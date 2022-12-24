《昏迷指數三分》：他心是壞的，全身器官一定也都是壞的、黑的！毋通捐出去害別人！
我們想讓你知道的是
這不是八點檔、不是小說，而是「外傷及重症外科」唐貞綾醫師的工作現場，專門收治重症患者、瀕死病人。在這裡，醫護人員跟時間賽跑、和死神拚戰、與人性拔河。眼前性命交關的病患，每一下心搏都是不可輕忽之重，更是生命最震耳欲聾的吶喊。
文：唐貞綾
他心是壞的，全身器官一定也是壞的
住院醫師第二年的時候，我被調到地區醫院的加護病房輪訓。雖然上面還有主治醫師在，但很多事情都是授權給我們這些住院醫師處理，包括會客時間的病情解釋。
一天中午，第七床傳來爭吵聲，原本還在第一床解釋病情的我只能加速向家屬說明完，趕過去了解狀況。
第七床的病人阿郎年約四十歲，因嚴重的頭部外傷送醫，儘管在入院當下便接受緊急開顱手術，情況依然很不樂觀。
正和護理人員爭吵的是阿郎的「兄弟」阿雄。阿雄覺得這間分院的規模太小，沒辦法提供充分照顧，所以想把阿郎轉到醫學中心去接受更好的治療。
雖然以阿郎的情況，就算轉到醫學中心也不會有太大的改善，但如果家屬想讓病人轉院，我們還是會幫忙聯繫與安排，問題就在阿雄只是朋友。阿郎的父親還在啊，手術同意書就是他簽的，所以單憑阿雄的要求，我們是無法辦理轉院的。
「阿雄大哥，我知道你是為了阿郎好才想讓他轉院。但礙於法規，我們還是要經過阿郎的爸爸同意，才有辦法讓他轉院。」我說明。
阿雄聽了，非常不開心地表示：「你不用跟我說那些，沒有用啦！護士小姐剛剛都跟我說過了。我跟你們講，阿郎從十六歲就離開家來跟著我混，和他家裡根本都沒聯絡了。要說家人，這十幾年來我才是他家人好不好？你們搞清楚狀況啊！」
我按捺著性子，繼續解釋：「話雖如此，但是礙於法令，我們還是不能未經過阿郎父親的同意，讓你把他轉院。」
「你不用跟我講法令。反正現在我才算是他的親人啦！他老爸不管他死活很久了，哪裡算他的親人啊，憑什麼讓他決定？我就是要讓我兄弟轉院！」
這種毫無交集的對話循環了幾回合，我們兩人的火氣都愈來愈上來。同事見衝突一觸即發，緊張地打電話向公關室主任討救兵。
這時，阿雄突然舉高手作勢要打我，還大罵：「×恁娘！你是都沒去探聽恁爸在道上的名聲，敢這樣跟恁爸講話？！我不管，恁爸今仔日就是要把人轉走！」
雖然我比他足足矮了一個頭，可也不是好惹的。我不但沒有被嚇倒，反而還往前站，惡狠狠地回瞪他，說：「我是不知道你在道上有多大尾啦，我也不需要知影！我甘哪知影這馬你是在阮病院，病院是我的地盤，阿郎是我的病人，所以我最大！我不能讓你把他轉走！」
阿雄愣了一下，手僵在空中，恐怕壓根沒想到會遇上敢和他對罵著喊地盤的女醫師。
愈來愈多人聚集過來，公關室主任也剛好趕到現場，或許是眼見情勢不利於自己，他憤恨地離開。
此後，阿雄再也沒有來看過他口中「親如家人」的兄弟。三天後又有人來探病，是打從阿郎動完手術後就沒出現過的父親，奇怪的是他始終只站在病室門口，遠遠地望著兒子的病床。
儘管感到不解，但我未多問，主動去向他解釋病情。
「阿伯，阿郎雖然開了刀，但現在的狀況還是很不樂觀。再繼續下去，很有可能會走向……腦死這條路。」
他嘆口氣，說：「其實我老早就說不要救了。那天接到醫院通知要緊急幫他做手術……孩子的媽身體不好，不方便出遠門，她哭著求我救兒子，否則我才不來簽什麼同意書。他這一生就是給我們添麻煩而已！」
「那阿伯，你知道阿雄這個人嗎？他說是阿郎的兄弟，原本一直想替他轉院，但依法是你們家屬簽名同意才行。我們拒絕之後，他就離開了。」我提起阿雄的事。
一聽我提起阿雄，阿郎爸滿臉憤恨地說：「兄弟……哼！阿郎打從國三時認識阿雄他們之後，書就不讀了，家裡的工作也不幫忙，老是嚷嚷著反正自己書念不好，家裡的工作又賺不了多少錢，還不如跟阿雄他們出去混，錢多事少又輕鬆。我打也打過，罵也罵過，講不聽就是講不聽。到最後他索性不回家，也不和家裡聯絡……」
他搖了搖頭。
「每次有阿郎的消息，都是警察打來的。為了他在外面那些事，我已經賣了好幾塊地，但他就是不肯回頭。我就不懂，他的哥哥姊姊都安安分分的，為什麼就他那麼讓人操心？」
阿郎爸頓了一下，問我：「那傢伙離開之後，還有來看過阿郎嗎？」
經他這麼一問，我才驚覺自從那天被我大吼回嗆過，阿雄就再也沒有出現，連叫個小弟來探望都沒有。我默默地搖搖頭。
阿郎爸又嘆口氣。「你看吧，道上哪來的真情義呢？阿郎可是跟了他快二十年啊！為了他，連家都不要了。結果呢？一沒有利用價值，人家就不要他了！」
儘管不斷念著兒子這輩子淨是給兩老惹麻煩，阿郎爸還是每天都大老遠地騎著老舊機車來醫院。偶爾，阿郎媽也會一起來。可是後來我們才知道阿郎爸是開著後照鏡已經斷一邊、冷氣也壞掉的老汽車載她來，連忙教他怎麼用手機拍照傳給太太看，不敢再讓兩位老人家為了看兒子，冒著危險開車來醫院。
隨著日子過去，阿郎爸總算願意走入病室，站在兒子的床旁邊。他低下頭直直盯著兒子的病容，那眼神看似有千言萬語。
然而，阿郎的身體狀況愈來愈不樂觀，有一件事，負責解釋病情的我必須盡早向家屬確認。
有天又在加護病房見到阿郎爸，我深呼吸一口氣，朝著他走過去。
「阿伯，有一件事想跟你說。」
阿郎爸不解地望著我，我有點遲疑，但還是繼續說：「就是，阿郎腦部的狀況愈來愈糟了，有可能很快會腦死……」我暫停一下，給他一些時間消化，接著再開口：「可是，阿郎身體其他器官的功能都是好的。不知道……你們有沒有考慮過，如果阿郎腦死的話，把他的器官捐出來，幫助其他人？」
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。