受過傷的人到底需不需要戴護具？運動防護員：大部分情況我會說「不需要」

文：Andy | 運動防護員 | 訓練師

我是專門教導傷後訓練的運動防護員，受傷後想要讓身體更健康的人、想要回歸正常運動的人就會來找我，自然也很常被問到：「老師你覺得我需要護具嗎？」

大部分情況我會回答：「不需要。」

大部分？不需要？那什麼樣的人會需要呢？護具樣式琳瑯滿目，值得寫成一篇文章，讓我一步步分析給你聽吧。首先，護具可分為醫療護具和運動護具兩大類，醫療護具是醫師、物理治療師推薦或製作的護具。相對取得不易，要使用這類護具時，一定是發生什麼大事了。

醫療護具

比如說頸圈、背架等，通常是脊椎受到損傷、手術後，避免脊椎過度活動導致二次傷害使用的，通常這類護具的支撐性非常非常強，好比可穿脫的石膏。

膝關節術後也有專門的護具，這類護具的價格會比較高。兩側有可活動的金屬支架來增加膝關節的穩定性，避免過度活動產生的腫脹程度，保護膝蓋的韌帶、半月板。還可以配合恢復進度，調整膝關節的活動角度。

若不介意的話，使用完後可以捐或賣給其他需要的人，基本上術後有好好做訓練，這輩子應該不會再使用到它了。

運動護具

我們回到正題，來講講方便取得的運動護具。運動護具其實沒有很明確的分類，為方便跟大家講解，我依護具的功能性簡單分成兩種，並且以護膝為例，讓你更容易理解。

護具的功能

通常護具最大的功能，就是限制關節活動度，限制能力越好，功能越強。話先說在前頭，功能越強不一定是好事。

以護膝為例，我們可以看到護膝的內外側會有一些特殊的結構，是讓膝關節避免過度的膝內翻（Knee varus）、膝外翻（Knee valgus），來降低傷害發生。

以下我提到的「支撐」，基本上主要支撐的對象是膝關節內側副韌帶（MCL）和外側副韌帶（LCL）。並不是指說可以讓深蹲、上樓梯，大腿肌肉更輕鬆的那種支撐，即便有，幫助的程度也不大。

護膝的內外側的結構如果是金屬支架的話，限制能力一定最高。各式支撐條（如金屬彈簧圈或其他專利材質），限制能力次之。這類的護具我會歸類在「高支撐性護具」。

護膝內外側可能沒有特別的結構，一體成形或是利用彈性纖維搭配魔鬼氈，或可自由調節張力的類型，我會歸類在「低支撐性護具」。

高支撐性護具適合誰？

高支撐性護具，顧名思義它的結構可以產生比較多額外支撐的力量，輔助膝關節內外側的穩定性。平常沒有帶護膝時，這些穩定性是來自於肌肉、肌腱、韌帶來完成的。

換句話說，這樣的護具可以幫忙肌筋膜組織，讓這些組織避免承受過多的張力，或是協助組織來穩定關節。

因此，如果你符合以下情況，我認為你可以考慮這類型的護膝：

韌帶曾有巨觀的撕裂傷；關節囊功能缺失；重建過韌帶，但因為特殊原因重建的組織功能欠佳。無法單靠增強肌肉，就能有效穩定關節的人 （可能需要專業人士評估過才知道）

受過傷，還沒完成完整的傷後訓練，就想搶先上場運動、比賽的人。（高運動風險族群，後果自負呀）

雖然高支撐性護具能提供的力量是比較強的，但相對也有需要注意的細節，以免造成更多的問題：

應避免長期配戴使用，或殺雞用牛刀，小傷也戴高支撐護具。長期來看，有可能會讓身體產生依賴性，使得該穩定的肌肉因為依賴護具而萎縮了，反而提高受傷風險。

除非不得已，應避免選擇金屬支架或高硬度的結構，可能會提高其它關節的受傷風險，文章後面舉跳躍A的例子說明一下。

低支撐性護具適合誰？

低支撐性護具就沒辦法產生這麼多額外的力量了，但這不一定是壞事哦！正因為它沒辦法給予大量支撐，也因此比較不容易產生依賴性，而且這類護具通常比較平價。

通常會選擇這類護具的人，會考量除了限制關節活動以外的功能或因素。

比如說可以調整張力，需要的時候再給予更多支撐就好，穿戴起來比較輕鬆，好處是能透過自己的需求，增減支撐性，但通常會產生額外的厚度。

還有一種是沒有支撐條的一體成形護具，產品設計上會更著重在舒適度、透氣等等方面，更適合長時間配戴。但必須好好選擇尺寸，太緊影響血流，太鬆就沒功能。

因此，如果你符合以下情況，我認為你可以考慮這類型的護膝：

平常從事的工作需要大量勞動，如常搬重物、久蹲、低姿勢工作者等等，希望藉由護具降低工作壓力，來避免或降低職業病影響的人。（從種菜到幼兒園老師都是可能的族群）

預期即將面對較高的活動量 （如登山、旅遊等），想降低高活動後不適程度的人。

受傷後，即便組織結構已經恢復，但心理對於患處仍還沒建立好信心的人。

天氣寒冷時代護具運動，還有保暖的功能，組織溫度低會增加組織黏滯性，高強度運動時會增加受傷風險。

低支撐性護具需要注意的細節比較少，主要要小心的是循環：

微血管充填時間 （Capillary refill time, CRT），讓手或腳處在放鬆的狀態，按壓指甲床，顏色會暫時變白。放開後應於2秒內恢復粉紅色為正常現象。

若穿戴過緊的護具，導致微血管充填時間>2秒、遠端的皮膚顏色明顯異常或任何不舒服等等異常狀況，代表需要重新挑選尺寸了。

其他類型護具

基本上看到這邊，你在挑選其他護具時，就能很容易地舉一反三來幫自己挑選適合的護具了吧。但我還想再舉兩個常見的護具，破除一些迷思！

髕骨、網球肘加壓帶（束帶）

肌肉和肌腱在慢性拉傷的狀態下動作，負荷動作的張力可能會產生不舒服或疼痛。確實，這時候在痛點給予壓迫的力道，「有可能」可以把不舒服的現象壓下來。這也是這一類加壓護具的原理。

看這段話的敘述，應該就能理解這其實是治標不治本的辦法了。除非是不得已的狀況，還是積極點，把慢性拉傷修理好再好好運動吧！否則組織在長時間發炎的狀態下，有可能引起其他的問題發生。忽視這樣的狀態繼續運動，還有可能惡化或二次傷害，我也有遇過相同機轉，導致肌腱撕裂傷的學生。

這類護具的原理既然是靠加壓，配戴時也要特別注意循環會不會受阻。但話又說回來，有些案例是給予類似橡皮筋般的小小張力，也能有降低疼痛的效果，這方面就見仁見智啦。有時候給予「心理支持」，搞不好不輸加壓組織的效果哦。

跳躍A

跳躍A在籃球、排球領域中，算是蠻多人使用的護具。它是靠高硬度的夾板，包覆住踝關節。讓踝關節除了蹠屈 （Plantar flexion）、背屈 （Dorsiflexion）外，完全限制其他活動度，這下慘了。

除非腳踝內外側的韌帶都有嚴重的損傷，硬要上場比賽是可以選擇的護具，但要記得後果自負啊。腳踝是非常需要活動度的關節，它活動度好，就可以讓足弓、膝關節好好發揮穩定的功能，讓你能夠順利發揮、盡情跑跳、好好表現，尤其是任何有關側向移動的動作。

我這樣比喻吧，汽車的前輪不能轉向 （活動度被限制），遇到轉彎時會怎麼樣？小則扭傷膝關節，萬一受傷機轉力量夠強，甚至有可能造成小腿骨折！實務上我也有學生是因為這樣傷到膝關節的，花了幾十張小朋友做治療加訓練，練了一年尚未回歸正常運動。