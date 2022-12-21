《我的鴉片戰爭》：毒梟大王昆沙和國民黨軍隊的淵源很深，台灣也把他的部隊視為反共游擊隊之一

文：鍾儱徽

罌粟傳入此地的歷史背景

金三角由於惡名在外，其實很多人都忘了，佤邦人也曾經不用依賴罌粟維生，這裡的農民原本不必為罌粟改變謀生方式，也不用承受毒品帶來的汙名。在十八世紀之前，佤邦仍處於半游耕、半狩獵的生活，以原始的方式毀林開荒、刀耕火種，農民世代種植的是旱稻和玉米，農閒時上山打獵，根本不曾見過罌粟這種植物。罌粟並不是他們主動的選擇，是無知之下被迫接受而延續下來的作物。

將罌粟引入緬甸的禍首是英國人。罌粟原產於地中海東部，一八二四年英國殖民者以武力入侵緬甸之後，為了東印度公司的利益，將他們已在印度種植的罌粟種子，引進緬北的欽敦江、克欽邦、欽邦、撣邦等地。因為英國人發現這塊土地，不論是氣候和土壤都相當適合罌粟生長。佤族所在的山脈，層巒疊嶂，海拔約一千公尺以上，正好是罌粟喜愛的生長條件，有八到十小時的充足日照，又不會像平地過於炎熱，日夜溫差大。

罌粟生長期需要適量的雨水，收割期則要避開雨水，否則鴉片漿遇雨會黑掉，影響收成。適宜的生長環境，讓英國人選定此地，傳授當地農民種植罌粟和收割的技術，預備大量收購鴉片，運銷至中國獲取暴利，不過緬甸當時的鴉片生產不過是剛開始，產量尚未成氣候。

英國人向中國大量銷售鴉片，是為了平衡中英貿易逆差。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的資料，一八三九年，輸入中國的鴉片已高達二，五五三公噸，也導致後來一八四○年發生第一次鴉片戰爭。不過在當時，輸往中國的鴉片，英屬印度才是最主要的原產地。一八八○年，輸入中國的鴉片數量更是翻了兩倍半，達到高峰六，五○○公噸。印度在十九世紀出口的鴉片，有九成都是銷往中國。

中國對於鴉片的需求和依賴逐漸提高之後，白銀大量外流，就開始有人提議自己種植，甚至合法化鴉片貿易，並從中抽稅增加國庫收入。十九世紀初雖尚未合法化，但從這時開始嘗試在中國境內種植鴉片，禁令也無法阻止。到了一八六○年第二次鴉片戰爭戰敗之後，鴉片貿易正式合法化，罌粟種植開始傳遍中國各地，特別是雲南、四川、貴州、甘肅、陝西和山西等地。

十九世紀末已成為世界最大種植國，外來的進口鴉片數量急劇下降，一八八九年進口量已降到二，○八九公噸，印度產量也開始不斷縮減。可是中國的吸食人口並沒有減少，只是變成了自產自銷國，一九○六至○七年生產已高達三五，○○○公噸，鴉片價格更低廉，自給率達到九成，甚至成為國家稅收的重要來源，還可以往東南亞輸出。此時在國際間，雖已體認到毒品的危害，對英國施加壓力，令其漸漸放棄鴉片貿易並敦促禁止鴉片的法令施行，可是中國已經為此付出了龐大代價，農耕地被罌粟佔據，糧食產出不足，造成饑荒，染上鴉片癮的人數越來越多，人民積弱不振。

清朝被推翻後，民國初年在軍閥割據的混亂局勢下，地方政府或官員、土豪劣紳、軍閥和幫會盜匪，都藉由鴉片來鞏固自己財源和軍事實力。鴉片的暴利，讓它成為混亂或衝突地區維繫權力的最佳謀利來源，或是作為類似現金的通貨使用。晚清至民國都在設法禁煙，但這段時間一連串下來的軍閥爭鬥、對日抗戰和國共內戰的紛亂局面，也無法完全杜絕，不論日軍、共軍、國軍，為了財源，幾乎都有染指。即使政府頒布禁令，毒品仍可轉為非法走私，泛濫依舊。

一九五○年，國共內戰進入尾聲，兩支國民黨的殘軍：第八軍二三七師七○九團，團長李國輝，以及第二十六軍九十三師二七八團，團長譚忠，他們在共軍武力的逼迫之下，從雲南的沅江跨越邊境，轉移到緬甸北部避難，成為在滇緬地區活動的游擊隊，而他們進入的地區，正是罌粟盛產地。

在中國內戰結束，開始進入逐步鏟除罌粟、設法減少鴉片產量的時候，因為殘軍進入了緬北地區，卻帶動這裡的鴉片產量慢慢往上攀升，漸漸替代其他地區，成為新崛起的主要生產地。

國民黨殘軍進入金三角

在國民黨殘軍進入緬北的前兩年，即一九四八年，緬甸才正式獨立。此時鴉片的種植雖已遍佈緬北的整個撣邦高原，但當時緬甸的鴉片產量不過三、四十公噸左右。

這兩支殘軍大約只有一千四百餘人，當地人統稱他們為「九十三師」，這個番號源自一九四二年協助英軍抗日進入緬甸作戰的中國遠征軍，由於這支軍隊在當地相當知名，這個番號成了國民黨軍隊的代稱。

國軍的殘餘部隊進入緬甸撣邦東部一帶，原本只打算暫時駐紮，休整後再伺機返回雲南，兩支殘軍重組為「復興部隊」，以李國輝為指揮官兼團長，譚忠為副。在缺少兵員經費之下，為謀求生存，以「三三式」將人員分成三股：一股開荒種地，一股招兵買馬，還有一股則投入當地原有的馬幫運輸商隊或擔任商隊保鏢。馬幫是這裡特有的商業形態，由於此地叢山險峻，道路狹小又崎嶇難行，漸漸發展出以騾馬載貨翻山越嶺，穿梭於山中村寨販賣貨物的方式，為安全起見還配有武裝。

殘軍投入馬幫生意，往泰寮邊境運送貨物，其中就包含易攜價高的鴉片，稱之為「特貨」，鴉片換得黃金後，回程再從泰國邊境帶回軍需和生活補給。鴉片再次於紛亂失序之地發揮它的價值和作用，此後也一直成為進駐撣邦地區的武裝集團所賴以為生的重要經濟來源。也因此，鴉片產量逐步上升，至一九五○年代中期漸漸達到數百公噸。這支部隊後來逐漸擴充兵員，網羅了當地馬幫、華裔難民、土司、少數民族、散兵游勇甚至土匪惡霸等，人數達到上萬人。