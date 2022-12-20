《豐年蝦之王》：史丹福退休老教授造就了豐年蝦工業革命，以及我這麽一位億萬富翁

文：芶壽生

豐年蝦卵生意之始，感謝丹普斯特教授指導之恩

在我回台灣台北拜訪鴨絨商以後，老學長介紹另一項業務給我，要我為他的一位屏東朋友採購一種很特別的飼料，也就是養殖魚苗及蝦苗的活體生物飼料「豐年蝦卵Brine Shrimp Eggs（Cysts）」，當時我完全不知道這是什麼玩意兒，但是對這項水生物的行業很是好奇。

對方給我二％的佣金，老實說，做下來還不夠我的汽油費，但是心裡還是想試試看吧！我告訴妻子，雖然不能賺錢，但總是一項到手的鐵打生意，不至於像投標業務，幹了半天卻雷大雨不下，總是做白工，於是我也就同意接下這項任務。

對方指定我要採購舊金山南灣的金山牌產品，我開車數次前往這家有名的「San Francisco Bay」金山牌廠，地點在我妻原來住家佛里蒙的鹽池附近，是從池中捕上來的一種豐年蝦的卵，經過處理並裝入馬口鐵罐內，這是我當時唯一的知識。這家公司老闆叫安東史密斯（Anton Smith），德國後裔，祕書兼副總是一位中年女人叫瑪麗亞（Marina），每次都是她接見我，她要求三個月前付款，然後排隊等貨，價格很硬，沒有任何折扣可言。

我心想這等生意，我的買家肯定不會答應，卻沒想到打了電話回台灣，對方決定立刻開信用狀給我。那時做貿易生意都是透過銀行信用狀，我一收到信用狀，馬上通知祕書瑪麗亞，她告訴我一定要現金，如果錢送來就能提早給貨。這可麻煩了，雖然只是三萬美元，但是以我當時的資金能力，只能過過日子而已，看來我還是找銀行吧！

舊金山有家亞洲銀行，我找到一位女副總及一位台大畢業的經理，他們都是台灣來的大陸人，很幫忙，決定給我做現金保證付款書，而把L/C信用狀交給他們，這個方法很有效，我的供貨廠商答應了，而且大老闆安東史密斯還請我到他的房間喝啤酒，我們一共喝了十二瓶，但是我只喝了一瓶，這位德國老闆果真是啤酒肚。

我們台灣公司急著要貨，全部空運到台灣，那時空運費非常貴，每磅空運費就要三．五美元，空運代理行的人都把我當成怪客，以為我在賣白粉吧？美國海關與檢疫單位也都好奇的左問右問，他們以為是水中咖啡。等我解釋了以後，他們也很配合，檢疫部門的人告訴我：「這裡有一本檢疫表，你拿回家自己慢慢填，不必再來找我們了，反正沒人知道如何檢疫。這個生物產品的健康證明你自己最清楚，所以你寫好了，證明就算數。」

我連續在一月內訂了三批貨，卻沒想到第三批貨出貨不久，台灣方面回電報，要求退貨，因為這批豐年蝦卵的孵化率不到九成，認定品質不及格。我收到電報後很是苦惱，幾夜未睡，對方一開始訂貨時，就說明這是自然生物，而且奇貨可居不給退貨，但我當時太老實了，我的台灣朋友認為不好，這個責任我一定要承擔下來，想來想去，決定先找人弄清楚，究竟這是什麼玩意兒，我應該對「豐年蝦卵」的生物知識有充分的熟悉才是，於是決定到美國漁業局去問一問。

這種東西是由美國野生動物局（Wildlife）負責管理，我找到了夢諾公園（Mono Park）野生動物分局查詢，其中一位官員告訴我，他可以介紹一位史丹福大學漁業生物的退休教授給我，名叫巴伯．丹普斯特（Bob Dempster），這位老教授雖然退休了，還是被舊金山史丹利水族館（Stanley Park）聘為顧問，經常在那兒上班。

第二天，我打電話找到丹普斯特教授，他非常吃驚，沒想到竟然會有人對他的專題研究有興趣，立即答應隔天早上讓我到他的實驗室見他。我到史丹利水族館的地下室時，他正在那裡工作，他年約七十六歲，在他的辦公室桌上，放滿了他寫的有關豐年蝦的文章及研究報告，大部分的時間都在二戰以前創作，所以這些文章的單行本全都發黃，充滿歲月的痕跡。

當我說明我的來意，他很高興的詳細解釋豐年蝦的生態及簡單的處理方法，最後他邀請我，每天早上來他辦公室，他教授我做一些孵化豐年蝦卵及真空包裝等實質工作。我從那天起共去了五次，他還把他桌上的全部作品文章都送給我。他哪裡知道，他這一個星期的工作，翻轉了豐年蝦的工業革命，並造就了一位億萬富翁呀！

這位不要任何報酬的善心老教授，我的大恩人丹普斯特教授，使我成為「King of Artemia」，這個「豐年蝦王」的稱號是業界給我的，因為無論在捕撈、採收、生產作業以及市場推銷上，我推動了一場豐年蝦的工業革命，並創造世界養殖業的繁榮，尤其是蝦業養殖戶的暴增。

我以一個外行人之姿，成為這方面的先驅者，在世界蝦業，幾乎無人不知「Simon Goe」，同時我也是這個行業發展、成長的見證者及推動者。

我的「紅林牌」產品行銷全球八十七個國家，北有冰島，南有太平洋的法屬大溪地及印度洋東南非洲的小島屬地，也包括南美洲各國，從千里達島到厄瓜多爾。更別說亞洲了，從日本、韓國、台灣、直到越南、印尼、泰國、孟加拉、印度、伊朗、沙地阿拉伯、以色列、希臘及早年的南斯拉夫、義大利、西班牙等等，幾乎都有我們的足跡，這些只待後面再詳述了。

我誠摯的感謝這位老教授，他活到九十歲才去世，他的研究成果經過我的發揚光大，不只富裕了我自己，也改變了全世界的水產業，他的貢獻功不可沒。

展開豐年蝦卵研究之路