海爾「懂水更懂家」2023最新款熱水器淨水器，南港建材展與您見面！

海爾廚衛在台灣知名度漸開，全台各大通路指名使用的消費者也越來越多，近來更受惠於「懂水 更懂家」的全球品牌策略，預期2023年將引進更多、更先進的熱水器、淨水器相關新品，以滿足消費者從日常盥洗到生活飲水的全方位需求，海爾多款訴求環保、省電、省錢，以及具備UV滅菌功能的新產品，都將在12/8-12/11的南港建材展嶄新登場。歡迎舊雨新知，蒞臨海爾廚衛展區，掌握第一手資訊。

Photo Credit：海爾廚衛

海爾廚衛在本次南港建材展，將特別展出2023年各式熱水器新品，值得一提的是，海爾熱水器目前也是全球唯一一家，榮獲德國萊茵集團頒發ESG碳排放認證的熱水器品牌。此次建材展將展出燃氣熱水器的最新機種，具備兩大特色：水量伺服器，可調控溫水流量，精準恆溫±0.1℃，其二是加入UV紫外線殺菌功能，守護全家用水健康，更是響應國人在後疫情時代，更加提升的健康觀念。

除了熱水器，展覽中也將亮相震撼市場規格的各式淨水器，有別一般僅提供400G、600G出水量，海爾即將於明年度推出1000G、1200G超大出水量，以及同時具備可UV殺菌的瞬熱式飲水機，提前曝光多樣功能、價位的產品，滿足不同消費需求，有鑑於春節過年較早，年底裝修汰舊換新提前，建議聰明的消費者，可趁此機會儘早選購安裝，避免擠到年前安裝排隊塞車，展場活動期間，現場還有多項限定超值組合回饋大家，12/8(四)-12/11(日)這四天，歡迎蒞臨南港建材展海爾廚衛展區（展區號碼：I1126），親身體驗試用Haier海爾各項新品，第一手掌握與全球同步的新品資訊！