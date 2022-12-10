【遊戲】《植物大戰殭屍》：不會太複雜卻也玩不膩，記憶中最棒的經典之作
我們想讓你知道的是
整個遊玩過程一直到遊戲破關，都讓人覺得非常舒暢。像是殭屍吃東西時的音效聽起來真的很舒服、清脆，一副很好吃的樣子，會讓人忍不住想再多聽一點。不只聲音，我覺得殭屍也設計非常討喜，逗趣的長相和充滿趣味的舉止，都很難讓人不對這些殭屍產生好感。
文：大類
前陣子我一直在尋找我家微米可能會喜歡玩的遊戲，午夜夢迴時突然想到了這款《植物大戰殭屍》（Plants vs. Zombies）。（我記得好像也稱作《植物打殭屍》）
這是我在大學時非常喜歡的一款遊戲，也是因為這個，我才注意到PopCap這間公司。
這間公司的其他作品，像是《寶石方塊》（Bejeweled）也是我學生時期殺時間的好作品，每天都可以玩上一陣子，然後玩到忘記時間，是一款非常可怕的遊戲。
另外還有前室友推薦的《祖瑪》（Zuma）也挺不錯，但我就沒特別喜歡，最喜歡的還是前面兩款遊戲，不過還是為這間公司的創造力印象深刻。
但是好景不長，那些年PopCap似乎過得不太好，被恐怖的工作室殺手EA收購、還有各種吃老本的操作，都讓人覺得這個招牌似乎不太妙。
後來聽說《植物大戰殭屍》要出二代，曾經還頗為期待，詳細了解後才發現原來二代只出手機版，並且還有大量課金要素，再加上各種鋪天蓋地的負面新聞做最後一擊，便直接澆熄了我的興趣。
其實當知道被EA收購後，就可以當它已經死亡了吧？
這次突然回憶起這款《植物大戰殭屍》，便覺得好像可以和微米一起玩，順便重溫一下這款我學生時期的經典神作。
遊戲在Steam上就可以買到，說起來Steam已經快要成為了我的補票平台了，過去學生時代時常玩盜版，現在成年了、也工作了，正好回頭在Steam補票，算是給那些讓我有美好回憶的遊戲公司一點小小的補償。
不過也因為之前玩的並非正版，所以很多東西我也不確定是原版就有，還是後來才加的新東西？
好比說雲端同步的功能，我不知道當年有沒有，但我估計應該是因為Steam而加的新機制。不管怎樣，有了這個功能就可以很方便的到哪裡都能玩，而遊戲一場不到10分鐘，很適合讓我隨時有空就玩一把。（就這方面來說，我確實也可以理解二代改為手機遊戲的合理性）
不過我在開始遊戲時便遇到了問題。
我明白很多遊戲碰到中文輸入法就會出現毛病，通常是按鍵失靈，切換一下輸入法就好，看多也就習慣了，老外大概不會理解這個問題，更不會去解決。
這情況在老遊戲似乎特別常發生，一方面可能是當初製作遊戲的技術還不這麼成熟，另一方面因為新版的Windows作業系統也有改過輸入法的機制，這些因素相加讓老遊戲時常會出現各種問題。
按照我的理解，在上架Steam時，遊戲公司應該會對新的Windows做適配，但顯然他們沒考慮到輸入法這塊。
之所以說了這麼多，是因為我第一次碰到因為輸入法而讓整個遊戲爆掉的情況，而且還是關不掉的那種，它會不停的跳錯誤，幾乎動彈不得，目前找到的解法是在工作管理員直接把處理程序關掉才能解決。
不過老遊戲嘛～我個人還是可以接受，至少在網路上還是可以找到方法解決，知道問題是輸入法後，把輸入法改成英文即可，不是什麼大問題。
正常打開遊戲，看到可愛且極具特色的畫風，加上頗具神秘感的配樂，回憶瞬間就湧了出來。
這遊戲的配樂非常令人印象深刻，即使多年過去，我還是能一聽就知道是這款遊戲的配樂，非常有記憶點。而且就算是在破完遊戲幾個月後的今天，我也都還能清楚想起其中的旋律。
遊戲玩法則類似塔防類遊戲的變體，左邊種植物禦敵，右邊則會有殭屍過來準備吃掉你的腦袋。
每種植物各有不同的能力，必須花費由向日葵收集的能量才能種植，我們需要確保每一排都不能有殭屍走到左邊，如果到左邊就輸了。（你的腦袋就會被吃掉！）
玩法輕鬆易懂，即便看不懂英文，只要玩幾關就自然明白了，非常簡單明瞭。
遊戲主要是微米在玩，而我則是負責當她的坐墊陪她。
她之前沒有玩過《植物大戰殭屍》，也沒玩過任何同類遊戲。看微米玩我覺得另有一番趣味，看著她從最初的隨便亂種，到後面越種越有章法，原先我還以為她一定破不了後面的關卡，沒想到後面卻能好好的過完。
這讓我重新體會到這款遊戲設計的精妙，在保持「容易」但又有一點「挑戰性」的難度下，漸進式的提升難度。竟然成功讓一開始我覺得微米絕對破不了遊戲的情況下，順利的破關。
過程中既不會覺得太簡單，也不會因為過於困難而破不了。
太精彩了。
對我來說，當年《植物大戰殭屍》就是一款異常精緻的神作。題材非常有意思，和什麼都能和殭屍搭配的現在不同，當年能想到植物和殭屍搭配，真不知道是怎麼開的腦洞⋯⋯不，即使是現在我也還是會覺得很有創意。
但即便不管創意，這款遊戲其實在各方面都很能打的，畫風、劇情、玩法、配樂都有其獨到之處。
除了能很直觀感受到的有美感且頗具特色的畫風，和前面說非常有記憶點的配樂外，遊戲關卡也設計得非常不錯。
每過幾關就會有新的花樣，新的植物、新的殭屍豐富遊戲玩法，讓遊戲的過程既不會讓人覺得膩，也不會讓人覺得太複雜，一切都如此的「恰恰好」。
每過一個大關就有完全不同的新場景，而新的場景不單只是造型的不同，而是有實質的變化，比如說夜晚的迷霧能遮蔽視線、墳墓不能種植物和屋頂必須放上盆栽才能種等等。
當然了，新的場景也會伴隨著更多新的植物和新的殭屍種類，比如說有水道的場地就會有水性的植物和會游泳的殭屍、有高低差的屋頂就會有能投拋物線的西瓜等等。
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無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放
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你覺得無人機可以運用在哪些場域？近幾年，土木檢測、山區救災、小農耕作、消防偵查都開始仰賴無人機，主要原因就是AI促成無人機應用的全面爆發。國內推動這股浪潮的重要關鍵，就是經由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，台灣無人機應用發展協會培育了許多AI人才，讓產業因此受惠。
找到良好的題目，是AI人工智慧應用能夠落地的關鍵因素，例如無人機與AI的結合，就能夠催生出許多前瞻應用。台灣無人機應用發展協會看好這一點，因此積極爭取「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，短短幾年內培訓出數百位人才，在各個領域發揮綜效。
無人機搭載攝影機、雷射、超音波、紅外線、光照度、聲音感測、溫溼度計等各式感測器所蒐集到的數據及影像，是訓練AI模型的最佳材料，能夠在不同領域進行不同的應用方式。例如在糧食生產方面可以用於辨別及防治病蟲害、營建工程則可以用於土方的計算及完工進度管理。透過無人機與AI人工智慧的結合，可以輕易完成許多原本需要耗費大量時間及人力的作業。
加速無人機應用落地，期許讓AI產業化
以小農來說，個別農戶所擁有的產業面積並不是很大，但運用無人機巡檢農地取得的空照資料，透過AI分析可以精準預測生產量，進而得以控制銷售數字；土木營建業也高度仰賴無人機與AI，除了可以運用無人機巡查人力不易到達的場域，也可以運用無人機取得各種影像，運用演算法識別後拼接建立AI模型加以整合，就可以用來計算每日的工程進度，也是品質管理的重要工具。
無人機、AI、5G 三項技術的高度整合，更是救、勘災得力助手。在火災、地震、水災、深山等特殊搜救條件下，消防員可以運用無人機搭配 AI 人形骨架辨識系統，將高解析影像回傳，標示出疑似人形的位置，並提供GPS座標，爭取黃金搶救時間，提升受困者獲得救援的機會。
台灣無人機應用發展協會表示，無人機相關的AI培訓課程，對產業和國家經濟發展非常重要，產業必須獲得容易上手、門檻很低、快速將AI導入工作場域的機會。而數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓全民對人工智慧有了深入的了解，帶動更多產業的AI應用落地，「因而促成AI產業化、產業AI化，這是AIGO這個平台最大的效益。」
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