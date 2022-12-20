《狗狗長壽聖經》：碳水化合物之所以成為寵物食品常見原料，是因為便宜，而非健康

文：羅德尼．赫比、凱倫．貝克醫師

兩個T：種類與時機

說到餵狗狗吃東西的「最佳實務」，可歸納為兩個T：

種類（Type）：哪種營養最為理想？

時機（Timing）：應該在一天的哪些時候進食？

種類：一半蛋白質一半脂肪

與一般觀念相反，我們在前文強調過，狗需要的碳水化合物比例是零。因為我們自己的飲食充斥碳水化合物，也因為大部分的狗食都以碳水化合物為基礎，這句話或許聽來荒謬。如我們在Part I所述，當農業革命使人類從採集狩獵者逐漸轉變成種植作物的農人，狗狗也調整澱粉消化來適應這種飲食變遷。

從演化的觀點來看，當時發生的事情相當引人注目：我們開始種植穀物，並且和狗狗分享食物沒多久，就改變牠們的基因組了。狗分泌的澱粉酶──分解碳水化合物的酵素── 比狼多，事實上，這種轉變是狼演化成狗的關鍵一步。

自然世界有時很殘酷，不演化就是死路一條，動物必須適應飲食和環境的變遷與挑戰才能存活下去，並傳遞DNA。古代犬藉由讓胰腺分泌更多澱粉酶來適應被餵食的殘羹剩飯裡愈來愈多的碳水化合物，這也讓狗狗得以繼續收割與人類一同演化之利。

有趣的是，寵物食品配方專家理查．派頓博士（Richard Patton）說，據估計，甚至到150年前，狗吃進的碳水化合物仍不到總熱量攝取的10％，就狗活蹦亂跳的生活方式而言完全可以應付。但過去100年，自富含碳水化合物的超加工狗食發明後，狗的非自願碳水化合物攝取量就一飛沖天，而這並不適合牠的代謝機制。狗可以消化，也確實在消化碳水化合物，但問題不在這裡。跟人一樣，長期吃進精緻碳水化合物，已帶給狗狗不良的健康影響。

雖然狗的胰腺會分泌可以分解碳水化合物的酵素，但那不代表狗的大部分熱量應來自澱粉。這是健康出問題的濫觴，特別是會導致全身發炎和肥胖的代謝問題。隸屬瑪氏公司旗下，在美國、墨西哥、英國等地開設多家獸醫診所的班菲德動物醫院（Banfield Pet Hospital）指出，光過去10年，狗的肥胖程度就增加了150％。

馬克．羅伯茲博士（Mark Roberts）針對狼和家犬的主要營養素進行過研究，而我們以此為題，與他有過一次精采的對話。羅伯茲博士是紐西蘭梅西大學（Massey University）動物生醫科學獸醫研究所（Institute of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences）的科學家，他最有名的研究是：如果讓狗自己選擇要吃什麼，狗會如何憑本能作決定呢？

牠們不會選碳水化合物。恰恰相反，牠們跟狼一樣，會先選來自脂肪和蛋白質的熱量，碳水化合物則敬陪末座。這就是為什麼許多鮮食配方專家建議應有50％的熱量（不是食物量）來自蛋白質，50％來自脂肪，這是家犬和野生犬科都偏愛且需要的「祖傳飲食」。

再說一遍，狗不是狼，而在自選飲食的研究中，狗選擇攝取的碳水化合物確實比狼多（牠們是否可能已經在農業革命期間發展出對這種食物的喜好了？！）這兩群犬科動物選擇的蛋白質、脂肪和碳水化合物範圍叫「符合生物學性（biologically appropriate）的主要營養素範圍」，而這就是我們建議身為狗狗長壽鐵粉的你，致力達成的範圍。

現在很快算一下你餵的乾糧裡有多少碳水化合物：翻到包裝袋背面，找到保證成分（Guaranteed Analysis），把蛋白質、脂肪、纖維、水分、灰分加起來（如果你沒看到灰分的數值，就估計有6％，即食品礦物質含量的估計值），再用100減去你剛加起來的數字。算出來的差，就是狗狗食品裡的澱粉量。

因為不易消化的纖維已納入算式，你最後得到的數字就是澱粉類碳水化合物（會分解成糖）的量，「符合生物學性」的量不到10％。身為獸醫師，我（貝克醫師）發現許多活潑好動的狗狗可以耐受飲食裡有20％的澱粉（糖）而不致出現嚴重後果；但餵30％到60％那些狗狗根本不需要的澱粉，並且是餵一輩子，勢必會造成原本意想不到的傷害。

以精緻麵粉和糖製成的碳水化合物為主食的人，必與林林總總與發炎有關的健康問題搏鬥。當他們改用從新鮮食材攝取更多健康蛋白質和脂肪的飲食法，通常都會覺得如釋重負（包括減輕體重負擔）。

與盛行觀念相反：碳水化合物是種非必需的養分。身體，特別是大腦需要的葡萄糖，可透過「糖質新生作用」從胺基酸（來自蛋白質）合成。脂肪會產生名為酮體（ketone bodies）的超級燃料，經過代謝，其實能比葡萄糖更有效率地供給大腦能量，人獸（人類和狗狗）都是如此。因此人狗（以及許多其他物種）是可以不吃碳水化合物就能達到營養需求的，不過多數人仍可適量享用碳水化合物。

我們該補充的是，碳水化合物確實是人類演化的關鍵，我們有可以向兩側擺動的下顎骨和表面平坦的臼齒來咀嚼穀物，但狗狗沒有。倘若沒有在高品質的脂肪和蛋白質之外也吃進碳水化合物，人類不可能發展出這麼大的腦。我們不是說你該徹底杜絕碳水化合物，而是建議，如果我們的目標是促進代謝健康、延年益壽，就該留意狗狗的澱粉（糖）攝取量。

省小失大

飼主平均每個月花21美元在寵物食品上，並不足以支撐高品質肉類及健康脂肪的飲食。所以寵物食品公司會用最少量的劣質肉類、固化脂和大量飼料級的碳水化合物來便宜地餵食寵物。了解這點很重要：碳水化合物之所以成為寵物食品常見的原料，是因為便宜，而非健康。因為正確地餵養寵物所費不貲，寵物食品業便說服消費者狗是準雜食動物（現在甚至可以吃素），但那是要付出代價的：除了付出牠們的健康，更別說還有獸醫費用了！

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