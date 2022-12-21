蔡東杰《戰爭的年代》：美國的全球盟主地位，有賴於它在歐亞大陸的優勢能維持多久
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延續《瘋狂的年代》視角，本書作為「歷史與國際關係」系列二部曲，除繼續鎖定戰爭之起因與發展，依舊嘗試聚焦歐洲（西方）歷史，畢竟人類在這裡進行了最漫長且最難分難解的戰爭，也是在這裡形成了戰爭被日常化的出發點，同樣地，今日對於戰爭問題之正義思考、邏輯辯證、政策抉擇與未來無論樂觀或者悲觀之期待等討論，絕大多數也是由西方學者各憑己見，從歐洲歷史當中提煉出來的果實。
文：蔡東杰
【創世紀】
持續辯論之中
哈伯瑪斯在二○○四年一本談話錄《分裂的西方》中指出，從嚴格意義來說，二○○一年九月十一日的紐約恐怖攻擊乃第一個「世界歷史事件」，因為藉助當代媒體科技，它就在全球多數民眾眼前真實上演了，可以想見其帶來之震撼有多麼大。在此不擬贅述他在書中對美國隨後反應之諸多批判，但就在事件發生同一年，米爾斯海默（John Mearsheimer）出版了《大國政治的悲劇》，從而延續或展開了另一波現實主義與自由制度主義之辯論。
米爾斯海默在前言中直指，二十世紀乃是一個國際社會充斥著大規模暴力行為的世紀，但此一情況「在千禧年到來後未曾終結，和平願望仍不可能實現，因為塑造體系的大國依舊相互提防、爭權奪利，且最終目標都是去取得凌駕他國的支配性權力」，對他來說，「這是一場悲劇」。
進言之，相較摩根索強調國家受到人性權力慾望支配的「人性現實主義」（human nature realism）或古典現實主義，以及華爾茲著眼於無政府狀態結構影響下，國家將致力維繫均勢之「守勢現實主義」（defensive realsim），亦稱結構現實主義或新現實主義，米爾斯海默自稱其主張為「攻勢現實主義」（offensive realsim），並陳述其理論五大命題，包括：國家是無政府體系下最重要的行為者、所有國家都擁有足以進犯他國的軍事能力、國家運用權力之意圖具有高度不確定性、國家最高目標乃追求生存，以及國家都是理性行為者（rational actor）且都會為了求生制定合理戰略等。
事實上，米爾斯海默完全接受了「霍布斯假設」，也反映出其眼中世界與十七世紀的霍布斯相去不遠。有趣的是，若國際政治永遠都是殘酷危險的交易，且所有國家之壓倒性目標都是最大化地佔有世界權力，因此國際體系中從來沒有維持現狀的國家，那麼美國呢？對此，他「坦白」指出，因為美國人民不喜歡權力政治，因此政策菁英的言論經常渲染了濃厚的樂觀主義與道德主義色彩，但「只要關起門來，他們便滿口權力語言並完全按現實主義邏輯行事」，堪稱少見之誠懇評論。
若將米爾斯海默稱之「當代霍布斯」，則伊肯伯里（G. John Ikenberry）不啻略有「當代洛克」的味道。也是在二○○一年，他寫下《大戰勝利之後》一書，自稱深受吉爾平在《世界政治中的戰爭與變遷》中關於國際秩序與大國的權力分配和興衰緊密相連之詮釋所影響，但不滿意於他並未理清權力如何轉化為權威，也沒有解釋霸權週期中的秩序特徵與變化。
伊肯伯里認為，與現實主義假設不同，美國領導的秩序並未因冷戰結束而擴大深化，美國與其冷戰夥伴之間權力不對稱的加劇亦並未引發反制，因此，他嘗試針對「一個贏得大戰勝利的國家如何運用其因此獲致之權力」這個問題，假設領導國家將透過創造國際制度來「鎖穩」其優勢地位，並以「戰略性約束」自身權力來獲取其他國家支持與默認，然後以一六四八年西發里亞會議、一七一三年烏特勒支會議、一八一五年維也納會議、一九一九年巴黎和會與一九四五年舊金山會議這幾個關鍵歷史轉捩點為例來進行觀察。
首先，他歸納新興強權有三個戰略選擇，分別是主導（運用壓倒性能量強行分配並陷入無止盡衝突）、放棄（選擇消極休養生息）與轉化（建立制度秩序並爭取其他國家的忠誠），接著指出，國際關係核心乃「秩序」問題，至於以規則和制度為基礎之國際政治秩序又可分為均勢秩序、霸權秩序和憲政秩序三種，其中，相較前兩者廣為周知，第三類顯然是伊肯伯里強調重點，這裡指的是從一九四五年以來美國透過自我戰略約制所創造迄今的秩序結構。
值得一提的是，儘管伊肯伯里重視美國建立之制度霸權，但他並不否認華府經常自我矛盾且不太遵守制度，包括故意拖欠聯合國會費，拒絕加入《國際海洋法條約》、（禁止地雷之）《渥太華條約》與國際刑事法院（ICC），尤其二○○三年繞過聯合國安理會直接發動伊拉克戰爭，乃至川普時期一連串「退出主義」等，確實不斷傷害美國自身的制度說服力；
其次，儘管由於與米爾斯海默意見相左，以致他經常被歸類為新自由制度主義者，但個人認為，相較後者視野焦點乃「制度」本身（基歐漢的《霸權之後》便是一個例證），伊肯伯里鎖定的其實是制度「主導者」之利益及其政策選擇，因此不啻更接近現實主義立場，或至少可稱之「現實制度主義者」（realistic institutionalist）。
對比米爾斯海默與伊肯伯里之各執一詞，杭廷頓（Samuel Huntington）先在一九九一年《第三波》書中讓大家對未來之「全球同質化」寄予無限樂觀厚望，並藉此聲援福山在一九八九年提出之「歷史終結」命題，接著卻在一九九六年《文明衝突與世界秩序之重建》中強調，「不同文明團體之間的關係，幾乎永遠不可能是親密的，相反地，它多半極冷淡且充滿敵意，……西方根本問題不在伊斯蘭基本教義派，而在於伊斯蘭文明人民相信自我優越性，並對其劣勢耿耿於懷」，因此位於文明斷層線的戰爭衝突將「永不休止」，兩者之間難道沒有矛盾？
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。