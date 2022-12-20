《英雄也有這一面》：我倆沒有明天——傳奇鴛鴦大盜邦妮與克萊德的顫慄結局

文：堀江宏樹

邦妮與克萊德——鴛鴦大盜的顫慄結局

穿著時尚的俊男美女扮演鴛鴦大盜，在激烈的槍戰中身亡……，這樣的故事之所以成為世界最受歡迎的創作主題，最初是拜世上最有名的犯罪拍檔「邦妮與克萊德（Bonnie and Clyde）」所賜。兩人命運交會的時刻，就在1930年的1月。

當時，邦妮芳齡20，而克萊德也只是一個21歲的小夥子。「經濟大蕭條」發生於前一年的10月，大規模的經濟衰退使得失業率飆升，一般年輕人的未來也因此籠罩一層烏雲。就在這樣的社會背景之下，兩人相遇了。

邦妮16歲就嫁做人婦，丈夫卻經常不回家。為此鬱鬱寡歡的邦妮在借住朋友家時，遇見了恰巧來拜訪的克萊德，並且深受吸引。

震撼全球的幫派份子，「只不過是兩個年輕人」

邦妮的身高僅有150公分，是個嬌小可愛的金髮女孩。但她成績好，又總像個孩子一般愛撒嬌，因此母親艾瑪對她疼愛有加。

然而，在15歲那一年邦妮有了喜歡的人，開始顯露出她容易被男人牽著鼻子走的個性，而這改變了她的人生。邦妮雖然如願和高中的學長羅伊．索頓（Roy Thornton）結婚，但是當她與自己即將奉獻一生去愛的男人克萊德相遇之後，就立刻決定與不回家的丈夫離婚。

克萊德的個子不高，又有一對招風耳，並不是一般人眼中的王道帥哥。不過，從照片上那個纖細美少年的模樣看來，克萊德相當受到女性歡迎的傳聞確實所言不虛。而就在克萊德和邦妮相遇當時，他已經是一個犯下竊盜等多項罪行的前科犯了。

「兩人是一對心意相通的愛侶」是支撐邦妮與克萊德此一浪漫故事的骨幹，但兩人之間的情誼其實純屬虛構。這一點對筆者來說，是特別耐人尋味的部分。

克勞德與邦妮相遇之前，雖然不是戀愛絕緣體，但是比起和女孩子交往，他更喜歡和男孩們混在一起。

根據邦妮媽媽艾瑪的證詞，克萊德和邦妮成為伴侶之後，他親吻邦妮的次數也不超過三次。

犯罪者的精神年齡往往停留在幼兒階段，這是一般人相當熟悉的犯罪分析，恐怕克萊德也一樣。即使生理上已經長大成人，心理方面卻仍然不夠成熟，還未成長到能夠去愛及被愛的程度；又或許是他本來就比較喜歡男孩子。克萊德有一個自詡為老大的幫派團體，其中一位名叫W．D．瓊斯（W. D. Jones）的混混曾經提到「克萊德有時會襲擊我」。總之無論如何，邦妮和克萊德怎麼樣也不會是「一對心意相通的愛侶」。

被搭檔捨棄的少女

雖說如此，克萊德還是把邦妮帶進自己的幫派，他對邦妮應該抱持著相當程度的好感。只是很難說他對邦妮的感情有多深。這一點可以從兩人「初次合作」的插曲中看出來。

邦妮為了參加克萊德的襲擊計畫，騙媽媽要到休士頓從事化妝品相關的工作，而離開了故鄉達拉斯。

然而這個「初次合作」的結果卻以重大失敗告終。克萊德對邦妮見死不救，任由她被警方逮捕。

邦妮被關到達拉斯東南方30公里左右的考夫曼市中的一個拘留所，當母親前來探望時，她大聲嚎哭，甚至說出「我要跟克萊德分手」這樣的話。

但是，自己已經是前科犯了，事到如今根本無法再回到過去平凡的生活，未來也只能靠竊盜維生。在邦妮的心中，或許這樣的想法變得愈來愈強烈了吧。但無論如何，自己是不可能離開克萊德了。邦妮自己似乎比任何人都更清楚這一點。

在考夫曼的監獄當中，邦妮留下了一首長詩，題名為《自殺者薩爾的故事（THE STORY OF SUICIDE SAL）》，以下摘錄這首詩其中一小節的內容：

你或許聽說過女人的喜悅（You've heard of a woman's glory） 那個完全沉迷於窩囊廢的女人（Being spent on a "downright cur,"）

邦妮獲釋後，不僅外表突然變得蒼老憔悴，連內心都成為了一片荒原，難以想像她其實還只是個20歲出頭的年輕女孩。

雖然克萊德最終沒有前來迎接，邦妮還是回到了克萊德的身邊。事件之後，也持續和克萊德一起行動。

駕駛福特轎車，接連犯下殺人重罪

美國1930年代是黑幫橫行的無法無天的年代，搶銀行、竊盜等事件層出不窮。邦妮和克勞德掠奪總額超過2000數百美金，在黑幫的「市場價格」之中只能算是小菜一碟。

當時的一塊美金以今天的貨幣來換算，約等同於5000日圓的價值。對克萊德與邦妮的黑幫來說，他們多次搶劫銀行，成果卻只有1000萬日圓左右的程度，確實不能算是非常成功。

特別值得注意的是，他們殺害人數眾多這一點。在與兩人相關的犯罪事件當中，犧牲者高達12、13人。他們甚至曾經殺害老人，只為了搶奪28塊現金和一點食品雜貨。

他們不會因為殺人而受到良心的譴責，這就是邦妮與克萊德……，尤其是克萊德，這是他異常又扭曲的傳奇故事。

只是當時美國法律有一個特性，就是「罪犯在哪一州犯下罪行，就只能在當地逮捕，無法追捕到其他州」。宛如嘲笑這條法律一般，邦妮和克萊德駕著福特汽車最新的V-8轎車，從這一州馳騁到下一州；也由於他們的犯罪手法太過鮮明，甚至開始出現了支持他們的粉絲。

「殺人令我噁心想吐」

對身處現代的我們來說，最難以理解的部分莫過於邦妮和克萊德的家人。兩人以殺人聞名，他們的家人卻像默認了孩子的罪刑似的，或是採取與此相去不遠的態度。

邦妮有一點戀母情結，因此每當她哭著說「想見母親」的時候，克萊德就會安排她和媽媽偷偷見面。

而克萊德自己與家人「祕密會面」的頻率也很高。當克萊德被姊姊問到「你是不是又殺人了」的時候，他也只是回答「殺人令我噁心想吐」，就好像自己只是吃壞了肚子一樣。