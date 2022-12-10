如何評判中國日前發生的「白紙革命」是成功或者失敗？
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如何評判中國日前發生的「白紙運動」？它成功與否？政論家鄧聿文指出，要想在中國開展一場有組織、有綱領的政治反對運動，在當下可能還是一種奢望。 但「白紙運動」喚起了民心，這實際上為未來的革命培育了火種。
文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
對一場社會運動的意義，它的成功或者失敗，在其發生後的短期內，難以做出準確的評估，需要適度把時間拉長。比如當年的六四學生運動，聲勢浩大，席捲整個中國，雖然被中共鎮壓下去了，但由此反映出的民心讓當時很多人樂觀預言，不出三年，頂多五、六年，中共會在西方的制裁中垮台，可中共不但挺過了三年，還挺過了三十年。
筆者這麼說絲毫沒有否認六四的偉大意義——無論從哪個角度言，六四都是現代中國驚天地泣鬼神的壯舉。但確實長時段和短時段對一場運動的評估會出現偏差。對中國日前發生的「白紙運動」，也要立足當下去觀察，並把它放在時間之河中讓它呈現它的價值。當然，這樣一來，我們暫時就不能從長時段的角度去評判，只能從當下的立場和視角去分析這場運動的社會意義。但提醒這點很重要。
讓習下台並非這次抗議的主要政治訴求
在對「白紙運動」的各種當下評判中，有一種或許有代表性的看法認為，由於中國根本不存在真正的反對勢力，沒有組織、沒有綱領、沒有明確的政治訴求，因此它很難真正形成對政權的威脅。
中國此次發生的抗議浪潮，儘管參與的總體人數不是很多，規模不是很大，主要出現在校園，以年輕人和大學生為主體，但是波及面廣，全國二十多個大城市發生了抗議運動，並在海外很多國家的留學生中得到響應，影響很大。抗議中一度出現的習近平和共產黨下台的呼籲，讓不堪忍受清零和習政權統治的人們對這場運動寄予了極大期望。
現在運動基本被平息，習還盤踞在中南海的龍椅上，這似乎使人有點沮喪。但讓習下台並非這次抗議的主要政治訴求。若由此斷言「白紙運動」已失敗，是從一個現階段不可能完成的任務去看待它的，失之偏頗，沒有看到這場運動的真正意義所在。
雖然經過三年的疫情清零，習政權民心盡失——事實上，說它民心盡失還是輕了，它也是官心盡失。然而，要讓習近平下台就目前的抗議力度遠遠不夠，更別指望中共下台了。有人會說，民心在獨裁政權面前是沒用的，再多的民眾不滿，也只是無數個「0」，關鍵是「0」前面有一個「1」，才會形成力量，而現今的抗議缺的就是這個「1」。不過，反過來說，只有「1」，後面沒有「0」，或者「0」不多，也難推翻獨裁政權。因為獨裁政權之所以獨裁，在於它完全壟斷了國家的暴力機器。
一場去中心化的社會抗議
社會的反抗運動一般有兩種形式，一種是志同道合的一群人，為了某個共同的理想和目標，結合成一個團體，制定綱領和行動計劃，發動群眾抗議，這是一種常態的反對形式；還有一種抗議是突發的，事先沒有組織，沒有明確的行動計劃和目標，是基於某個具體事件受到情緒的感染自發形成的。但這後一種如果抗議的時間足夠長，抗議的規模足夠大，在和政府的對峙中是有可能產生抗議組織和代表人物的。
但不論哪種抗議形式，要起到撼動政權的作用，產生廣泛的社會影響力，確實需要形成一個有組織、綱領和目標的政治反對派。當年的中共就是這樣一個反對組織。在這一點上，這次「白紙運動」是有缺憾的，這或許是它很快被壓制，不能持續下去的一個原因。
此次社會抗議更多是由人們不滿長期的清零封控而自發形成的，是民眾借烏魯木齊的火災事故宣洩和表達對政府用抗疫之名壓制人權的憤怒，是去中心化的。正因為它沒有組織、綱領和運動領袖，所以提出的訴求是多樣化的，包括激進的政治訴求，儘管如此，抗議者的一個基本和具體的訴求是希望結束清零，開放社會，這讓抗議顯得平和，沒有過激行為。
中共在打壓政治異議上嗅覺很靈敏
應該看到，中共雖然是個僵化的黨，但在打壓政治異議力量這點上，嗅覺還是很靈敏，學習能力也很強。六四學生反抗運動給中共的一個教訓，就是要將政治反對力量不等它發展壯大，就把它掐滅。所以雖在江、胡時期中國都爆發過規模比這次抗議大得多，程度也激烈得多的工人和農民的抗爭，但沒有在這些抗爭中發展出有組織的政治反對團體。
胡後期，中國出現了由維權律師和知識分子推動的新公民運動，然而，遭到政府的打壓。阿拉伯之春後，有心人也想在中國多個城市發起一場茉莉花革命，可還沒來得及全面鋪開，即被當局撲滅。
習近平更是對政治反對派進行毫不留情的鎮壓，重判709維權律師，對企圖和工人結合的左派學生大抓捕。在習的高壓下，不說民間反對組織沒有生存空間，思想和輿論的異議聲音都不允許。而在三年疫情時期，這種情況尤其嚴重，疫情本身讓人們的交往減少，當局的清零進一步限制了人們的社交距離，此外還有無處不在的大數據監控，在這頭專制的利維坦怪獸面前，每個人都是透明人，哪容得人們去成立反對組織。
那麼這次抗議在如此短的時間裡，根本來不及在運動中產生組織和領導運動的代表人物。故要對習政權產生強大的衝擊力，談何容易。
要想在中國開展一場有組織有綱領的政治反對運動，在當下可能還是一種奢望，尤其經過這次「白紙運動」，當局對任何的反抗更不會容忍。在這種情況下，自發的去中心化的抗議行動反有可能走出一條抗議之路。此乃它的一個意義。
「白紙運動」的影響
另一方面，從「白紙運動」引發的廣泛的社會關注和社會情緒面看，它已經影響到這個政權的合法性，尤其對習的權威和領導力構成重創，會加劇黨內對習不滿。習在和歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）的會談中不得不承認，大學生對清零產生了挫折感，因為有這次抗議，當局也不得不放開對疫情的管控，以順應民情。這些都是「白紙運動」帶來的直接效果。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。