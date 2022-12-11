活靈活現的泥塑工藝——專訪楊榮元匠師

文：見域CitiLens／王筱珺

攝影：陳安嘉

站在新竹公會堂前廣場，映入眼簾的是建築正立面上精美的紋飾。力行工藝社總監楊榮元匠師，在一旁熱情地向我們介紹他的泥塑作品與創作過程，栩栩如生的水果浮雕，是匠師們一筆一筆琢磨出來的精緻工藝。

公會堂泥作修復亮點：洗石子工藝

新竹公會堂於1921年建成，作為日治時期的官方建築，混合了日式與歐式風格。由於當時台灣石材取得不易，匠師們便在泥作的外觀上刷上碾碎的細石，做出類似石頭的裝飾—這種技法稱作「洗石子」，多出現在日治時期的建築，亦可見於少部分的洋樓中。

「洗石子」大致可分為三道工序：粗胚、包覆與黏著。其中又屬第一階段「粗胚」最為關鍵， 包含前置的畫稿、塑型， 全都完成後，才會在水泥表面洗上碎石，最後安裝至建築物上。

回首楊榮元師傅的工作歷程，是從傳統民宅及閩式廟宇中的泥塑作品入門。九零年代，師傅在因緣際會下投入古蹟修復，接觸剪黏技法。民國九十年後，古蹟修復漸漸被大眾所重視，台灣出現許多官舍修復案，楊師傅便在此時期首次操作「洗石子」。

楊師傅坦言，泥作中常用的技法之間大同小異，新技法的習得並不困難，但銜接不同的技藝需要調適期，匠師得動態修整工作步調。舉例來說，傳統廟宇與本次的新竹公會堂皆會用上「泥塑開模印花」技術，但傳統廟宇中使用的灰泥因為太過黏稠， 不適合用來「洗石子」，因此就需將公會堂的修復材料調整為黏度較低的水泥。

Photo Credit: 陳安嘉攝影 照片中正在「洗石子」工法（將碎石粉刷上去）

楊師傅的作品除了公會堂正立面，還包含兩側的衛塔裝飾。大部分的泥塑都由老師親自操刀， 無論大小， 都需經過事先縝密的丈量、計算比例，才能進入打粗胚的程序。直到最後的安裝步驟，師傅都堅持親自上陣，對於師傅而言，泥作修復要比照藝術品來對待。

若有重複的圖案， 則會使用「泥塑開模印花」，開一組模具耗時八至十天。匠師首先在木板上繪製草稿，製作粗胚、翻印。為加強作品強韌度，師傅會預埋鋼筋，避免運送過程中造成毀損。另外還會使用粗蠟、保麗膠（Poly）、纖維絲等材料

增加作品厚度、耐度。本次工程中，師傅經常使用的工具包含泥塑刀（又稱「灰匙」）以及修飾線腳用的工具（かた[ka ta]）兩種。師傅打開手機，向我們展示陪伴他多年的工具，原本橢圓形的泥塑刀已被磨成荷花瓣狀，展現師傅豐富的工作經驗。

Photo Credit: 陳安嘉攝影 修復後的公會堂外牆現貌

在舊相片裡看出藝術品的「靈魂」

「考察資料」是修復工作的第一步。匠師、建築師透過博物館調閱出的舊照片和建築圖稿，共同討論藝術品的外觀，從有限的線索中提取靈感，盡可能忠實重現過往樣貌。

楊師傅說，匠師最關鍵的功夫在於把平面圖稿轉換為立體的藝術品，尤其照片本身會因為取景而有明暗差異，匠師必須排除這些因素揣摩出立體感，留意立面上內收的細節。師傅的手機相簿內，盡是他拍攝的各種泥塑作品，有日式建築、傳統廟宇、郵局、火車站等。蒐集與觀察建築物已成習慣，都是為了訓練自己對待藝術品的敏銳度。每一次碰到新的建築型態，對師傅來說都是一種挑戰，深厚的功力來自不斷的摸索與學習。

觀察公會堂的立面圖案，可以發現樹枝、花葉、水果等造型。談起這些活靈活現的物件，師傅說關鍵在於熟記館方提供的舊照片，透過每日觀看成為長期記憶。「我每天看照片，無聊的時候看、吃飯的時候也看。腦中有那種記憶，你做出來的東西才有靈魂，不會柴柴的、不會呆板」楊榮元師傅分享。

Photo Credit: 國史館 從國史館調閱出來的公會堂舊照片，因為照片年代久 遠且模糊，需要與建築師來回討論

力求精準也要發揮創意

訪談進入尾聲，師傅提到新竹公會堂工程進行時， 曾發生一段小插曲： 一位學徒為求快，沒有考察相片，也未經過任何討論，直接在牆面上施作，「我問他，你怎麼知道自己要什麼形狀？ 他說『做不好， 挖掉可以吧？』我就告訴他，你要從頭到尾，才會體會從畫稿開始的困難， 要體會、體會……」，楊師傅如此與學徒分享，也以自己的身教，讓後輩們體會到真正的匠人精神。

新竹公會堂的左右衛塔上，因過去沒有保留由側面拍攝的照片，因而上方的雕塑內容也無從得知。修復工作進行時，師傅們發揮創意製作了水果雕塑：有葡萄、琵琶、蓮霧、木瓜、石榴……等。

師傅笑說，「當時我們想到什麼就做什麼，因為舊相片裡兩側衛塔的設計也不完全對稱！」，匠師在原有的特色上發揮創意，豐盛的水果高掛在衛塔上，新舊並陳。這些裝飾通過師傅的巧手， 重新「活」了過來——細緻的創作既保有舊時的優雅，也展現創意能量，為即將重啟的新竹公會堂注入一泓新活水。

Photo Credit: 陳安嘉攝影 衛塔的兩個立面，可看出修復的痕跡。兩面的水果裝飾略有不同

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航