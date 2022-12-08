特斯拉進軍泰國與中企搶低價市場陷苦戰，專家建議尋「蘋果模式」與鴻海合作突圍
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特斯拉正面臨包含比亞迪（BYD）和長城汽車（GreatWall Motor）等中國業者的低價競爭，外界指出可以循「蘋果模式」找鴻海代工電動車。
美國電動車巨擘——特斯拉（Tesla ）面對中國業者陷入苦戰，12月7日在泰國推出兩款低價電動車，首次進軍由日本以高性價比把持的市場。專家強調，鴻海已在泰國建立供應鏈，特斯拉若能循蘋果模式，將整車等業務下放給鴻海代工，可望降低成本，也能集中資源發展自駕車系統。
特斯拉在泰國推低價電動車
《路透社》報導，特斯拉7日在泰國推出2款電車，分別定價為170萬泰銖（新台幣148.5萬）至250萬泰銖（新台幣218.4萬元），企圖在競爭對手中國比亞迪（BYD）和長城汽車（GreatWall Motor）等搶下一塊市場。
這些中國品牌一直利用中國廣大市場，還有完整的電池產業等諸多優勢，大幅壓低電車售價，向全球各大市場進攻。就泰國而言，中國業者已經結合當地經銷商，提供起價80萬泰銖（新台幣69.9萬元）的廉價電車，正逐漸擴大電車市占率。
泰國一直是亞洲重要的汽車生產中心，也是東協國家汽車零組件的樞紐。據研調機構Kasikornbank數據指出，2019年泰國汽車出口達至118萬輛左右，相較於其他東協國家出口表現優異。
目前泰國主流的車款是以皮卡貨車為主，反應了當地觀光業興盛帶動的拉貨需求，而傳統汽車主流品牌則是經濟實惠的日本品牌，包含像是本田（HONDA）、豐田（Toyota）和鈴木（SUZUKI）等。
就電車而言，特斯拉的致命傷是太貴。這導致無法跟中國業者競爭新興市場，而成本壓不下來一直都是特斯拉的痛點。
資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，特斯拉要拉低製造成本最好的辦法就是和鴻海合作。鴻海日前與泰國PTT集團合資的HORIZON PLUS在11月12日在泰國春武里府（Chonburi Province）Rojana Nhongyai工業園區舉行電動車廠奠基與動土儀式。
HORIZON PLUS預計將投資約370億泰銖（新台幣310億元）打造電動車生產設備，目標在2024年完成建設並能達到生產交車階段。
鴻海表示，一開始產能將為每年5萬輛電動車，並逐步提高到每年15萬輛電動車，以滿足2030年前東協不斷增長的電動車市場需求。早些日子鴻海董事長劉揚偉也向特斯拉喊話尋求合作。
特斯拉和鴻海合作可望降低成本
黃伯堃說，鴻海正朝著專業「代工造電車工廠」的前進，鴻海的優勢除了能夠複製過去電子代工的經驗以外，近年還透過強大的併購合作策略，打通從電池原料、模組以及電池包等零組件的重要關卡；另外在半導體方面，也陸續買下晶圓廠為日後車用晶片做足準備。
他強調，特斯拉和鴻海合作，就可以循蘋果模式專心在「軟體發展」。這一方面解決成本問題，二來資源也能集中在自動駕駛上，不失為一個兩全其美的好策略。
由於泰國汽車產業供應鏈完整，是進軍龐大的東南亞市場的重要跳板。
目前泰國一階（Tier）汽車零配件供應商約有720家，二階及三階汽車零配件供應商約1100家。汽車製造商可在當地就可完成約8成採購，而全球前100大原廠（OEM）供應商中亦有超過半數在泰國設有生產基地。
而泰國汽車面臨挑戰，由Krungsri銀行撰寫的《泰國2020至2022年產業展望報告》提到多國正推動電動車政策，而泰國大多汽車仍以傳統內燃機為主，正在對泰國汽車產業造成根本性影響。
HORIZON PLUS是泰國轉型的重要策略之一，它提供電動車全面性的生產服務，包括製造電動車關鍵部件等，規劃的生產據點佔地50萬平方公尺。這也象徵鴻海與PTT合作，從傳統內燃機（ICE）轉向電動車的階段性任務成功，若能成功接到特斯拉訂單，將是電動車產業的另一個嶄新局面。
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核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。