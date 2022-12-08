冠軍建材以產品力推動系統整合服務為建築創造價值！

在全世界節能減碳的目標下，建築物必須面臨轉型，因此在設計階段就必須將”能耗”納入考量，可幫助減少未來使用時的能源使用。因此，若建築物本身夠通風、不吸熱，建築物內的空調使用就可以降低，世界各國包含台灣政府也以2030年公有新建建築物達能效1級或近零碳建築，2050年100%新建築物及超過85%建築物為近零碳建築為推動目標。因此，業界唯一，冠軍建材2公分厚磚搭配特殊工法，透過成大實驗測試-建材熱傳透率（U值），符合綠建材高性能節能類Ｕ值標準小於1.8 （實測值為1.66），已符合政府最高要求「建材熱傳透率實驗」，助力建商及政府提早達成淨零建築。

冠軍建材指出，今年佈展以『全方位表面建材系統整合』服務為策略主軸，將大理石磁磚、2公分厚磚、大尺寸磁磚及SPC石塑地板、VSPC地板等各式建材及整合策略夥伴-鉅霖國際-隔音墊、國山石材-乾掛五金配件、奕峰建材-高架基座等，融入展場設計中，共同展出推廣工法與產品力結合的建築趨勢及施工解決方案，以一站式全方位建築解決方案，打造出絕佳的建築品質，朝向『最佳表面建材系統提供者』邁進。

Photo Credit：冠軍建材

堅持節能環保之路，引領磁磚業界推出最多綠色產品

冠軍建材集團在產品設計及製造上，以環保節能為考量，推出大理石紋理、石紋、木紋質感材料減少天然資源的開採，成為磁磚業界最多再生綠建材產品可選擇。在生產方面，冠軍建材堅持走綠色環保的道路，以永續發展為目標，領先業界推動「窯爐熱風回收」、「電力系統改善」、「水資源再利用」、「廢料回收」過去14年以來累計減少2.27萬噸二氧化碳當量，相當於58座大安森林公園的年度吸碳量，透過綠色技術、綠色製程、綠色能源、綠色標章、回收再生等各領域，讓我們的地球少一點負擔。

全方位空間營造，全產品行銷

2023年大理石紋最受歡迎，經典黑白灰及米色系仍然主流色系，冠軍建材集團旗下冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居進口磚等品牌提供多元大理石紋、石紋、細膩木紋、素色柔光面感成為空間表現元素，讓空間應用素材豐富，提供多元尺寸90X90、60X120、50X100、30X60等，搭配不同拼貼，成為家中吸睛的亮點，創造建築物價值。此外隨著老齡化及毛小孩家庭日趨高漲的情況下，防滑產品多元應用於各種場域，都需要小心翼翼打造安全的家，冠軍建材推薦不同場域最齊全的防滑產品，從户外到室內，以符合國家防滑標準規範，能大大降低滑倒意外的傷害，保障安全！

同步歐洲生活美學，引進一線義大利精品磁磚品牌

安心居專營義大利進口薄磚，引進最新象徵尊貴的寶石藍與蒂芬妮的120*278X0.65mm大器度特色奢石紋理薄磚，還有亮面、自然面大理石紋及花卉系列、晶礦亮面、金屬流線型刷紋流行元素，搭配花磚，更添加時尚感，除紋理及尺寸多元化外，更廣泛應用在open kitchen中島設計及現代設計傢俱等，充份展現歐式設計美學。另外安心居頂級SPC地板，推出大匠系列（石紋）、無限系列（木紋）及人字拚工法產品，肯定讓喜歡木質感設計的消費都愛不釋手。

居家磁磚設計自己來，全新升級配磚體驗互動APP

全新升級冠軍磚家APP，提供60個場域，透過VR模擬演繹居家換裝風格，除提供專業人士下載使用外，全新改版提供消費者線上換磚體驗服務，讓不會畫設計圖的消費者，也能輕鬆上手磁磚應用設計，即使對新家磁磚設計或配色茫無頭緒，現在一兩分鐘內也一定可以輕鬆上手，體驗自行搭配理想中客廳、浴室、臥室、廁所空間的樂趣。

建築物在時代趨勢推動下，地球共生“可”持續的產品或建築物材料回收再生利用受到關注，冠軍建材推出業界最多再生綠建材產品及建築物外牆透過2 公分厚磚乾掛工法推動，符合低碳綠建築指標，達到節能減碳、隔熱環保、快速又經濟，更能形塑獨特的建築印象，成為建築業實現節能、低碳，甚至淨零建築的好夥伴，歡迎蒞臨參觀展區位置4樓M808。