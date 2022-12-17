鬼海弘雄《漸漸喜歡上人的日子》：淺草這幾年的變化也很大，過往留存下來的東西逐漸被破壞
我們想讓你知道的是
日本肖像攝影大師鬼海弘雄，寫下發生在自己日常生活中微小的事情，用淡淡的語氣說著「想說去趟車站另一頭那間好久沒去的燒烤店」「今天咖哩要吃什麼口味呢……」，紀錄在生活中出現的、誰都不會關注的某一時刻，在鬼海弘雄的筆下化為永恆，沉默中帶著溫柔的力量。
文：鬼海弘雄
柘榴と三本立て映画館
石榴與三間電影院
中午過後，我出門去淺草。
我通常是十點背著相機出門，十一點半抵達淺草寺，就像一般上班族。一旦厭倦這般固定模式就會換個時間出門，藉以轉換心情。夏天因為搭的是頭班電車，所以會遇見早起的人們；寒冷時節則是算準關東煮店的營業時間，晚一點出門。
昨晚好久沒看推理小說看得如此入迷，直到天亮才睡。想說補眠一下，但天氣晴朗得像在責備我貪睡，於是用完午餐後，拖著疲憊身軀出門。
走向車站途中，瞧見一位老婦人端坐在市立醫院的公車候車亭裡啃石榴。身穿羊毛褲，腳踩涼鞋的她大概是來探望住院的親友，離開時分送的水果吧。我之所以如此恣意想像，肯定是被石榴那被白膜裹著的深紅果實給施了魔法。正想著老婦人要如何處理含在嘴裡的石榴籽時，眼底浮現故鄉村子那棵孤伶伶的石榴樹。
這棵石榴樹矗立在政彥家的庭院水池邊。果實成熟的深秋恰巧也是稻子收割期，所以石榴樹總會蒙了一層從脫殼機噴發出來的稻稈灰。小水池的水面也覆著稻稈灰，石頭圍砌的水池有如畫布，描繪漂浮著石榴樹落葉的畫作。
大我兩歲的政彥幼時罹患小兒麻痺症，還有嚴重駝背。擅長繪畫的他從學校畢業後，就過著每天畫畫的日子。村裡淨土宗寺院的住持曾是日本畫家，所以政彥拜他為師。政彥在母親的鼓勵下，從秋天到初春，駝著背在攤放於榻榻米的拉門紙上描繪在石榴、雪竹林間嬉戲的麻雀們。
後來我就讀東京的學校，暑假返鄉時，得知政彥在東京一間印章店工作。想說拜訪一下也住在東京的他，卻遲遲沒成行。我想像他週末假日時，偶爾獨自用溶於菊花小皿上的顏料，在長長絹布上繪著靜物畫。
又過了幾年，這位從小立志當畫家的幼時玩伴被人發現在被窩裡去了另一個世界。我出生時，祖父母皆已過世，所以這是第一次切身感受到親近之人「死去」的事實。即便過了幾十年，腦中還是會浮現政彥那默默睜著清澄雙眼的微笑面容，旋即又消失。
因為這件事讓我對於石榴有著特別感覺。冬天去印度、土耳其旅行時，要是看到石榴一定會買。帶回房間時，看著石榴，深深著迷於它的魅惑之美。
我在午後的淺草寺閒逛時，瞧見剛栽植不久的山櫻旁站著一位老人，他的腳踏車手把上繫著一個氣球，透明大氣球裡還有個繪著一尾金魚的氣球。老人那對黑色紋眉格外引人注目。當我盯著氣球時，老人故作不耐煩似地說這是他自己做的。我問他是否能和氣球一起入鏡，讓我拍照，只見他一臉開心地頷首，遂請他牽著腳踏車站在我時常拿來當拍攝背景的那面牆。
我請老人看向鏡頭時，他卻瞬間別過視線。我心想對方要是沒看鏡頭的話，很難拍出有存在感的人像，卻還是按下快門。
和老人道別後，我又在寺院內閒晃兩個鐘頭，始終遇不到讓我想拍攝的對象。
就在百無聊賴之際，我想起前幾天看新聞報導，得知興行街六區僅剩的三間電影院吹熄燈號，全盛時期的三十間電影院就這麼全數消失了。想說這四十年來曾在那裡度過不少觀影時光，決定前往告別。
其實不僅那一帶，淺草這幾年的變化也很大，過往留存下來的東西逐漸被破壞，對於街道的點點滴滴記憶也像洗刷過的塑膠布般光滑，透著寂寥風情。
我在分別上映國片、洋片與色情片的三間電影院前走來走去，鋪著紅地毯的電影院大廳堆放著即將被處分掉的大型放映機。
我剛接觸攝影不久時，還是王老五的我在某個除夕夜參加電影《男人真命苦》的特映活動，和一群同樣單身的男人一起熱鬧跨年。坐我旁邊身穿防寒衣的男人好幾次對著大銀幕大喊混蛋，然後哈哈大笑。喝著小瓶威士忌，百感交集地喊著混蛋，可說是最能代表在電影院觀賞《男人真命苦》的男人們的心情寫照。
這般令人懷念的焦躁寂寞感消失於何處呢？
聳立於巷子盡頭天空的晴空塔已經亮燈，藍色燈光有如在深海發光的奇妙水母般發送訊號。
書籍介紹
本文摘錄自《漸漸喜歡上人的日子：雙眼所見的備忘錄》，大田出版
作者：鬼海弘雄
譯者：楊明綺
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土門拳賞得主．日本肖像攝影大師：鬼海弘雄
台灣首度出版，捕捉日常中微小永恆
「當我明白不一定拍得到自己想拍的東西時，才真正成為攝影師。」
二十八歲時，在淺草，拍下第一張人物後，四十多年來拍下了近千人的臉、眼神、靈魂……
他說：「我一直想拍人類最本質的東西。」
他說：「簡單拍到的照片，像即溶咖啡，難以觸及深處。」
他說：「我希望我拍到的人，能讓全世界都有共鳴。」
他以攝影師之眼，感受看見與未看見的事物；他以文字爬梳隱藏在日常生活中微小的永恆。
漸漸喜歡上人的日子，是鬼海弘雄低頭對焦，彷彿向被拍者鞠躬致意，按下快門記憶人的故事。
那些初春時節、下雨夜晚，那些逼近的想念、孤獨的淚水、生活的浪濤……
讀來異常靜默，異常震懾。
本書特色
土門拳賞得主鬼海弘雄，第一本繁體中文攝影散文集
攝影家筆下的文字，會是什麼樣子呢？
日本肖像攝影大師鬼海弘雄，寫下發生在自己日常生活中微小的事情，用淡淡的語氣說著「想說去趟車站另一頭那間好久沒去的燒烤店」「今天咖哩要吃什麼口味呢……」，紀錄在生活中出現的、誰都不會關注的某一時刻，在鬼海弘雄的筆下化為永恆，沉默中帶著溫柔的力量。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。