從不斷「唱鴿」到「鷹」起來：2020到2023年，歐美中日台印各國經濟回顧與展望
我們想讓你知道的是
2020年全球經歷了前所未見的瘟疫，2021年經歷了供應鏈阻斷及報復性消費造成的供需失衡，2022年經歷了40年最嚴重通膨、烏俄戰爭、各國實施貨幣緊縮政策、股市大跌，2023年將面臨溫和衰退。在這四年間，各國經濟發展狀況不一，產生了「洗牌」的現象......
文：唐啟鈞（清大經濟系學生）
2020至2021年，COVID-19疫情延燒世界各地，擾亂了經濟秩序，既有的供應鏈被破壞，生產成本及時間皆增加。
從一開始不斷「唱鴿」，到不知道什麼時候才會結束的升息
2021上半年，原物料開始上漲，缺工、缺紙、缺鋼鐵、缺銅、缺鎳、缺塑膠、缺石油、缺玻璃、缺布、缺水泥、缺櫃塞港、缺晶片的現象遍布全球。
起初聯準會主席鮑爾，不斷「唱鴿」，直至2021年底都強調「通膨是暫時的」、「這是因為低基期（2020）效應」、「美國經濟狀況良好」，也因此相關公司受益於漲價，其股價也不斷上揚。台股集中市場指數及美國道瓊指數不斷創歷史新高，後者在2021年底更是逼近37000。
許多國人將通膨主因歸於俄烏戰爭，這可能是因為台灣通膨狀況較他國緩和，等到上游成本轉嫁到消費者時，已經是開戰之後，且農糧成本上漲力道最大波確實是俄烏衝突所致，一般人最在乎的不外乎就是伙食費，因此錯將通膨主因歸於戰爭。
然而，真實狀況並不完全是如此，疫情、中美貿易戰其實都促成通膨。2021年6月美國CPI成長率已達4.5%，明顯高於國際間央行普遍視為穩定通膨率的2%，12月更是突破7%，拜登那時甚至還說通膨正在放緩，每次政府釋出鴿派言論，股市就再度樂觀。
早有鷹派學者在2021夏季就建議聯準會該實施緊縮政策，但聯準會則在2022年3月才開啟第一波升息，6月開始縮表。2022年鮑爾覺得升息太晚太慢，因此不斷「鷹」起來，高盛、大摩、小摩等將2022年預期升息次數設為5～7次，當時沒想到這樣還不夠，每次不一定只升1碼，第二次會議結果就表示將升息2碼，結過通膨還是持續加劇，聯準會再加大力道至3碼，並連續4次都是3碼，預期終端利率也不斷提高。
美國CPI成長率終於在2022年6月達到高峰，硬生生突破9%，即使當時普遍認為CPI數據是落後指標、通膨率準備下滑，聯準會仍沒有打算放緩升息，這是考量1980年代時，聯準會太早結束升息，導致原本要下滑的CPI成長率又再度創高，最終靠著20%的利率打下14%的通膨率。
2022年9月，預期終端利率為4.6%，11月普遍上調至5到5.25%，然而台股和美股在11月卻都有不錯的行情，這是否是股市已提早反應2023年之經濟衰退？或者只是一場反彈行情？
從總經的角度來看，我們雖然都會預期不斷升息是暫時的，但或許我們忽略了一個問題：即使升息終將停止，終端利率高達5%的情況下，利率要掉回以前的樣子恐怕還要很長的一段時間，這將使企業負擔增加，且若終端利率再被調升，也就意味著需要負擔的時間將被拉長。
目前學者普遍認為，全球在2023年將陷入經濟衰退，筆者將簡單探討各國近來面臨的狀況。
已經進入衰退的歐洲
我們常關心美國、歐洲、中國、日本等，有時候或許忽略了一些非主要經濟體的經濟裝況，如：斯里蘭卡破產，國民連藥品、奶粉等基本必需品都買不到；獅子山共和國民眾抗議必需品及燃料價格飆升，爆發激烈衝突，政府下達宵禁令；阿根廷CPI成長率逼近100%，利率不斷上調至75%。
在全球主要經濟體內，歐洲大概是狀況最慘的，我們預期美國準備進入衰退，然而歐洲已經進入衰退。
除了原本通膨率就非常高，由於地緣政治，俄烏戰爭給歐洲國家一個重擊，要給予俄羅斯制裁，卻也造成己方傷害。英國從2021年開始升息，可是通膨率至今仍在攀升，2022年10月CPI年增已飆破11%。
曾有媒體街訪英國民眾，有英國人表示由於生活成本大幅提高，他們不得已需要賣房，因為根本付不出費用。歐洲各地如義大利、捷克等皆有民眾上街抗議物價失控，水電瓦斯的大幅上漲，使民眾生活需更加節約。
收納最多來自烏克蘭的難民的波蘭，CPI年增率更是突破17%，雖然這些難民水準高於烏克蘭國內之平均，或許對波蘭的生產力可以有所貢獻，然而難民對環境的適應、安頓處所的尋找，在能源價格高居不下的環境，戰爭後的第一個寒冬，波蘭將面臨龐大的壓力。
此外，歐洲還面臨500年來最大的乾旱，其影響不只是限水、農產減少，許多運河水位下降導致運力下滑，河運成本上升；以萊茵河為例，這條河一年承載歐盟3成運輸量，也承載德國一年3成煤炭或石油的運輸，而船隻運力卻只剩以往的2~3成。再者，由於美國緊縮的貨幣政策，資金流向美國。
簡單假設原油一桶100美元漲到110美元，對美國人只是10%漲幅，但對其他國家來說，由於本國貨幣貶值，加劇進口物價漲幅，若英鎊貶了10%，對英國人來說，成本則是增加約20%。
2008年的金融海嘯，許多歐洲政府出手救援金融業，觸發了2010年的歐債危機。今雖時空背景已不同，但屋漏最怕連夜雨，我們可以相信美國會走出這個難關，但歐洲狀況如此差，尤其對歐豬五國及英國等，能不能順利撐過經濟衰退，是投資人需要特別留意的。
中國與日本，各有各的問題
除了歐洲，中國可能也是需要留意的未爆彈。中國房地產是一個問題，恒大、爛尾樓等問題並沒有完全解決。景氣低迷使中國過去一年房價持續下滑，空屋率也大幅上升，加上人口增長正在斷崖式下滑，預期明年死亡將超越出生，再來就是人口被印度超越。種種問題對中國房地產產生壓力，政府雖出手搶救，但此問題涉及複雜債權結構，處理不當恐拖跨相關企業。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。