《時間怪獸》導讀：每次的殖民挫敗，都成為他們更支持帝國主義的理由
我們想讓你知道的是
紀律是文明的主要特徵，但紀律要成為無意識的習慣需要長久的訓練和練習。因此印度需要被託管，英國必須要盡責地、家父長主義地治理印度。神意不再是隱密的自然目的，英國的統治就是神意本身，給次等文明帶來進步的賜福。
文：陳嘉銘（中央研究院人社中心副研究員）
「我發現我為此感到驕傲。我當然不是唯一擁有白人血統的人，但是我有一個白人祖母，這可不像白人祖父這麼普通！所以我母親是一個混血？！我從前看到她比較淡的膚色，早就該猜到了。我現在發現她比以前更漂亮了，更聰明和更優雅……我無法停止不去幻想我們的（白人）牧師，我做了一個決定，我永遠不會愛任何人，除了一個白人，一個金髮碧眼、一個法國人！」
這是弗蘭茨・法農（Frantz Fanon）在他的革命性著作《黑色皮膚白色面具》，記錄的一個阿爾及利亞黑人女孩Mayotte意外發現她的祖母是白人後留下的陶醉文字。如果說殖民地的黑人女性可以透過情愛的夢想染白，黑人男性的憤怒則來自這樣的普遍經驗，當他們去看診時，白人醫生刻意對他們講洋涇濱的法語，這些白人對他們「不存在希望、沒有興趣、漠不關心、自動地分類他們、監禁他們、原始化他們、將他們去文明化。」
1970年代之後，全球各地的歐美殖民地已經紛紛獨立，但是到了今日，帝國主義在非洲、南亞、東南亞和中南美洲留下來的各種創傷並沒有癒合。許多獨立後的殖民地人民，仍然處於被新的政治經濟和社會文化體制邊緣化的賤民地位。如法農觀察，被殖民者不僅需要克服外來的政治統治，而且更需要克服外來暴力深入被殖民者身體和心靈的傷害、禁錮和控制，才能奪回被殖民者的自我意識和能動性。
在2000年前後，印度學者查克拉巴蒂（Dipesh Chakrabarty）等人從歷史和殖民地賤民階級的觀點，分析歐洲帝國主義及其相關制度和意識形態，如何自我正當化地粗暴擴張、如何繼續影響殖民地人民今日的次等地位，以及殖民地人民各種非西方式的抵抗形式。他們全面批評了啟蒙（以及自由主義）和帝國主義合謀的曖昧遺產。畢竟啟蒙和自由主義的世代，就是歐洲帝國主義如日中天的時代。但是他們對啟蒙和自由主義的分析，偏重於和帝國主義結盟的後果，我們不是很確定啟蒙和帝國主義的結盟是偶然、還是必然？
以珍妮佛・皮茲（Jennifer Pitts）為代表的政治理論學者，在2005年的《轉向帝國：英國與法國帝國自由主義的崛起》對後殖民研究對啟蒙的全盤質疑提出回應。她認為18世紀歐洲的啟蒙知識份子普遍都反對帝國主義，例如柏克、亞當史密斯和邊沁都不支持帝國主義，到了19世紀，歐洲知識份子才開始全面轉向帝國。簡言之，皮茲重新以后翼棄兵開局，棄了19世紀自由主義，保護了18世紀的啟蒙皇后。
本書作者普莉亞・沙蒂婭教授 （Priya Satia）的《時間的怪獸：歷史如何製造歷史》（本書翻為《時間的怪獸：歷史書寫塑造的日不落帝國進步假象》），可以視為對皮茲等政治理論學者的再回應。這本書細數了英國帝國主義在18世紀、19世紀上半葉、19世紀下半葉、一戰前後以及二戰之後，在每個階段遭遇殖民地的反抗以及帝國的血腥反撲後，英國的知識分子和政治社會菁英如何透過召喚歷史感和歷史意識，管理他們的良心，為他們的能動性提出遁辭，或者洗脫罪惡感、或者英雄化地承擔起罪惡感，反而證成了他們支持帝國主義繼續擴張的主張和行動。
19世紀維多利亞時代的英國人，不是荒誕的冒險家或者汲汲於暴富的投機者。他們原則上都是對自己的道德良心嚴肅和認真的人。但是每次的殖民挫敗，在良心管理之後，都成為他們更支持帝國主義的理由。本書作者沙蒂婭認為關鍵的鑰匙就是啟蒙和自由主義的歷史感和歷史意識。
1796年，英國槍枝製造商加爾頓（Samuel Galton），被他的貴格會基督教社群控訴他的事業違反了基督精神。他為自己辯護說，戰爭是推動（神意指引的）歷史進步的必要之惡，當前戰爭驅動的軍事工業社會是無可避免的歷史現實，每個人都參與其中，他一個資本家不可能抵抗歷史進步。訴求歷史作為倫理的嚮導，提供了他否定自己能動性的理由，幫他清洗了良心。
加爾頓的歷史感來自啟蒙的歷史觀念。啟蒙認為時間朝向一個特定、線性的方向前進。意識到這樣的時間的人們，會認知到歷史的審判之眼在看著他們。指引加爾頓的倫理行動的羅盤，不再是他原本面對社群的制度性良心，也不是其他人的苦難引發的同情心，而是他獨自面對歷史審判的個人化的良心。在基督教末世論，在人類歷史的終點，上帝是審判者。啟蒙的歷史觀念沿襲了末世論的形式，人類歷史也有一個最終目的，而歷史取代上帝，成為了審判者。
康德的朝向普世主義公民前進的歷史哲學，正是要透過這樣的歷史之眼督促統治者的倫理行為。康德甚至提出了一個理性斷定，歷史進步是注定的，但是歷史的力量高過任何個人目的，隱密的自然律則或目的（或者神意）會推動愚蠢自私的人類整體進步。這樣的歷史觀點對自由主義的帝國主義者非常方便，允許他們到世界各地推動歷史進步，但是一旦事情出錯了，他們也可以聲稱個人沒有能力超越歷史力量，否定自己的能動性，而且那些看來愚蠢的過錯，最終仍然會推動歷史進步。
亞當史密斯雖然尖銳地批評東印度公司和英國帝國主義，但是他也認為個人無法抵抗像戰爭這樣的歷史力量。所以他說英國無可避免地不會自願放棄美國，戰爭無法避免。他也說，歐洲人對非洲、美洲和印度令人髮指的掠奪無可避免，因為接觸時歐洲人意外恰巧擁有絕對優勢的武力。在歷史力量之前，這些不義都被免責了。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。