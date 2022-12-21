蔡東杰《戰爭的年代》：美國的全球盟主地位，有賴於它在歐亞大陸的優勢能維持多久

文：蔡東杰

【創世紀】

持續辯論之中

哈伯瑪斯在二○○四年一本談話錄《分裂的西方》中指出，從嚴格意義來說，二○○一年九月十一日的紐約恐怖攻擊乃第一個「世界歷史事件」，因為藉助當代媒體科技，它就在全球多數民眾眼前真實上演了，可以想見其帶來之震撼有多麼大。在此不擬贅述他在書中對美國隨後反應之諸多批判，但就在事件發生同一年，米爾斯海默（John Mearsheimer）出版了《大國政治的悲劇》，從而延續或展開了另一波現實主義與自由制度主義之辯論。

米爾斯海默在前言中直指，二十世紀乃是一個國際社會充斥著大規模暴力行為的世紀，但此一情況「在千禧年到來後未曾終結，和平願望仍不可能實現，因為塑造體系的大國依舊相互提防、爭權奪利，且最終目標都是去取得凌駕他國的支配性權力」，對他來說，「這是一場悲劇」。

進言之，相較摩根索強調國家受到人性權力慾望支配的「人性現實主義」（human nature realism）或古典現實主義，以及華爾茲著眼於無政府狀態結構影響下，國家將致力維繫均勢之「守勢現實主義」（defensive realsim），亦稱結構現實主義或新現實主義，米爾斯海默自稱其主張為「攻勢現實主義」（offensive realsim），並陳述其理論五大命題，包括：國家是無政府體系下最重要的行為者、所有國家都擁有足以進犯他國的軍事能力、國家運用權力之意圖具有高度不確定性、國家最高目標乃追求生存，以及國家都是理性行為者（rational actor）且都會為了求生制定合理戰略等。

事實上，米爾斯海默完全接受了「霍布斯假設」，也反映出其眼中世界與十七世紀的霍布斯相去不遠。有趣的是，若國際政治永遠都是殘酷危險的交易，且所有國家之壓倒性目標都是最大化地佔有世界權力，因此國際體系中從來沒有維持現狀的國家，那麼美國呢？對此，他「坦白」指出，因為美國人民不喜歡權力政治，因此政策菁英的言論經常渲染了濃厚的樂觀主義與道德主義色彩，但「只要關起門來，他們便滿口權力語言並完全按現實主義邏輯行事」，堪稱少見之誠懇評論。

若將米爾斯海默稱之「當代霍布斯」，則伊肯伯里（G. John Ikenberry）不啻略有「當代洛克」的味道。也是在二○○一年，他寫下《大戰勝利之後》一書，自稱深受吉爾平在《世界政治中的戰爭與變遷》中關於國際秩序與大國的權力分配和興衰緊密相連之詮釋所影響，但不滿意於他並未理清權力如何轉化為權威，也沒有解釋霸權週期中的秩序特徵與變化。

伊肯伯里認為，與現實主義假設不同，美國領導的秩序並未因冷戰結束而擴大深化，美國與其冷戰夥伴之間權力不對稱的加劇亦並未引發反制，因此，他嘗試針對「一個贏得大戰勝利的國家如何運用其因此獲致之權力」這個問題，假設領導國家將透過創造國際制度來「鎖穩」其優勢地位，並以「戰略性約束」自身權力來獲取其他國家支持與默認，然後以一六四八年西發里亞會議、一七一三年烏特勒支會議、一八一五年維也納會議、一九一九年巴黎和會與一九四五年舊金山會議這幾個關鍵歷史轉捩點為例來進行觀察。

首先，他歸納新興強權有三個戰略選擇，分別是主導（運用壓倒性能量強行分配並陷入無止盡衝突）、放棄（選擇消極休養生息）與轉化（建立制度秩序並爭取其他國家的忠誠），接著指出，國際關係核心乃「秩序」問題，至於以規則和制度為基礎之國際政治秩序又可分為均勢秩序、霸權秩序和憲政秩序三種，其中，相較前兩者廣為周知，第三類顯然是伊肯伯里強調重點，這裡指的是從一九四五年以來美國透過自我戰略約制所創造迄今的秩序結構。

值得一提的是，儘管伊肯伯里重視美國建立之制度霸權，但他並不否認華府經常自我矛盾且不太遵守制度，包括故意拖欠聯合國會費，拒絕加入《國際海洋法條約》、（禁止地雷之）《渥太華條約》與國際刑事法院（ICC），尤其二○○三年繞過聯合國安理會直接發動伊拉克戰爭，乃至川普時期一連串「退出主義」等，確實不斷傷害美國自身的制度說服力；

其次，儘管由於與米爾斯海默意見相左，以致他經常被歸類為新自由制度主義者，但個人認為，相較後者視野焦點乃「制度」本身（基歐漢的《霸權之後》便是一個例證），伊肯伯里鎖定的其實是制度「主導者」之利益及其政策選擇，因此不啻更接近現實主義立場，或至少可稱之「現實制度主義者」（realistic institutionalist）。

對比米爾斯海默與伊肯伯里之各執一詞，杭廷頓（Samuel Huntington）先在一九九一年《第三波》書中讓大家對未來之「全球同質化」寄予無限樂觀厚望，並藉此聲援福山在一九八九年提出之「歷史終結」命題，接著卻在一九九六年《文明衝突與世界秩序之重建》中強調，「不同文明團體之間的關係，幾乎永遠不可能是親密的，相反地，它多半極冷淡且充滿敵意，……西方根本問題不在伊斯蘭基本教義派，而在於伊斯蘭文明人民相信自我優越性，並對其劣勢耿耿於懷」，因此位於文明斷層線的戰爭衝突將「永不休止」，兩者之間難道沒有矛盾？