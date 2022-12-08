2022/12/08,
醫療

今日本土新增1萬5283例、死亡37例：10日起有條件開放醫院探病，無暴露風險者可免快篩證明

今日本土新增1萬5283例、死亡37例：10日起有條件開放醫院探病，無暴露風險者可免快篩證明

我們想讓你知道的是

今日，指揮中心也宣布將調整10日全國醫院探病者的篩檢措施。王必勝表示，目前仍然會在當天開放有條件的醫院探病，且探病的時段與人數也維持不變，但原先規定探病者需出示快篩證明才得以探病，但經過各區指揮官、專家小組與各院所的討論，將調整探病者的篩檢措施。只要民眾無COVID-19相關症狀且無暴露風險者，不用出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明。

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增1萬5283例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬5227例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

疫情監測組組長周志浩表示，今日的本土個案相較於上週四下降2.4%，目前疫情仍處於低點的狀況。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心發言人莊人祥補充，在今日所新增的死亡個案中，有1例較為年輕的特殊死亡案例。

這名個案為1位40多歲的男性，本身有接種4劑新冠疫苗，並有高血壓、糖尿病等病史且有定期洗腎。男子在11月11日快篩陽性確診，而在當天因為病況需要收治於加護病房，在過程中也有使用類固醇、抗生素等藥物治療。

莊人祥說，男子在11月21日解除隔離，但仍在12月5日不幸過世，而死因為腸胃性出血併缺氧性的腦病變與新冠病毒感染。

住宿式服務機構通報確診情形報告

另外，指揮中心也說明本週的住宿式服務機構的通報確診情形。

莊人祥說，這禮拜確診的工作人員為178人，上週為174人。而確診住民人數是515人，上週同期則為426人。另外，中重症的送醫人數為75人，而確診個案在送醫後死亡的人數為5人。莊人祥說，這週的情形相較於上周都有增加。

疫苗接種情形報告

莊人祥說明昨（7）日的疫苗接種情況：共接種2萬5170人次，其中次世代疫苗接種2萬0296人次。BA.1為32人次、BA.5為2萬0264人次；目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑88.6%、追加劑74.4%、第二次追加劑為18%，第二次追加劑中65歲以上的接種率為43.5%。

醫院探病規則調整

今日，指揮中心也宣布將調整10日全國醫院探病者的篩檢措施。

指揮官王必勝表示，10日仍然會開放有條件的醫院探病，且探病的時段與人數也維持不變，亦即仍維持每日固定1時段，且每次至多2位訪客。但這次經過各區指揮官、專家小組與各院所的討論，決定調整探病者的篩檢措施。

王必勝說，原先規定探病者需出示快篩證明才得以探病，現在調整為只要民眾無相關症狀且無暴露風險，就不用出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明。

然而，以下3種情況仍需要出示快篩，並儘量避免前往醫院探病，分別為有COVID-19相關症狀者、仍在自主防疫期間或自主健康管理期間。有這些狀況的民眾如有必要探病時，仍應出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明後探病。

11-1208-1210起醫院探病相關規定-01

中國疫情狀況報告

近期中國更改防疫規定，因此王必勝對中國疫情做概況報告。

王必勝說，中國原先的嚴格管控將放鬆許多，但仍預期有新一波的疫情。王必勝指出，根據中國官方的公開數據，整體的確診數字在下降當中。不過，因為不知道目前中國的地方政府通報至官方的管道不知道是否流暢，又或者是否有其他因素，所以確診數字才會沒有上升反而下降。因此，王必勝推估，這應該是短期的情形。

王必勝強調，根據國外文獻對於中國醫療量能的分析，估計中國在尖峰時刻的加護病房需求量可能會到110萬，因此，到時候可能會出現醫療排擠，醫療資源也不容易取得。

對此，王必勝呼籲，在中國的國人若是為高齡族群、未完整接種疫苗或家中有幼童等狀況，在未來2到3個月都可以返國接種疫苗，若有醫療需求回國也較為便利。

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核稿編輯：翁世航


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