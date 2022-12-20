《豐年蝦之王》：史丹福退休老教授造就了豐年蝦工業革命，以及我這麽一位億萬富翁
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做這個生意時，完全沒有相關知識，純粹帶著好奇的研究心理，並經過辛苦的諮詢與研討，最後走上一條新路徑。美國一九八九年的CBS電視節目報導，稱這種「豐年蝦卵」是美國西部「漂浮的黃金」。
文：芶壽生
豐年蝦卵生意之始，感謝丹普斯特教授指導之恩
在我回台灣台北拜訪鴨絨商以後，老學長介紹另一項業務給我，要我為他的一位屏東朋友採購一種很特別的飼料，也就是養殖魚苗及蝦苗的活體生物飼料「豐年蝦卵Brine Shrimp Eggs（Cysts）」，當時我完全不知道這是什麼玩意兒，但是對這項水生物的行業很是好奇。
對方給我二％的佣金，老實說，做下來還不夠我的汽油費，但是心裡還是想試試看吧！我告訴妻子，雖然不能賺錢，但總是一項到手的鐵打生意，不至於像投標業務，幹了半天卻雷大雨不下，總是做白工，於是我也就同意接下這項任務。
對方指定我要採購舊金山南灣的金山牌產品，我開車數次前往這家有名的「San Francisco Bay」金山牌廠，地點在我妻原來住家佛里蒙的鹽池附近，是從池中捕上來的一種豐年蝦的卵，經過處理並裝入馬口鐵罐內，這是我當時唯一的知識。這家公司老闆叫安東史密斯（Anton Smith），德國後裔，祕書兼副總是一位中年女人叫瑪麗亞（Marina），每次都是她接見我，她要求三個月前付款，然後排隊等貨，價格很硬，沒有任何折扣可言。
我心想這等生意，我的買家肯定不會答應，卻沒想到打了電話回台灣，對方決定立刻開信用狀給我。那時做貿易生意都是透過銀行信用狀，我一收到信用狀，馬上通知祕書瑪麗亞，她告訴我一定要現金，如果錢送來就能提早給貨。這可麻煩了，雖然只是三萬美元，但是以我當時的資金能力，只能過過日子而已，看來我還是找銀行吧！
舊金山有家亞洲銀行，我找到一位女副總及一位台大畢業的經理，他們都是台灣來的大陸人，很幫忙，決定給我做現金保證付款書，而把L/C信用狀交給他們，這個方法很有效，我的供貨廠商答應了，而且大老闆安東史密斯還請我到他的房間喝啤酒，我們一共喝了十二瓶，但是我只喝了一瓶，這位德國老闆果真是啤酒肚。
我們台灣公司急著要貨，全部空運到台灣，那時空運費非常貴，每磅空運費就要三．五美元，空運代理行的人都把我當成怪客，以為我在賣白粉吧？美國海關與檢疫單位也都好奇的左問右問，他們以為是水中咖啡。等我解釋了以後，他們也很配合，檢疫部門的人告訴我：「這裡有一本檢疫表，你拿回家自己慢慢填，不必再來找我們了，反正沒人知道如何檢疫。這個生物產品的健康證明你自己最清楚，所以你寫好了，證明就算數。」
我連續在一月內訂了三批貨，卻沒想到第三批貨出貨不久，台灣方面回電報，要求退貨，因為這批豐年蝦卵的孵化率不到九成，認定品質不及格。我收到電報後很是苦惱，幾夜未睡，對方一開始訂貨時，就說明這是自然生物，而且奇貨可居不給退貨，但我當時太老實了，我的台灣朋友認為不好，這個責任我一定要承擔下來，想來想去，決定先找人弄清楚，究竟這是什麼玩意兒，我應該對「豐年蝦卵」的生物知識有充分的熟悉才是，於是決定到美國漁業局去問一問。
這種東西是由美國野生動物局（Wildlife）負責管理，我找到了夢諾公園（Mono Park）野生動物分局查詢，其中一位官員告訴我，他可以介紹一位史丹福大學漁業生物的退休教授給我，名叫巴伯．丹普斯特（Bob Dempster），這位老教授雖然退休了，還是被舊金山史丹利水族館（Stanley Park）聘為顧問，經常在那兒上班。
第二天，我打電話找到丹普斯特教授，他非常吃驚，沒想到竟然會有人對他的專題研究有興趣，立即答應隔天早上讓我到他的實驗室見他。我到史丹利水族館的地下室時，他正在那裡工作，他年約七十六歲，在他的辦公室桌上，放滿了他寫的有關豐年蝦的文章及研究報告，大部分的時間都在二戰以前創作，所以這些文章的單行本全都發黃，充滿歲月的痕跡。
當我說明我的來意，他很高興的詳細解釋豐年蝦的生態及簡單的處理方法，最後他邀請我，每天早上來他辦公室，他教授我做一些孵化豐年蝦卵及真空包裝等實質工作。我從那天起共去了五次，他還把他桌上的全部作品文章都送給我。他哪裡知道，他這一個星期的工作，翻轉了豐年蝦的工業革命，並造就了一位億萬富翁呀！
這位不要任何報酬的善心老教授，我的大恩人丹普斯特教授，使我成為「King of Artemia」，這個「豐年蝦王」的稱號是業界給我的，因為無論在捕撈、採收、生產作業以及市場推銷上，我推動了一場豐年蝦的工業革命，並創造世界養殖業的繁榮，尤其是蝦業養殖戶的暴增。
我以一個外行人之姿，成為這方面的先驅者，在世界蝦業，幾乎無人不知「Simon Goe」，同時我也是這個行業發展、成長的見證者及推動者。
我的「紅林牌」產品行銷全球八十七個國家，北有冰島，南有太平洋的法屬大溪地及印度洋東南非洲的小島屬地，也包括南美洲各國，從千里達島到厄瓜多爾。更別說亞洲了，從日本、韓國、台灣、直到越南、印尼、泰國、孟加拉、印度、伊朗、沙地阿拉伯、以色列、希臘及早年的南斯拉夫、義大利、西班牙等等，幾乎都有我們的足跡，這些只待後面再詳述了。
我誠摯的感謝這位老教授，他活到九十歲才去世，他的研究成果經過我的發揚光大，不只富裕了我自己，也改變了全世界的水產業，他的貢獻功不可沒。
展開豐年蝦卵研究之路
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。