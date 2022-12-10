【遊戲】《植物大戰殭屍》：不會太複雜卻也玩不膩，記憶中最棒的經典之作

文：大類

前陣子我一直在尋找我家微米可能會喜歡玩的遊戲，午夜夢迴時突然想到了這款《植物大戰殭屍》（Plants vs. Zombies）。（我記得好像也稱作《植物打殭屍》）

這是我在大學時非常喜歡的一款遊戲，也是因為這個，我才注意到PopCap這間公司。

這間公司的其他作品，像是《寶石方塊》（Bejeweled）也是我學生時期殺時間的好作品，每天都可以玩上一陣子，然後玩到忘記時間，是一款非常可怕的遊戲。

另外還有前室友推薦的《祖瑪》（Zuma）也挺不錯，但我就沒特別喜歡，最喜歡的還是前面兩款遊戲，不過還是為這間公司的創造力印象深刻。

但是好景不長，那些年PopCap似乎過得不太好，被恐怖的工作室殺手EA收購、還有各種吃老本的操作，都讓人覺得這個招牌似乎不太妙。

後來聽說《植物大戰殭屍》要出二代，曾經還頗為期待，詳細了解後才發現原來二代只出手機版，並且還有大量課金要素，再加上各種鋪天蓋地的負面新聞做最後一擊，便直接澆熄了我的興趣。

其實當知道被EA收購後，就可以當它已經死亡了吧？

這次突然回憶起這款《植物大戰殭屍》，便覺得好像可以和微米一起玩，順便重溫一下這款我學生時期的經典神作。

遊戲在Steam上就可以買到，說起來Steam已經快要成為了我的補票平台了，過去學生時代時常玩盜版，現在成年了、也工作了，正好回頭在Steam補票，算是給那些讓我有美好回憶的遊戲公司一點小小的補償。

不過也因為之前玩的並非正版，所以很多東西我也不確定是原版就有，還是後來才加的新東西？

好比說雲端同步的功能，我不知道當年有沒有，但我估計應該是因為Steam而加的新機制。不管怎樣，有了這個功能就可以很方便的到哪裡都能玩，而遊戲一場不到10分鐘，很適合讓我隨時有空就玩一把。（就這方面來說，我確實也可以理解二代改為手機遊戲的合理性）

不過我在開始遊戲時便遇到了問題。

我明白很多遊戲碰到中文輸入法就會出現毛病，通常是按鍵失靈，切換一下輸入法就好，看多也就習慣了，老外大概不會理解這個問題，更不會去解決。

這情況在老遊戲似乎特別常發生，一方面可能是當初製作遊戲的技術還不這麼成熟，另一方面因為新版的Windows作業系統也有改過輸入法的機制，這些因素相加讓老遊戲時常會出現各種問題。

按照我的理解，在上架Steam時，遊戲公司應該會對新的Windows做適配，但顯然他們沒考慮到輸入法這塊。

之所以說了這麼多，是因為我第一次碰到因為輸入法而讓整個遊戲爆掉的情況，而且還是關不掉的那種，它會不停的跳錯誤，幾乎動彈不得，目前找到的解法是在工作管理員直接把處理程序關掉才能解決。

不過老遊戲嘛～我個人還是可以接受，至少在網路上還是可以找到方法解決，知道問題是輸入法後，把輸入法改成英文即可，不是什麼大問題。

正常打開遊戲，看到可愛且極具特色的畫風，加上頗具神秘感的配樂，回憶瞬間就湧了出來。

圖片來源：《植物大戰殭屍》遊戲畫面（作者提供）

這遊戲的配樂非常令人印象深刻，即使多年過去，我還是能一聽就知道是這款遊戲的配樂，非常有記憶點。而且就算是在破完遊戲幾個月後的今天，我也都還能清楚想起其中的旋律。

遊戲玩法則類似塔防類遊戲的變體，左邊種植物禦敵，右邊則會有殭屍過來準備吃掉你的腦袋。

圖片來源：《植物大戰殭屍》遊戲畫面（作者提供）

每種植物各有不同的能力，必須花費由向日葵收集的能量才能種植，我們需要確保每一排都不能有殭屍走到左邊，如果到左邊就輸了。（你的腦袋就會被吃掉！）

玩法輕鬆易懂，即便看不懂英文，只要玩幾關就自然明白了，非常簡單明瞭。

遊戲主要是微米在玩，而我則是負責當她的坐墊陪她。

她之前沒有玩過《植物大戰殭屍》，也沒玩過任何同類遊戲。看微米玩我覺得另有一番趣味，看著她從最初的隨便亂種，到後面越種越有章法，原先我還以為她一定破不了後面的關卡，沒想到後面卻能好好的過完。

這讓我重新體會到這款遊戲設計的精妙，在保持「容易」但又有一點「挑戰性」的難度下，漸進式的提升難度。竟然成功讓一開始我覺得微米絕對破不了遊戲的情況下，順利的破關。

過程中既不會覺得太簡單，也不會因為過於困難而破不了。

太精彩了。

對我來說，當年《植物大戰殭屍》就是一款異常精緻的神作。題材非常有意思，和什麼都能和殭屍搭配的現在不同，當年能想到植物和殭屍搭配，真不知道是怎麼開的腦洞⋯⋯不，即使是現在我也還是會覺得很有創意。

但即便不管創意，這款遊戲其實在各方面都很能打的，畫風、劇情、玩法、配樂都有其獨到之處。

除了能很直觀感受到的有美感且頗具特色的畫風，和前面說非常有記憶點的配樂外，遊戲關卡也設計得非常不錯。

每過幾關就會有新的花樣，新的植物、新的殭屍豐富遊戲玩法，讓遊戲的過程既不會讓人覺得膩，也不會讓人覺得太複雜，一切都如此的「恰恰好」。

圖片來源：《植物大戰殭屍》遊戲畫面（作者提供）

每過一個大關就有完全不同的新場景，而新的場景不單只是造型的不同，而是有實質的變化，比如說夜晚的迷霧能遮蔽視線、墳墓不能種植物和屋頂必須放上盆栽才能種等等。

圖片來源：《植物大戰殭屍》遊戲畫面（作者提供）

圖片來源：《植物大戰殭屍》遊戲畫面（作者提供）

當然了，新的場景也會伴隨著更多新的植物和新的殭屍種類，比如說有水道的場地就會有水性的植物和會游泳的殭屍、有高低差的屋頂就會有能投拋物線的西瓜等等。

圖片來源：《植物大戰殭屍》遊戲畫面（作者提供）