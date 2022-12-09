西方智庫評習近平訪沙烏地：以「分而治之」策略挫敗西方和盟友間合作
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在COVID-19疫情近3年後，中國密集開展外交活動，習近平過去1個月內會見超過30國領導人。經濟學人智庫（EIU）向BBC分析，習近平密集進行外交接觸，目的是為中國創造一個更良性的國際環境，且採取「分而治之」策略以挫敗西方大國和其盟友間更多的合作。然而，EIU不認為這個目標能實現。
美沙關係緊繃，習近平出訪拉近與阿拉伯世界關係
（中央社）中國國家主席習近平7日出訪沙烏地阿拉伯，隨著利雅德當局尋求拓展國際聯盟、將觸角延伸至傳統西方夥伴之外，北京表示此行標記中國在阿拉伯世界規模最大的外交行動。
《路透社》報導，經濟強權中國與波灣能源大國沙烏地阿拉伯這一次的接觸，時機恰逢沙國與美國關係陷入緊張。華府除了批評利雅德的人權紀錄，也不滿沙烏地在美國11月期中選舉前支持限制石油產出。
白宮表示，習近平訪沙是中國企圖施加影響力的又一例證，並說這不會改變美國對中東的政策走向。
白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們留意到中國正嘗試在全球各地擴大影響力。」
中國這個全球最大能源消費國，是波灣石油和天然氣生產者重要貿易夥伴。波灣地區推動經濟多樣化下，中沙持續擴展雙邊關係，這讓美國更加關切中國日益涉入波灣的敏感基礎建設。
沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）指出，利雅德將一直會是北京「值得信賴和可靠的」能源夥伴，還說沙烏地將為中國工廠建立一個區域中心，藉此增進兩國在能源供應鏈上的合作。
《沙烏地新聞社》（SPA）報導，中國和沙烏地企業7日簽訂綠能、資訊科技、雲端服務、交通運輸、建設和其他領域等34項投資協議。報導未說明交易金額，但稍早報導表示兩國將簽訂總值300億美元協議。
習近平抵達沙烏地時，由利雅德省長、外交部長和沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）負責人等接機。
沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammad bin Salman）預料將盛大款待習近平，與美國總統拜登7月訪問時獲得的低調接待形成鮮明對比。拜登曾發言譴責沙烏地這位實際統治者，導致7月會面場景緊繃。
中國外交部發言人毛寧表示，習近平將與沙烏地舉行雙邊會談，利雅德稍後並將主持一場與波灣阿拉伯國家的會議，以及一場與阿拉伯諸位領袖的峰會，為「中阿關系發展史上具有劃時代意義的里程碑」。
《沙烏地新聞社》報導，習近平表示將與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）以及其他阿拉伯領袖合作，「以將中阿關係以及中國與波斯灣合作理事會關係，推升至一個嶄新的水準。」
對利雅德當局來說，華府逐漸脫離中東並削弱其安全保障，都讓它感到挫折；而中國卻趁此提供了一個沒有與美國關係緊繃、又能帶動經濟成長的機會。
不同於美國，中國與沙烏地阿拉伯區域宿敵伊朗維持著良好的關係，以低廉價格獲得伊朗的石油供應，對沙國處理這個地區的政治或安全問題也興趣缺缺。
阿烏地阿拉伯則支持中國的新疆政策，即便聯合國指新疆出現對維吾爾族和其他穆斯林的人權侵害問題。
沙烏地官員指出，習近平這次來訪，區域安全將排在討論議程之中。數十年來，美國一直是沙烏地阿拉伯的主要安全保障者，也是其主要的國防供應方；然而，利雅德對美國在軍售沙國一事上設限十分不滿。
利雅德當局已經表明，儘管美方對波灣地區在對俄、對中的關係上持保留態度，它們仍將繼續擴大夥伴關係以滿足其經濟和安全利益。
西方智庫評習近平訪沙烏地：分化西方與盟友
（中央社）針對中國國家主席習近平訪問沙烏地阿拉伯並出席峰會，成為其密集外交攻勢一環。西方智庫分析，習近平意圖以「分而治之」策略挫敗西方和盟友間合作，為中國創造良性國際環境。
外媒並認為，中國意圖藉近來沙烏地與美國關係低潮，尋求外交、安全、人民幣國際化等方面的突破；而沙烏地經盤算後則認定，中國是不可或缺的經濟伙伴。
習近平7日前往沙烏地阿拉伯進行國是訪問，並出席第1屆「中國—阿拉伯國家峰會」及「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」，預定10日返國。而他曾於2016年2月訪問沙國。
綜合外電報導，習近平訪問期間將與沙烏地國王沙爾曼（King Salman）舉行雙邊會談，沙國實際掌權的王儲穆罕默德・沙爾曼也將出席，並可能達成總金額300億美元的若干雙邊協議。
同時，習近平在出席上述2場峰會期間，中國也將與波斯灣區的阿拉伯國家簽署數十項涉及能源、安全和投資的協議和諒解備忘錄。
《英國廣播公司》（BBC）中文網報導，中國與沙烏地的經貿關係可概括為「總量巨大、結構單一」。兩國貿易額從1990年建交時的4億美元成長到2021年的870多億美元，且沙國27％的石油出口及25％的化學品出口都銷往中國，中國從沙國進口的95％集中在石油和化學品。
報導指出，對中國而言，習近平此行的潛在收獲之一就是進一步擴展經貿領域。像是基建，沙烏地提出「2030願景」，目的是減少本國經濟對石油的依賴，其中就包括建立汽車工業、軍工產業、通信產業及「未來城」（NEOM），涉及5000億美元。而中國在新能源汽車、5G和基建的優勢，可能成為雙方拓展合作的領域。
此外，中國尋求在部分石油交易中使用人民幣結算，將大大促進人民幣國際化程度。《華爾街日報》3月間即曾報導，沙烏地正考慮將部分銷往中國的石油以人民幣結算以代替美元，只是後來沒有進一步動作。但因為沙國在戰略和安全上與美國關係極深，推動人民幣結算難度可能極大。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。