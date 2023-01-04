2023/01/04,
醫療

腰背痛下半身無力以為是退化性關節炎？可能是攝護腺癌已骨轉移

腰背痛下半身無力以為是退化性關節炎？可能是攝護腺癌已骨轉移
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前的保骨針有兩大類，一類是雙磷酸鹽類藥物，打到體內後會從血液循環到骨頭，加強骨頭的結構；另一類是較新的單株抗體藥物。因為骨頭中有成骨細胞和蝕骨細胞，當蝕骨細胞破壞骨頭，成骨細胞就會去補強，達到動態平衡的狀態。單株抗體藥物可以降低蝕骨細胞、增強成骨細胞的活動，達到保護骨頭的目的。

文：癌症希望基金會｜諮詢：台大醫院泌尿部黃昭淵醫師

國內攝護腺癌病人有逐年攀升的趨勢，每年約有七千多人罹患攝護腺癌，約三成已經出現癌細胞轉移，其中高達七成是骨轉移，骨轉移十分疼痛，嚴重會癱瘓，增加死亡風險。

台大醫院泌尿部主治醫師黃昭淵表示，東方人的攝護腺癌和西方人很不一樣，西方人新診斷的攝護腺癌病人多為早期，有九成以上的病人在積極治療後都可以痊癒；但是台灣新診斷的病人有近三成已轉移，比西方人高出許多，這也意味這些病人沒有辦法治癒。

初確診七成已骨轉移 死亡風險大增

由於攝護腺癌細胞和男性荷爾蒙受體的特性，造成癌細胞很容易跑到骨頭，剛診斷就已經轉移的病人，除了轉移到淋巴結、肝、肺外，有七成都是轉移到骨骼，其中又以脊椎、骨盆、肋骨等部位最多。

攝護腺癌病人出現骨轉移，骨頭會非常疼痛，生活品質大受影響。黃昭淵醫師以癌細胞轉移到脊椎為例說，剛開始只是脊椎疼痛，當脊椎遭破壞而塌陷時，會造成壓迫性骨折壓迫到神經，導致下半身癱瘓，增加死亡的風險。

腰背痛下半身無力 可能是攝護腺癌已骨轉移

因為骨轉移常出現骨頭疼痛的症狀，有些病人是因為脊椎疼痛就醫，結果意外檢查出是攝護腺癌。但也有病人把脊椎痛當成是退化性關節炎，不以為意，等到突然下半身無力，被家人送到急診才發現罹患攝護腺癌而且已經骨轉移。所以有腰痠背痛的時候，千萬不要輕忽。

保骨針抗骨轉移 增加強度護骨骼

黃昭淵指出，男性荷爾蒙會刺激癌細胞生長，轉移到骨頭、淋巴結等，攝護腺癌骨轉移最基本的治療，是給予抗荷爾蒙藥物，阻斷男性荷爾蒙，改善轉移的狀況。接下來再根據轉移部位、疼痛情形，進行放療、手術，或使用保骨針加強骨頭的強度。

目前的保骨針有兩大類，一類是雙磷酸鹽類藥物，打到體內後會從血液循環到骨頭，加強骨頭的結構；另一類是較新的單株抗體藥物。因為骨頭中有成骨細胞和蝕骨細胞，當蝕骨細胞破壞骨頭，成骨細胞就會去補強，達到動態平衡的狀態。單株抗體藥物可以降低蝕骨細胞、增強成骨細胞的活動，達到保護骨頭的目的。

補充鈣片及維生素D 避免骨質流失

這兩類保骨針都可以讓骨頭更健康，不過雙磷酸鹽類藥物容易影響腎臟，針對腎功能差者必須評估減量使用；單株抗體對腎功能影響比較小。

另外，長期的抗荷爾蒙治療會造成骨質流失，如果再加上保骨針，鈣質流失會更嚴重，建議攝護腺癌骨轉移病人要補充足夠的鈣片及維生素D。

打保骨針前先看牙 避免牙齦壞死

還有，保骨針可能會出現「顎骨併發症」，治療前要先進行口腔檢查。黃昭淵建議，病人如果需要拔牙治療，需在打保骨針前完成，否則在打保骨針期間拔牙，可能造成牙齦壞死。病人在治療期間的口腔衛生非常重要，每6個月要清除牙結石一次，並定期接受牙科照護。

最後提醒，男性如果有排尿困難、頻尿、腰背疼痛等症狀，應儘快就醫，及早發現及早治療，就有治癒的機會。如果是轉移性攝護腺癌也有很多武器可以治療，病人不要放棄希望。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。