從不斷「唱鴿」到「鷹」起來：2020到2023年，歐美中日台印各國經濟回顧與展望

文：唐啟鈞（清大經濟系學生）

2020至2021年，COVID-19疫情延燒世界各地，擾亂了經濟秩序，既有的供應鏈被破壞，生產成本及時間皆增加。

從一開始不斷「唱鴿」，到不知道什麼時候才會結束的升息

2021上半年，原物料開始上漲，缺工、缺紙、缺鋼鐵、缺銅、缺鎳、缺塑膠、缺石油、缺玻璃、缺布、缺水泥、缺櫃塞港、缺晶片的現象遍布全球。

起初聯準會主席鮑爾，不斷「唱鴿」，直至2021年底都強調「通膨是暫時的」、「這是因為低基期（2020）效應」、「美國經濟狀況良好」，也因此相關公司受益於漲價，其股價也不斷上揚。台股集中市場指數及美國道瓊指數不斷創歷史新高，後者在2021年底更是逼近37000。

許多國人將通膨主因歸於俄烏戰爭，這可能是因為台灣通膨狀況較他國緩和，等到上游成本轉嫁到消費者時，已經是開戰之後，且農糧成本上漲力道最大波確實是俄烏衝突所致，一般人最在乎的不外乎就是伙食費，因此錯將通膨主因歸於戰爭。

然而，真實狀況並不完全是如此，疫情、中美貿易戰其實都促成通膨。2021年6月美國CPI成長率已達4.5%，明顯高於國際間央行普遍視為穩定通膨率的2%，12月更是突破7%，拜登那時甚至還說通膨正在放緩，每次政府釋出鴿派言論，股市就再度樂觀。

早有鷹派學者在2021夏季就建議聯準會該實施緊縮政策，但聯準會則在2022年3月才開啟第一波升息，6月開始縮表。2022年鮑爾覺得升息太晚太慢，因此不斷「鷹」起來，高盛、大摩、小摩等將2022年預期升息次數設為5～7次，當時沒想到這樣還不夠，每次不一定只升1碼，第二次會議結果就表示將升息2碼，結過通膨還是持續加劇，聯準會再加大力道至3碼，並連續4次都是3碼，預期終端利率也不斷提高。

美國CPI成長率終於在2022年6月達到高峰，硬生生突破9%，即使當時普遍認為CPI數據是落後指標、通膨率準備下滑，聯準會仍沒有打算放緩升息，這是考量1980年代時，聯準會太早結束升息，導致原本要下滑的CPI成長率又再度創高，最終靠著20%的利率打下14%的通膨率。

2022年9月，預期終端利率為4.6%，11月普遍上調至5到5.25%，然而台股和美股在11月卻都有不錯的行情，這是否是股市已提早反應2023年之經濟衰退？或者只是一場反彈行情？

從總經的角度來看，我們雖然都會預期不斷升息是暫時的，但或許我們忽略了一個問題：即使升息終將停止，終端利率高達5%的情況下，利率要掉回以前的樣子恐怕還要很長的一段時間，這將使企業負擔增加，且若終端利率再被調升，也就意味著需要負擔的時間將被拉長。

目前學者普遍認為，全球在2023年將陷入經濟衰退，筆者將簡單探討各國近來面臨的狀況。

已經進入衰退的歐洲

我們常關心美國、歐洲、中國、日本等，有時候或許忽略了一些非主要經濟體的經濟裝況，如：斯里蘭卡破產，國民連藥品、奶粉等基本必需品都買不到；獅子山共和國民眾抗議必需品及燃料價格飆升，爆發激烈衝突，政府下達宵禁令；阿根廷CPI成長率逼近100%，利率不斷上調至75%。

在全球主要經濟體內，歐洲大概是狀況最慘的，我們預期美國準備進入衰退，然而歐洲已經進入衰退。

除了原本通膨率就非常高，由於地緣政治，俄烏戰爭給歐洲國家一個重擊，要給予俄羅斯制裁，卻也造成己方傷害。英國從2021年開始升息，可是通膨率至今仍在攀升，2022年10月CPI年增已飆破11%。

曾有媒體街訪英國民眾，有英國人表示由於生活成本大幅提高，他們不得已需要賣房，因為根本付不出費用。歐洲各地如義大利、捷克等皆有民眾上街抗議物價失控，水電瓦斯的大幅上漲，使民眾生活需更加節約。

收納最多來自烏克蘭的難民的波蘭，CPI年增率更是突破17%，雖然這些難民水準高於烏克蘭國內之平均，或許對波蘭的生產力可以有所貢獻，然而難民對環境的適應、安頓處所的尋找，在能源價格高居不下的環境，戰爭後的第一個寒冬，波蘭將面臨龐大的壓力。

此外，歐洲還面臨500年來最大的乾旱，其影響不只是限水、農產減少，許多運河水位下降導致運力下滑，河運成本上升；以萊茵河為例，這條河一年承載歐盟3成運輸量，也承載德國一年3成煤炭或石油的運輸，而船隻運力卻只剩以往的2~3成。再者，由於美國緊縮的貨幣政策，資金流向美國。

簡單假設原油一桶100美元漲到110美元，對美國人只是10%漲幅，但對其他國家來說，由於本國貨幣貶值，加劇進口物價漲幅，若英鎊貶了10%，對英國人來說，成本則是增加約20%。

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2008年的金融海嘯，許多歐洲政府出手救援金融業，觸發了2010年的歐債危機。今雖時空背景已不同，但屋漏最怕連夜雨，我們可以相信美國會走出這個難關，但歐洲狀況如此差，尤其對歐豬五國及英國等，能不能順利撐過經濟衰退，是投資人需要特別留意的。

中國與日本，各有各的問題

除了歐洲，中國可能也是需要留意的未爆彈。中國房地產是一個問題，恒大、爛尾樓等問題並沒有完全解決。景氣低迷使中國過去一年房價持續下滑，空屋率也大幅上升，加上人口增長正在斷崖式下滑，預期明年死亡將超越出生，再來就是人口被印度超越。種種問題對中國房地產產生壓力，政府雖出手搶救，但此問題涉及複雜債權結構，處理不當恐拖跨相關企業。