並在56歲時往生。而她自己也因為篩檢出了BRCA1的突變基因，所以選擇預防性的切除雙乳，在當時被稱為是女英雄，但她的決定真的夠周全嗎？

ANGELINA JOLIE ATTENDS UN SECURITY COUNCIL MEETING, NEW YORK
Photo Credit：AP/ 達志影像
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）

先來簡介一下，BRCA這個基因突變分為BRCA1跟BRCA2，是1990年代在美國被發現的，前者在總人口的盛行率為0.07％－0.24％ ; 而後者為0.14％－0.22％。

BRCA1跟BRCA2這兩個基因是一種抑癌基因（Tumor－suppressor gene），是負責雙股DNA損壞後的修復，所以當這兩個基因的其中一個發生缺陷時，在雙股DNA被攻擊而破壞後，會無法被正確地修復。當DNA的損壞累積到一定程度以上的時候，其癌症的風險就開始大大增加了。

帶有BRCA突變者，其乳癌等的發生年紀比一般人來的早，從20－30歲就開始有乳癌風險，且終其一生的乳癌發生機率為40－87％（估算到70歲），且其中BRCA1對乳癌的重要性是比BRCA2高的。除了乳癌之外，其卵巢癌的機率也高達16－60％（估算到70歲）。

大家發現了嗎，除了乳癌之外，帶有此基因突變者其卵巢癌的風險也是大幅增加的，因應了這個卵巢癌增加的風險，我們有一種手術稱為風險降低的雙側卵巢輸卵管切除術（Risk-reducing Salpingo-oophorectomy，RRSO），以下簡稱RRSO，今天就讓我們來好好聊聊這個議題，最後再來探討為何我認為裘莉的選擇可以做得更好吧。

哪些人較適合RRSO？

以下這些族群較適合RRSO：

1. 帶有BRCA1基因突變者：其終生卵巢癌的風險為35－46％，在卵巢癌的風險增加上比BRCA2來的高，也發生的較早。

2. 帶有BRCA2基因突變者：其終生卵巢癌的風險為13－23％。

3. 有遺傳性非瘜肉結直腸癌（Hereditary non－polyposis colorectal cancer, HNPCC）：又稱林奇氏症（Lynch syndrome），是一種自體顯性遺傳疾病，這個疾病與MLH1、MSH2、MSH6、PMS2和EPCAM等MMR基因（mismatch repair gene）突變並失去功能有關。最危險的地方在於這個疾病會增加除了子宮內膜癌之外，也會增加大腸癌、胃癌、泌尿道相關癌症跟卵巢癌，而卵巢癌的風險從未得此病的1－2％大大提升到了9－12％，不可不慎。

除了上述的基因之外，還有其他基因突變是與卵巢癌相關的，也是跟雙股DNA的同源修復（Homologous recombination pathway）相關的基因，包含RAD51C、RAD51D、BRIP1I等等，有此類基因突變者其終生罹卵巢癌的風險較一般族群高了2－6倍，但以現今的建議而言，只有帶有BRIP1、RAD51C、RAD51D等基因突變者，會建議施行RRSO。

以終生風險（Lifetime risk）而言，卵巢癌的得病機率為1.5％，也稱為平均風險（Average risk）。如果是在一般風險的人是不用做RRSO的，因為既然稱為風險降低的手術，其目的就是為了要讓風險增加的上述族群能有預防卵巢癌的選項。

也因為基因相關的數據其實更新的很快，如果你要做RRSO這個決定是奠基於超過一年以上的基因篩檢（非以上提及的基因），那我們都建議醫師可以再重新審視一下新的基因資料庫怎麼說，像是ClinVar這個資料庫裡面都有最新的資訊可以查詢。

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圖片來源：作者提供

我該做基因篩檢嗎？

經過各式媒體報導之後，一定很多人好奇自己是否也需要做BRCA等基因篩檢。其實以各個研究來看，主要是有家族性或是家族中有早發的的乳癌、卵巢癌，會比較建議做此項檢查。

目前在家族史裡面，也有各種不同的計算方式，其中算的不外乎是家族成員罹患乳癌、卵巢癌的人數、發病年齡等。如今以婦產科來說，在罹患卵巢癌的病患中，若是有BRCA或是同源染色體修復的突變者，對於一種稱為PARP抑制劑的標靶藥物是較有療效的。

在參考台大醫院與國外的相關著作後，具有以下條件的你，可能會是建議檢測基因的族群，但在檢測之前也一定要跟你的乳癌、婦癌專科醫師做討論喔：

  • ≥2名女性家族成員確診為卵巢癌（年齡：不限制）。
  • ≥1男性家族成員確診為乳癌（年齡：不限制）。
  • ≥2的女性家族成員診斷出患有乳腺癌，其中一人被診斷時≤50歲。
  • ≥1女性家族成員確診乳癌和一個家族成員確診為卵巢癌（可以是同一位家族成員）
  • ≥1女家族成員<35歲確診乳癌。
  • ≥1名女性家族成員確診為雙側乳癌（第一個乳癌確診時需<50歲）。
  • ≥1名女性家族成員確診為卵巢癌（確診時需<40歲）。
  • 你是早發性乳癌（<35歲）或是雙側乳癌的患者。
  • 你有≥3名女性家族成員被診斷患有乳癌（年齡：不限制）。
  • 你已經在術後確診為卵巢癌患者

RRSO降低癌症風險的效果

關於RRSO，有的人可能會疑惑說為何連輸卵管都要一起切？因為就現今的婦科癌症觀念而言，我們認為輸卵管可能是引起卵巢癌的重要因素之一、此外輸卵管本身也會癌化，所以建議是兩者一起切除，這樣是最有效能減少卵巢癌跟輸卵管癌風險的手術方式。

若是已經生育過的婦女，子宮也是可以考慮一起取下的器官，再加強杜絕未來子宮內膜癌的風險，尤其是以林奇氏症候群而言，子宮內膜癌跟大腸直腸癌的風險也會大幅提升，摘除子宮的效益更大，所以也是被建議的一種風險預防方式。

做RRSO要考慮的事項

若在更年期前就提前摘除兩側卵巢輸卵管，會發生術後的停經（Surgical menopause），影響因人而異，從陰道乾澀、性慾降低、睡眠不安穩、情緒波動起伏大、熱潮紅、骨質疏鬆風險跟心血管風險提升等不一而同的症狀，可能都會因此找上你，其實也就是更年期的症狀只是提早發生了。


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