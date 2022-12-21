《2250km．藏東紀事》：在帝國的字典裡，「自治」意味著它可以任意要你遵守規則、聽命行事
我們想讓你知道的是
「雖然不是我的歷史、我的土地、我的宗教，我一樣感受到了那種侵害。」因緣際會下來到西藏的史考特．伊佐，十五年來共探訪了十二次，熟悉中文的他很快就融入當地，能關掉一般觀光客的濾鏡，敏銳觀察。本書是為遊記，也是紀實，更是記錄各種生態與文化系統消殞的珍貴敘事。
文：史考特．伊佐（Scott Ezell）
從香格里拉到得榮
黎明時分，我站在公車站等北行到得榮的公車。我買了一杯即溶咖啡，啜飲著它的黑色苦液。站在四周的乘客們跺著腳，邊抽菸邊發抖─天氣實在冷到做不了別的事。西方遠處的梅里雪山像刮進一群建築物的碎玻璃，或一片冰鋒之海。香格里拉，那僅能從空中落入的烏托邦，始終在地平線之外。行政大樓的方尖碑吸進地景的光，再向外反射。
我向北進入秋天的西藏，只穿著一件薄雨衣，帶著一本筆記本和一張地圖，我什麼也不在乎。我只想看見一切，觸摸和品嚐一切，然後以我最好的文筆記下一切。
一輛中型公車停下熄火。柴油的廢氣貼著地面聚集。我和其他乘客上車後，公車駛出城鎮邊緣。土地上畫出了新路，四線大道呈輻射狀進入鄉間，勾勒著日後移民浪潮湧來、人口將屆數百萬的城市藍圖。我們經過一個混有會堂與其他建物的區域，一塊高六公尺的弧形招牌宣稱這裡是「德欽少數民族師範學校」，校園容納得下五萬名學生，但眼前僅有幾個人在水泥巨獸附近走來走去。相較於龐大外擴的建築物，這三兩個人不過是螻蟻。
破破爛爛、飽經風霜的經幡沿著從平原隆起的山脊排列─這些經幡與方尖碑正好相反，隨著大地的線條與起伏而流動，而非硬是把異地來的幾何形狀加在地景上。
小鎮在我們身後消失。我們穿過田野，穿著紅藍上衣的農民在一列列大麥中成排移動，腰彎得很低，像極了古老畫作中描繪的歐洲農人。事實上，這趟志求高遠的北方之旅，時常感覺像一趟回顧過去的時間之旅，丟開不顧一切加速的外衣，轉而進入較緩慢的存在模式。農民以小鐮刀割下一束束大麥莖，接著將手高舉過頭，以一種類似舞步的動作轉身，將大麥交叉放進犁溝。湖泊的支流伸入開闊的草地，水天彼此映照，幾乎難捨難分。
牽引機喀嚓喀嚓地在路邊行進，拉著坐滿農人的木推車，他們臉上裹著防寒圍巾。我們向北駛去，穿過長滿綠黑色松樹的山坡攀高，樹木消失了，只剩下灰白色的殘株，牛群在山腰吃草。一轉眼，我們就從山坡樹林來到了砍伐殆盡的光禿地面，見識了劈刀與裝載機如瘟疫來襲般的暴力。
多年前，我曾隨著台灣布農族族人走進中部山脈，參與原住民的狩獵之旅。有一天，花一整個早上穿越針葉樹的原始林後，小徑蜿蜒地拐了個彎，再走一步，眼前就倏然出現了一個被劈得乾乾淨淨的山壁，僅餘山脊頂的一株千年扁柏，如堡壘般拔地參天，從地面往天上流。我們停下歇息，邀我加入狩獵的朋友那布說：「如果可以的話，那棵樹早就自殺了。它幫助人類砍死其他弟兄後，就被孤伶伶地留在山上，而且會永遠那個樣子。伐木團隊砍伐森林時，是靠把鍊子拴在那棵樹上，把其他樹木運下山的。」獵人們休息抽菸時，我爬到坡上看那棵樹。果然，樹木中挖了一個○．六乘以○．九公尺的方洞，鍊子還穿在洞裡，在樹根中生鏽。
那是另一段人生，另一個夢，另一個體驗之島。不過，一切都在同一道潮流中，川流不息，就像你洗手洗了兩百年，洗到指紋、拇指與其他四指、皮膚盡皆脫去，肌肉與韌帶融解，骨頭脫落，神經失去觸感，最後只剩下殘株，曾經是關節與構造的地方，如今僅餘參差不齊的碎骨根。
司機把輪子打斜，在單線道上轉彎，下坡進入一片開闊的山谷，谷壁的岩石露出紋理，像石化的肉排。十多名乘客隨著轉彎左搖右晃，如牛群般呆鈍木然，和走道上的竹籃與麻袋擠在一起，連扭一扭挪動身子、伸展手腳的空間都沒有。一片鋸齒狀的山脈湧上天邊。公車慢了下來，最後停住。一個衣衫襤褸的男孩從工人群中走到路中央，揮舞一端綁著布的鏟子，示意我們下車。他的頭髮和衣服沾滿了塵土，樣子比香格里拉的乞丐還寒酸、營養不良，手臂就和鏟柄一樣細瘦。
車子爆出聲響，前方噴出一陣煙。司機點菸，抿了一口茶。其他人也都一邊抽菸，一邊聽天由命地盯著外頭的灰石地；在擠得像沙丁魚罐的公車裡，實在沒有其他事可做。我問司機發生了什麼事，他說：「他們在炸岩石，把路拓寬。這樣大卡車才進得來。」啊，對了，更大、更快、更強，早該知道的，這世界最愛這種舞步。男孩揮手要我們前進，於是我們繼續前進，穿越扭曲交纏的岩石根塊層層互疊的綿長山谷。
我看向窗外，直直盯著一百五十多公尺外的褐色大河，那是金沙江。江面的紋理就像傑克遜．波洛克（Jackson Pollock）的畫作，泡沫翻騰，因為不可見的暗石而打旋，回波相互振盪出漣漪。山谷的另一頭，一簇簇西藏屋舍立在山腰露出的肌腱與骨頭上，院子裡種著向日葵與蘋果樹。金沙江從高原流下，接著會匯入長江，最後流入東海。今日你絕對猜不到，這裡的原生河豚白鱀豚已經在江裡游了兩千萬年，直到一九五八到一九六二年的大躍進時期，飢餓的農人因飢荒捕豚為食，近年又有工業汙染，於是導致白鱀豚在二○○六年成為現代最早絕種的鯨豚類動物。
在大理時，小劉說：「當豬真慘。」顯然當河豚也很慘。在人類世當非人的生物很慘，如果你喜歡活在有河豚、藍鯨、大象、犀牛、野生老虎的世界，或你喜歡生活中有森林、河流、珊瑚礁或可呼吸的空氣，那當人也很慘。海浪將世間萬物的骨骸沖上海岸。
有鋪路的路面到底了，我們繼續沿著坑坑洞洞、滿是車痕和石塊的泥巴路行駛。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。