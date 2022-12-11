活靈活現的泥塑工藝——專訪楊榮元匠師
我們想讓你知道的是
新竹公會堂於1921年建成，作為日治時期的官方建築，混合了日式與歐式風格。由於當時台灣石材取得不易，匠師們便在泥作的外觀上刷上碾碎的細石，做出類似石頭的裝飾—這種技法稱作「洗石子」，多出現在日治時期的建築，亦可見於少部分的洋樓中。力行工藝社總監楊榮元匠師，在一旁熱情地向我們介紹他的泥塑作品與創作過程，栩栩如生的水果浮雕，是匠師們一筆一筆琢磨出來的精緻工藝。
文：見域CitiLens／王筱珺
攝影：陳安嘉
站在新竹公會堂前廣場，映入眼簾的是建築正立面上精美的紋飾。力行工藝社總監楊榮元匠師，在一旁熱情地向我們介紹他的泥塑作品與創作過程，栩栩如生的水果浮雕，是匠師們一筆一筆琢磨出來的精緻工藝。
公會堂泥作修復亮點：洗石子工藝
新竹公會堂於1921年建成，作為日治時期的官方建築，混合了日式與歐式風格。由於當時台灣石材取得不易，匠師們便在泥作的外觀上刷上碾碎的細石，做出類似石頭的裝飾—這種技法稱作「洗石子」，多出現在日治時期的建築，亦可見於少部分的洋樓中。
「洗石子」大致可分為三道工序：粗胚、包覆與黏著。其中又屬第一階段「粗胚」最為關鍵， 包含前置的畫稿、塑型， 全都完成後，才會在水泥表面洗上碎石，最後安裝至建築物上。
回首楊榮元師傅的工作歷程，是從傳統民宅及閩式廟宇中的泥塑作品入門。九零年代，師傅在因緣際會下投入古蹟修復，接觸剪黏技法。民國九十年後，古蹟修復漸漸被大眾所重視，台灣出現許多官舍修復案，楊師傅便在此時期首次操作「洗石子」。
楊師傅坦言，泥作中常用的技法之間大同小異，新技法的習得並不困難，但銜接不同的技藝需要調適期，匠師得動態修整工作步調。舉例來說，傳統廟宇與本次的新竹公會堂皆會用上「泥塑開模印花」技術，但傳統廟宇中使用的灰泥因為太過黏稠， 不適合用來「洗石子」，因此就需將公會堂的修復材料調整為黏度較低的水泥。
楊師傅的作品除了公會堂正立面，還包含兩側的衛塔裝飾。大部分的泥塑都由老師親自操刀， 無論大小， 都需經過事先縝密的丈量、計算比例，才能進入打粗胚的程序。直到最後的安裝步驟，師傅都堅持親自上陣，對於師傅而言，泥作修復要比照藝術品來對待。
若有重複的圖案， 則會使用「泥塑開模印花」，開一組模具耗時八至十天。匠師首先在木板上繪製草稿，製作粗胚、翻印。為加強作品強韌度，師傅會預埋鋼筋，避免運送過程中造成毀損。另外還會使用粗蠟、保麗膠（Poly）、纖維絲等材料
增加作品厚度、耐度。本次工程中，師傅經常使用的工具包含泥塑刀（又稱「灰匙」）以及修飾線腳用的工具（かた[ka ta]）兩種。師傅打開手機，向我們展示陪伴他多年的工具，原本橢圓形的泥塑刀已被磨成荷花瓣狀，展現師傅豐富的工作經驗。
在舊相片裡看出藝術品的「靈魂」
「考察資料」是修復工作的第一步。匠師、建築師透過博物館調閱出的舊照片和建築圖稿，共同討論藝術品的外觀，從有限的線索中提取靈感，盡可能忠實重現過往樣貌。
楊師傅說，匠師最關鍵的功夫在於把平面圖稿轉換為立體的藝術品，尤其照片本身會因為取景而有明暗差異，匠師必須排除這些因素揣摩出立體感，留意立面上內收的細節。師傅的手機相簿內，盡是他拍攝的各種泥塑作品，有日式建築、傳統廟宇、郵局、火車站等。蒐集與觀察建築物已成習慣，都是為了訓練自己對待藝術品的敏銳度。每一次碰到新的建築型態，對師傅來說都是一種挑戰，深厚的功力來自不斷的摸索與學習。
觀察公會堂的立面圖案，可以發現樹枝、花葉、水果等造型。談起這些活靈活現的物件，師傅說關鍵在於熟記館方提供的舊照片，透過每日觀看成為長期記憶。「我每天看照片，無聊的時候看、吃飯的時候也看。腦中有那種記憶，你做出來的東西才有靈魂，不會柴柴的、不會呆板」楊榮元師傅分享。
力求精準也要發揮創意
訪談進入尾聲，師傅提到新竹公會堂工程進行時， 曾發生一段小插曲： 一位學徒為求快，沒有考察相片，也未經過任何討論，直接在牆面上施作，「我問他，你怎麼知道自己要什麼形狀？ 他說『做不好， 挖掉可以吧？』我就告訴他，你要從頭到尾，才會體會從畫稿開始的困難， 要體會、體會……」，楊師傅如此與學徒分享，也以自己的身教，讓後輩們體會到真正的匠人精神。
新竹公會堂的左右衛塔上，因過去沒有保留由側面拍攝的照片，因而上方的雕塑內容也無從得知。修復工作進行時，師傅們發揮創意製作了水果雕塑：有葡萄、琵琶、蓮霧、木瓜、石榴……等。
師傅笑說，「當時我們想到什麼就做什麼，因為舊相片裡兩側衛塔的設計也不完全對稱！」，匠師在原有的特色上發揮創意，豐盛的水果高掛在衛塔上，新舊並陳。這些裝飾通過師傅的巧手， 重新「活」了過來——細緻的創作既保有舊時的優雅，也展現創意能量，為即將重啟的新竹公會堂注入一泓新活水。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。