看世界盃學財務規劃：你的財務陣型是「4-4-2」還是「3-5-2」？

文：洪哲茗（理財規劃顧問／定方股份有限公司總經理）

四年一度的世界盃足球賽正火熱進行中，各隊都希望最後能舉起金盃，無不用盡全力拚戰。每場比賽開始前，主播與球評會說明各隊今天的陣型，像是「4-3-3」、「3-5-2」、「4-4-2」等。

其實，足球的陣型擺設，跟財務規劃也有些許相似之處。

足球陣型是什麼

前面提到的「4-4-2」、「3-5-2」等，就是指該隊的「後衛-中場-前鋒」球員人數，所以「4-4-2」就是指該隊採用的陣型是4位後衛、4位中場、2位前鋒。（如下圖）。

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一般來說，後衛的主要工作是防堵對手的攻擊，避免失分；前鋒則是球隊的攻擊箭頭，目標是攻破敵人大門；中場則是串聯前後場人員，進攻時要適時傳球讓前鋒進攻，防守時則要與後衛協防，所以中場球員往往是球隊重要的靈魂人物。

球隊的教練會依據比賽情勢，並綜合分析自家球員與對方球員的優劣勢，擺出合適的陣型。

財務的陣型

在一個完整的財務規劃中，投資管理、風險管理、緊急預備金、收支管理都是不可或缺的部分，它們各自在財務中扮演了重要的角色，更重要的是彼此要協同合作，並且視場上局勢的變化，隨時應變調整。

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投資管理：前鋒

積極攻擊，為我們的財務攻城掠地，畢竟如果都得不了分，是無法贏球的。

風險管理：後衛

人生中難免有意外，就好像對方前鋒也隨時會帶球過來攻擊一樣。我們無法決定意外是否會降臨，但我們可以決定的，是築好堅實的財務防火牆，將傷害降到最低。

緊急預備金：門將

然而，並非所有的風險都可以被轉嫁，緊急預備金就是財務的最後一道防線。

收支管理：中場

中場球員努力爭搶到球，就好像我們辛辛苦苦攢下每分錢一樣，此時如果球隊要先採取守勢，就要將球傳給後衛，鞏固好後防線，之後再慢慢伺機組織攻勢，將球傳給前鋒，射門得分。

收支管理就是財務規劃的重要關鍵，若是無法存下錢，有再好的投資管理與風險管理架構，一切都是枉然。

財務陣型該怎麼擺

如同球場一樣，實際上並沒有什麼必勝的陣型，而必須要考量諸多因素後，選擇最適合的陣型，並且因應局勢的變化，隨時調整，才是成為常勝軍的不二法門。配置陣型需要考量的因素，有以下三項：

1. 時間

如果比賽才剛開始，或許可以採取偏攻擊的陣型，擺上較多的前鋒人數，儘早取得優勢，後面也會比較輕鬆些。但即使攻擊奏效取得領先，也不至於讓前鋒轉成後衛，採取完全的守勢，而是仍然會伺機攻擊。

就如同年輕時在投資上可以採用較為積極的投資組合，股票佔的比例可以較高，因為年輕時財務的容錯率高，後面都還有機會可以彌補。此時就該把握時間優勢，做好收支管理，穩定供輸給投資，持續擴大優勢。越接近時間終了，就要開始慢慢採取守勢，調降投資組合的比例，確保戰果。

然而，不管是什麼時候，前鋒都必須要保有攻擊力，也就是投資組合中的股票佔比絕不能降為0，否則通膨就會伺機而入，大舉進攻我們的後防線。

2. 目標的難度

財務目標設定的金額越高，就如同敵對球員的強度越高，要攻破對方球門就越困難。如果最終是要進球、贏球，也只能被迫增加前鋒球員人數，但是一個不小心後防就會漏洞百出，反而不見得是最佳的策略。

在財務規劃中，此時一個策略是增加收支管理的強度，像是增加收入、減少支出，增加資金給投資管理，當然前提是風險管理也要做好，持續穩健攻擊。

但是，如果沒有更好的中場球員了（無法增加收入、減少支出），該怎麼辦呢？幸好，在財務規劃的世界中，我們可以開啟「金手指」密技，調降財務目標的強度，像是延後達成時間、調降目標金額等，同樣是一種「贏球」的策略。

3. 不可偏廢任何一項

雖然在足球場上，偶有見到己方後衛與守門員全都壓上前線、全力參與進攻的情形，但是這樣孤注一擲的方式，只會在時間即將耗盡才會出現，而且最終失敗收場的比例仍是佔了絕大多數。

所以，擺放財務陣型的最後一個重點，就是投資管理、收支管理、風險管理、緊急預備金缺一不可，需要的是依據不同的局勢、突如其來的意外狀況調整配置比例，定期檢視自己的財務計畫與現況，就能穩健獲得人生的財務勝利！

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航