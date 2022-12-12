2022/12/12,
科技

【圖表】景氣寒冬，2022科技業裁員超過10萬人，各家老闆身家大失血

【圖表】景氣寒冬，2022科技業裁員超過10萬人，各家老闆身家大失血

我們想讓你知道的是

受戰爭與全球經濟衰退影響，疫後裁員潮也吹到了矽谷科技業，包含Meta、Twitter、亞馬遜紛紛宣布裁員。相較2020年多是觀光或交通業受到影響，2022年這波裁員潮更多發生在疫情期間營收大幅增長的電子商務產業，究竟背後原因為何，讓我們一起來看看。

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸趨緩，觀光、民生產業逐漸走向復甦，科技產業卻正經歷前所未有的裁員潮。

根據裁員資訊平台Layoffs.fyi的統計，2022年至今，矽谷科技公司已超過14萬人被裁，第四季裁員人數更創疫情以來新高，知名企業包含Facebook母公司Meta、亞馬遜（Amazon）都宣布1萬人以上的裁員計劃，且將放緩人才招募，以應對經濟不景氣與產業動盪的危機。

裁員資訊平台Layoffs.fyi自2020年3月起上線，依新聞稿與各公司員工自行回報的方式，統計矽谷科技公司裁員情形。其統計顯示，2020年COVID-19大流行後，曾重度打擊觀光與運輸產業相關的科技公司，知名共乘平台優步（Uber）2020年第二季連續裁撤多個辦公室的員工，裁員人數高達7525人。訂房網站Booking.com也在當年7月裁撤全公司約25%員工，總計有4375人。

科技公司裁員創新高_1209

2022年初雖然疫情已逐漸趨緩，但2月份爆發的俄烏戰爭，再次掀起全球經濟動盪，也再掀起裁員潮。《TechCrunch》報導，美國科技行業正經歷寒冬，包含LinkedIn、微軟與特斯拉等科技公司自2022年第三季起陸續發佈裁員消息。亞馬遜、Meta也在11月宣布公司史上最大規模的裁員，分別有1萬名及1萬1000名員工將被裁撤，創下疫情以來最大的裁員潮。

從Layoffs.fyi數據來看，相較2020年COVID-19疫情衝擊觀光運輸產業，2022年第四季開始的裁員潮，有3成員工來自電子商務產業。

《紐約時報》分析，疫情前兩年成為亞馬遜最賺錢的時代，使得亞馬遜的員工總數在兩年內成長一倍。但疫情過後，面臨過度投資、快速擴張的高額成本，消費者的購物習慣改變與通膨也削弱了銷售狀況，使得亞馬遜不得不裁減多年來人員過多的業務。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前也發表對員工的公開信，承認對於公司的成長過於樂觀，導致公司營收遠低於預期，對因裁員受影響的員工感到抱歉。

除了裁員以外，經濟動盪導致股市波動，也讓富豪身價大幅下跌。彭博全球500大富豪排行榜當中，隸屬科技行業的富豪損失最多，排名前20名的科技富豪當中，損失最慘重者是日前入主Twitter的馬斯克（Elon Musk），比較去年至今年同期數字，身價蒸發約914億美金。而Meta執行長祖克柏與亞馬遜執行長貝佐斯，也都有超過800億的身家蒸發。

科技富豪身家大失血_1209

但也有少數人身價逆勢看漲，例如抖音（TikTok）母公司字節跳動執行長張一鳴，這一年以來身價增長最多，總身價達549億，較前一年增加104億。拼多多執行長黃崢也有超過百億身價的增長，總身價為306億。

CNBC報導，隨著美國聯準會（FED）持續升息以壓制通膨，美國經濟成長腳步放緩，讓過去高速增長的科技業不得不放緩人才招募以縮減成本，但仍未影響到其他行業就業市場的蓬勃。而這波科技業裁員潮是否會延續到2023年第一季，將有待聯準會下一步動作而決定。

資料來源：Layoffs.fyiBloomberg Billionaires Index

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：林奕甫


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。