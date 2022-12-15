2022/12/15,
健康

糖尿病患不能吃太多水果？其實失控的不是你的血糖，而是生活習慣

糖尿病患不能吃太多水果？其實失控的不是你的血糖，而是生活習慣
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

前幾天讀者來信問我一個很好的問題：「聽說糖尿病不能吃太多水果，那我需要另外補充維他命C嗎？只有你願意給予不一樣的建議，所以來信請教你。謝謝。」這問題非常真實、又貼切一般民眾生活，但從來沒有任何一本教科書教會我們如何解決這門科目。這篇文章將會回答你「糖尿病人解決維他命C問題」的接地氣建議。

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

糖尿病就只能忌口，改吃保健食品嗎？

前幾天讀者來信問我一個很好的問題：「廷岳藥師，聽說糖尿病不能吃太多水果，那我需要另外補充維他命C嗎？只有你願意給予不一樣的建議，所以來信請教你。謝謝。」

這問題非常真實、又貼切一般民眾生活，但從來沒有任何一本教科書教會我們如何解決這門科目。所以我環島演講，直接體驗第一線民眾最接地氣的日常生活。

我是環島演講，阻止民眾洗腎中風臥床、提倡減藥的藥師胡廷岳。甚至部落格已提供超過40種「預防惡化」、「幫自己設計簡單健康生活」的實際減藥建議。若你也同意廷岳我的理念「這輩子的藥，越少越好」，那你一定也會同意「預防疾病的健康建議，要做得到才有效」。

這篇文章廷岳將會回答你「糖尿病人解決維他命C問題」的接地氣建議。

我將文章拆成三塊：

  1. 喜歡吃水果，所以擔心血糖。
  2. 為了血糖只好少吃水果，卻擔心維他命C不夠。
  3. 不喜歡吃水果，所以擔心維他命C不夠。

喜歡吃水果，所以擔心血糖

糖尿病人的水果必須少吃一點，這答案其實沒有錯。但對於喜歡吃水果的夥伴，我覺得會是一種折磨（笑）。尤其仰賴意志力的控糖方法，我覺得不會持久，只要哪天心情差、水果突然吃多了，一樣爆糖。所以以下是我的建議：

  1. 挪動進食時間。水果不要當點心吃，將水果挪動到飯後再吃。因為當你吃飽了自然就會減少水果攝取，而且飲食中的葉菜、蛋白質、油脂，也會幫助你延緩血糖上升。
  2. 醣份代換。水果不小心吃太多的那一天，澱粉、油炸、勾芡食物就故意減少攝取。但要注意此作法只適合突發狀況使用，長期下來會飲食不均衡。
  3. 降低糖含量。選擇相對不熟的水果來吃，例如偏綠沒有斑點的香蕉，但這建議嗜甜的人應該不太喜歡，所以我建議你選擇其他建議。
  4. 刻意增加運動量。運動一次可以控制48小時的血糖。喜歡吃水果的你，知道該怎麼做了吧？大笑。

為了血糖水果少吃，擔心維他命C不夠

這就簡單了。糖尿病的你，只要選擇維他命C含量較高的水果補充就好。如果只要一份水果就能達成你一天的劑量，不但水果可以少吃，也能解決維他命C不夠的問題。

食藥署說：成人每日只要吃半顆芭樂或1顆奇異果，就足夠人體一天所需的維他命Ｃ。其他例如：柑橘類、草莓、木瓜、彩椒、花椰菜，你都可以考慮考慮。

當體內的維他命C過多時，會從尿液排出，不僅浪費、還可能造成身體的不良影響。還記得補C補到腎結石的于美人嗎？所以你根本不用花錢買保健食品，放輕鬆、放輕鬆，這招也幫你省了很多錢。

不喜歡吃水果，所以擔心維他命C不夠

哇，這問題就真的不好處理了。因為維他命C的來源通常來自水果。除了水果之外，還有維他命C的食物就剩蔬菜了：彩椒、花椰菜、苦瓜、甘藍菜等等。

若連葉菜類都不愛吃，維他命C是真的不太夠，那說真的，你就犧牲一點肝腎的代謝功能，吃吃保健食品吧。但要注意的是，你所能補充到的就只有「維他命C」而已。其他人類未知的營養素、不容易製造成保健食品的營養素，你通通都錯過了。

如果可以，推薦你​哪天去自助餐廳看看，夾一些自己喜歡的葉菜類來吃吧。

是的，糖尿病人不一定得成為「美食絕緣體」，也不需要有「忌吃」的水果定義。就算吃水果、吃飯，血糖也會有方法將血糖控制很好的。因為我媽也是糖尿病人，用心幫糖尿病人找到好好生活的方法，因此控制好血糖、避免中風洗腎，你不也覺得很重要嗎？

請幫我記得，生病的人絕不是補品吃的太少，而是飲食比例失去了平衡。

改變生活習慣，用好方法照顧自己就能減少吃藥，

減藥最好。

我是廷岳。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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