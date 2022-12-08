2022/12/08,
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2002峇里島爆炸主謀提前出獄，澳洲政府批印尼不顧受害者家屬感受

2002峇里島爆炸主謀提前出獄，澳洲政府批印尼不顧受害者家屬感受
2002峇里島爆炸案主謀尤瑪（Umar Patek）。Photo Credit：AP / 達志影像

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尤瑪是2002年峇里島爆炸案主謀之一，這場恐怖攻擊奪走包括88名澳洲人在內共202條人命。印尼司法暨人權部獄政署發言人瑞卡解釋，批准尤瑪假釋的主因是「他已經完成去激進化矯正計畫，並宣誓效忠印尼」。對此澳洲副總理馬勒斯說：「對峇里島爆炸案的受害者而言，這是可怕的一天。」

（中央社）印尼峇里島2002年發生爆炸案造成202人死亡，爆炸案主謀之一尤瑪昨天從泗水監獄假釋出獄。澳洲內政部長歐尼爾表示，這對受害者而言是「可怕的一天」。

尤瑪是2002年峇里島爆炸案主謀之一，當年這場恐怖攻擊奪走包括88名澳洲人在內共202條人命。印尼司法暨人權部獄政署發言人瑞卡（Rika Aprianti）昨天透過聲明表示：「根據假釋計畫，52歲的尤瑪（Umar Patek）已被釋放，離開泗水（Surabaya）一間監獄。」

瑞卡表示，尤瑪仍受監控，假釋期直至2030年4月29日，若未定期向獄方報到或再次犯罪，假釋將被撤銷。她解釋，批准尤瑪假釋的主因是「他已經完成去激進化矯正計畫，並宣誓效忠印尼」。

瑞卡指的是印尼對恐怖主義定罪犯執行的矯治計畫，要讓他們放棄極端主義且承諾對國家忠誠。

然而，根據印尼法律規定，囚犯必須服完至少2/3的刑期才能獲得假釋。尤瑪自被引渡回印尼服刑以來，被關押了約11年，還未服完2/3的刑期。

雅加達環球報（Jakarta Globe）指出，這代表他多次獲得減刑。根據規定，通常是表現良好的嫌犯在重大節日才有資格獲得減刑。

瑞卡向澳洲廣播公司（ABC）解釋，尤瑪共獲得33個月的減刑。最近一次是8月17日印尼獨立紀念日當天，獲得5個月減刑。這代表他已經完成2/3的刑期。

印尼媒體報導，令人感到諷刺的是，就在尤瑪被釋放的同一天，印尼西爪哇省首府萬隆巿（Bandung）一間警察局發生自殺炸彈爆炸事件，造成一名警察喪生、10人受傷。警方證實，凶嫌為去年出獄的恐怖分子。

尤瑪是伊斯蘭極端團體蓋達組織（Al-Queda）附隨組織成員，尤瑪在爆炸案發生前就先離開峇里島，逃亡長達9年，直至2011年才被捕。他在賓拉登（Osama bin Laden）遭到狙擊喪命的同一個巴基斯坦城鎮被捕，後來被判處20年監禁。

尤瑪獲釋讓許多受害者家屬及倖存者難以接受。峇里島爆炸案的倖存者休斯（Peter Hughes）說，他對尤瑪獲釋並不驚訝，「去激進化矯正計畫」是「異想天開」。休斯告訴澳洲廣播公司，尤瑪不可能改變，「怎麼可能去激進化？」。

休斯說：「這傢伙是策劃人，他與巴席爾（Abu Bakar Bashir）等人一起計劃這一切。」他認為，尤瑪被釋放這件事非常可笑，希望澳洲政府能採取更強硬的立場。巴席爾被認為是東南亞極端暴力組織回教祈禱團（Jemaah Islamiyah）的精神領袖。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）也對尤瑪被釋放一事做出回應，她說：「對峇里島爆炸案的受害者而言，這是可怕的一天。」

歐尼爾昨天向澳洲廣播公司表示，所有澳洲人今天都應該想到失去親人的家屬，「『這些』行為是不可原諒的、令人憎惡」。

2002年的峇里島爆炸案以夜總會和酒吧為目標展開襲擊，是印尼歷來傷亡最慘重的恐攻事件，當局後來對極端主義展開掃蕩。

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Photo Credit：AP / 達志影像
今年10月12日，峇里島爆炸案的受害者家屬，在位於印尼峇里島登巴薩的澳洲領事館前手持花圈，紀念此事件發生20週年。

澳洲倖存者批釋放尤瑪荒謬可笑

中央社》報導，2002年峇里島爆炸案倖存者休斯今天說，當年炸彈製造者尤瑪在印尼的20年刑期服滿一半即獲釋，令人感到「可笑」。澳洲副總理馬勒斯則說，這是令澳洲死者親人「難過的一天」。

曾在尤瑪2012年審訊中出庭陳述的澳洲倖存者休斯（Peter Hughes）對澳洲廣播公司（ABC）表示，已定罪的這位極端份子應該服滿「最嚴厲刑期」；「他還能獲釋出獄，真是荒謬可笑」。

馬勒斯（Richard Marles）說：「我認為，對許多澳洲人、所有澳洲人而言，聽到尤瑪獲釋，是非常難過的一天，我此刻尤其想到當年峇里島爆炸案死傷者的家人。」

馬勒斯指出，澳洲政府一再向印尼政府抗議，盼勿提前釋放尤瑪；未來將持續與印尼當局交涉，以確保尤瑪不斷受到監控。

尤瑪因在獄中表現良好，8月間已符合假釋資格。由於引起澳洲方面譁然，而致他預定獲釋的日期延後。

印尼司法部發表聲明說，日後尤瑪必須參與一項「輔導計畫」，直到2030年4月，若是違反規定，得撤銷其假釋。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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