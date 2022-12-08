2022/12/08,
商業

特斯拉進軍泰國與中企搶低價市場陷苦戰，專家建議尋「蘋果模式」與鴻海合作突圍

特斯拉進軍泰國與中企搶低價市場陷苦戰，專家建議尋「蘋果模式」與鴻海合作突圍
Photo Credit：AP / 達志影像

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特斯拉正面臨包含比亞迪（BYD）和長城汽車（GreatWall Motor）等中國業者的低價競爭，外界指出可以循「蘋果模式」找鴻海代工電動車。

美國電動車巨擘——特斯拉（Tesla ）面對中國業者陷入苦戰，12月7日在泰國推出兩款低價電動車，首次進軍由日本以高性價比把持的市場。專家強調，鴻海已在泰國建立供應鏈，特斯拉若能循蘋果模式，將整車等業務下放給鴻海代工，可望降低成本，也能集中資源發展自駕車系統。

特斯拉在泰國推低價電動車

《路透社》報導，特斯拉7日在泰國推出2款電車，分別定價為170萬泰銖（新台幣148.5萬）至250萬泰銖（新台幣218.4萬元），企圖在競爭對手中國比亞迪（BYD）和長城汽車（GreatWall Motor）等搶下一塊市場。

這些中國品牌一直利用中國廣大市場，還有完整的電池產業等諸多優勢，大幅壓低電車售價，向全球各大市場進攻。就泰國而言，中國業者已經結合當地經銷商，提供起價80萬泰銖（新台幣69.9萬元）的廉價電車，正逐漸擴大電車市占率。

泰國一直是亞洲重要的汽車生產中心，也是東協國家汽車零組件的樞紐。據研調機構Kasikornbank數據指出，2019年泰國汽車出口達至118萬輛左右，相較於其他東協國家出口表現優異。

目前泰國主流的車款是以皮卡貨車為主，反應了當地觀光業興盛帶動的拉貨需求，而傳統汽車主流品牌則是經濟實惠的日本品牌，包含像是本田（HONDA）、豐田（Toyota）和鈴木（SUZUKI）等。

就電車而言，特斯拉的致命傷是太貴。這導致無法跟中國業者競爭新興市場，而成本壓不下來一直都是特斯拉的痛點。

資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，特斯拉要拉低製造成本最好的辦法就是和鴻海合作。鴻海日前與泰國PTT集團合資的HORIZON PLUS在11月12日在泰國春武里府（Chonburi Province）Rojana Nhongyai工業園區舉行電動車廠奠基與動土儀式。

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鴻海新聞稿

HORIZON PLUS為泰國國家能源集團（PTT）旗下電動車子公司Arun Plus Company Limited（ARUN PLUS）與鴻海精密工業有限公司（FOXCONN）的合資公司，以委託設計製造服務商業模式，為所有在泰國生產汽車的品牌商提供服務。

HORIZON PLUS預計將投資約370億泰銖（新台幣310億元）打造電動車生產設備，目標在2024年完成建設並能達到生產交車階段。

鴻海表示，一開始產能將為每年5萬輛電動車，並逐步提高到每年15萬輛電動車，以滿足2030年前東協不斷增長的電動車市場需求。早些日子鴻海董事長劉揚偉也向特斯拉喊話尋求合作。

特斯拉和鴻海合作可望降低成本

黃伯堃說，鴻海正朝著專業「代工造電車工廠」的前進，鴻海的優勢除了能夠複製過去電子代工的經驗以外，近年還透過強大的併購合作策略，打通從電池原料、模組以及電池包等零組件的重要關卡；另外在半導體方面，也陸續買下晶圓廠為日後車用晶片做足準備。

他強調，特斯拉和鴻海合作，就可以循蘋果模式專心在「軟體發展」。這一方面解決成本問題，二來資源也能集中在自動駕駛上，不失為一個兩全其美的好策略。

由於泰國汽車產業供應鏈完整，是進軍龐大的東南亞市場的重要跳板。

目前泰國一階（Tier）汽車零配件供應商約有720家，二階及三階汽車零配件供應商約1100家。汽車製造商可在當地就可完成約8成採購，而全球前100大原廠（OEM）供應商中亦有超過半數在泰國設有生產基地。

而泰國汽車面臨挑戰，由Krungsri銀行撰寫的《泰國2020至2022年產業展望報告》提到多國正推動電動車政策，而泰國大多汽車仍以傳統內燃機為主，正在對泰國汽車產業造成根本性影響。

HORIZON PLUS是泰國轉型的重要策略之一，它提供電動車全面性的生產服務，包括製造電動車關鍵部件等，規劃的生產據點佔地50萬平方公尺。這也象徵鴻海與PTT合作，從傳統內燃機（ICE）轉向電動車的階段性任務成功，若能成功接到特斯拉訂單，將是電動車產業的另一個嶄新局面。

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核稿編輯：翁世航


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