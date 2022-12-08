《國民教育法》睽違6年大修，全教總提校長與主任甄選儲備制度，與私校「小聯考」爭議

睽違6年，《國民教育法》修正草案目前正在立法院教育及文化委員會審議，對此，全教總也召開記者會提出修法建議，其中涵蓋校長與主任的甄選儲備制度、私校「小聯考」爭議等等，讓《國民教育法》修法必須以專業為依歸，提出能解決現場問題，增進教育品質的修法內容。

全教總理事長侯俊良表示，《國民教育法》的修正是要解決教育現場的問題，因此提出2個大的修法方向，與行政、教學息息相關。

全教總表示，無論是校長遴選或主任的任用，中小學都和高中有不同的規定，既然現在12年國教已經上路，就應齊一法制。侯俊良提及，國中小學校經甄選、儲備了很多主任與校長，但校長有主任聘任權，不見得會聘任儲備主任，導致這些人力最終只能進入教育局處擔任科員工作。

而在高中的部分，學校校長就無需經過甄選及儲訓的程序，侯俊良認為，儘管如此，高中的校務發展一樣很好，因此希望國中小能比照高中，免去甄選、儲訓的程序。對此，立法委員張廖萬堅出席記者會時也提及，有聽到很多已經儲訓多年的主任，說現在校長遴選已經「內閣制」、不需要合格的儲訓主任，「那他為什麼要花那麼多時間去考試？」

除此之外，現行《國民教育法》規定，校長遴選委員會應有家長會代表參與，比例不得少於1/5。而在全教總提出的建議中，認為應有同級家長會代表、教師會代表參與，比例至少要各有1/5，侯俊良認為，需讓所有老師、家長能在遴選過程中發揮專業。

台中私中8000人報考，孩子小小年紀背負升學壓力

另外，為了確保優質國教品質，全教總提出關於教學正常化的修法建議。侯俊良表示，各縣市政府對私校、教學正常化的管理力有未逮，私校「小聯考」爭議頻傳，他強調應賦予中央主管機關更大的責任。立委林宜瑾進一步支持全教總的建議，認為私校招生規定要報請地方主管機關核定，以及中央主管機關備查。

張廖萬堅表示，私校小聯考在台中最嚴重，台中市曾經有一所私立國中，一年8000人應考入學考試，曉明女中、衛道中學等名校先前也都有約5000人報考，導致小學生從國小四、五年級就得開始補習，為了擠進窄門而面對讀書壓力。林宜瑾也認為，不應讓孩子小小年紀就背負升學壓力，「考試至上跟成績優先的升學主義，不是現代化的台灣的辦學方向。」

全教總也要求，新版《國民教育法》不得取消小校員額彈性的規定，不宜去除公立學校海外攬才子女專班的教師資格，以及落實常態編班等等。

立委關注代理教師、學生權問題

除了全教總提出的建議外，出席立委各自的修法版本也都有其關注重點。立法委員范雲關注代理教師比例飆升的問題，其中，中央政府無法規範地方政府，教育部每年補助幾十億，地方政府卻不願意把錢納入編制，造成人才的流失，也傷害學生受教權。因此，范雲提出修法應明訂教師人員編制逐年調升到合理員額數。

張廖萬堅指出，代理教師的薪水月數一國多制，在教育現場造成困擾。選前有2/3以上的縣市長，都同意給代理教師發全薪，他認為應透過法律要求全國一致，保障孩子的受教權。

針對「黑心校規」的問題，范雲表示，上個月屏榮高中因黑心校規被扣減補助款，但扣補助款與減招只是「治標」，需從法制面處理，明定地方政府、學校違法處以罰則。

張廖萬堅則提出學生權問題，像是高中生權益受損時，可以提出申訴，但國中、國小生依《國民教育法》規定，須經過家長才能申訴。他表示《民法》限制7歲以下沒有行為能力，但7歲以上的國小生及國中生，應可以自己提出與學校討論，先前教育部也有回應，可以討論這個部分。

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核稿編輯：翁世航