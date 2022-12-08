《國民教育法》睽違6年大修，全教總提校長與主任甄選儲備制度，與私校「小聯考」爭議
我們想讓你知道的是
《國民教育法》修正草案目前正在立法院教文會審議，全教總對此提出國中小校長、主任儲備制度，以及私校「小聯考」爭議的相關建議。立委張廖萬堅表示，私校小聯考在台中最嚴重，一所私中曾有8000人應考入學考試，導致小學生從國小四、五年級就得開始補習。
睽違6年，《國民教育法》修正草案目前正在立法院教育及文化委員會審議，對此，全教總也召開記者會提出修法建議，其中涵蓋校長與主任的甄選儲備制度、私校「小聯考」爭議等等，讓《國民教育法》修法必須以專業為依歸，提出能解決現場問題，增進教育品質的修法內容。
全教總理事長侯俊良表示，《國民教育法》的修正是要解決教育現場的問題，因此提出2個大的修法方向，與行政、教學息息相關。
全教總表示，無論是校長遴選或主任的任用，中小學都和高中有不同的規定，既然現在12年國教已經上路，就應齊一法制。侯俊良提及，國中小學校經甄選、儲備了很多主任與校長，但校長有主任聘任權，不見得會聘任儲備主任，導致這些人力最終只能進入教育局處擔任科員工作。
而在高中的部分，學校校長就無需經過甄選及儲訓的程序，侯俊良認為，儘管如此，高中的校務發展一樣很好，因此希望國中小能比照高中，免去甄選、儲訓的程序。對此，立法委員張廖萬堅出席記者會時也提及，有聽到很多已經儲訓多年的主任，說現在校長遴選已經「內閣制」、不需要合格的儲訓主任，「那他為什麼要花那麼多時間去考試？」
除此之外，現行《國民教育法》規定，校長遴選委員會應有家長會代表參與，比例不得少於1/5。而在全教總提出的建議中，認為應有同級家長會代表、教師會代表參與，比例至少要各有1/5，侯俊良認為，需讓所有老師、家長能在遴選過程中發揮專業。
台中私中8000人報考，孩子小小年紀背負升學壓力
另外，為了確保優質國教品質，全教總提出關於教學正常化的修法建議。侯俊良表示，各縣市政府對私校、教學正常化的管理力有未逮，私校「小聯考」爭議頻傳，他強調應賦予中央主管機關更大的責任。立委林宜瑾進一步支持全教總的建議，認為私校招生規定要報請地方主管機關核定，以及中央主管機關備查。
張廖萬堅表示，私校小聯考在台中最嚴重，台中市曾經有一所私立國中，一年8000人應考入學考試，曉明女中、衛道中學等名校先前也都有約5000人報考，導致小學生從國小四、五年級就得開始補習，為了擠進窄門而面對讀書壓力。林宜瑾也認為，不應讓孩子小小年紀就背負升學壓力，「考試至上跟成績優先的升學主義，不是現代化的台灣的辦學方向。」
全教總也要求，新版《國民教育法》不得取消小校員額彈性的規定，不宜去除公立學校海外攬才子女專班的教師資格，以及落實常態編班等等。
立委關注代理教師、學生權問題
除了全教總提出的建議外，出席立委各自的修法版本也都有其關注重點。立法委員范雲關注代理教師比例飆升的問題，其中，中央政府無法規範地方政府，教育部每年補助幾十億，地方政府卻不願意把錢納入編制，造成人才的流失，也傷害學生受教權。因此，范雲提出修法應明訂教師人員編制逐年調升到合理員額數。
張廖萬堅指出，代理教師的薪水月數一國多制，在教育現場造成困擾。選前有2/3以上的縣市長，都同意給代理教師發全薪，他認為應透過法律要求全國一致，保障孩子的受教權。
針對「黑心校規」的問題，范雲表示，上個月屏榮高中因黑心校規被扣減補助款，但扣補助款與減招只是「治標」，需從法制面處理，明定地方政府、學校違法處以罰則。
張廖萬堅則提出學生權問題，像是高中生權益受損時，可以提出申訴，但國中、國小生依《國民教育法》規定，須經過家長才能申訴。他表示《民法》限制7歲以下沒有行為能力，但7歲以上的國小生及國中生，應可以自己提出與學校討論，先前教育部也有回應，可以討論這個部分。
延伸閱讀
- 立院通過預算修正案，112學年度起全台各縣市應給予代理教師12個月完整聘期
- 彰化縣議員吳韋達要求給代理教師完整12個月聘期，縣長王惠美：多給7天薪水，我們就花了1000多萬
- 代理教師聘期未受保障如「免洗筷」，暑假無薪又不能兼職，立委要求教育部即刻改善
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
供應鏈夥伴一起來！漢翔揪航太產業上下游，以AI解決實務挑戰
我們想讓你知道的是
過去三年，航太產業接連面臨波音737Max兩次空難及疫情的重創，國內航太龍頭漢翔把握景氣低迷深蹲練功，邀請供應鏈上下游一起，替員工培訓AI技能。如今疫情解封，航空業也逐漸復甦，台灣生態系的夥伴因為AI的助力，共好共榮一起實現數位轉型。
航空業是全球要求最嚴謹的產業，哪怕製程有一丁點的改變，都要步步為營，輕則損失訂單，重則造成航空事故。波音737Max在2018-2019的連續兩次空難，至今仍撼動業界。漢翔是深受全球航太大廠信任的供應鏈成員，自然也承受近幾年產業劇變帶來的衝擊。
在2019年全球航空業的景氣谷底，漢翔不但不氣餒，反而訂下「深蹲」的目標，宣示「2019年是漢翔進入AI的起始年」。透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 的媒合，漢翔與東海大學攜手，讓產線員工學習AI課程，派遣生產、品管等各類工程師將所學投入製程，取得了不少成果。
以AI技術大幅提升製程、營運面競爭力
漢翔的AI培訓實戰成果非常豐碩，首先在製程面，將AI導入熱壓爐的智慧監控，大幅改善生產品質和效率；在複合材料的封膠工序，也以人機協作搭配AI視覺辨識，獲得更好的作業成果；而在營運面，則利用AI文字探勘，掌握全球各角落最即時的商情，了解客戶、同業對手、及業界動態，以快速反應迎戰激烈的市場競爭。
「光我漢翔好不見得好，必須產業一起好。」漢翔董事長胡開宏決定邀請晟田科技、豐達科技等眾多國內供應鏈夥伴一起，開設航太產業AI培訓專班，並將漢翔的AI智慧製造經驗、無私分享，帶著上下游企業一起朝數位轉型邁進，共同打造台灣在世界舞台的整體競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」