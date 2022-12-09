趙春山：中共對台兩手作法可能變成「軟的不會更軟，硬的可能更硬」，明居正：台灣在美中沒有不選邊的空間
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明居正強調，中共明白犯台必須繞過美國與日本，因此若美國堅決支持台灣，台灣堅決靠向美國，中共打台灣不會成功。為此，中共必須分化台美關係，這幾年中共對台統戰的重點在於，要讓人懷疑美國與分化台美關係。他說，台灣有些人沒有看得很清楚，因為對內部政局不滿意而批評美國，剛好是中了中共伎倆。
趙春山：中共軟硬兩手作法可能會轉變
（中央社）淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，未來5年中共的對台重點將是「反對外部勢力干涉」，軟硬兩手的作法可能變成「軟的不會更軟，硬的可能更硬」，這是一個轉變。
由政大國關中心主辦、陸委會等單位協辦的「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會8日在台北舉行，趙春山發表主題演講並作上述表示。
趙春山表示，中共的對台政策將「轉守為攻」，且具有急迫感，這可從比如中國智庫人士近期指出未來5年是「解決台灣的關鍵時期」，並且2027年也是中共總書記習近平第三任期結束的時候，習可能會有「時不我予」的緊迫感。
二十大的報告中的對台主軸為「反獨與反外部勢力」。趙春山則認為，未來5年中共的對台工作重點會是「反對外部勢力干涉」，反而「反獨」是一個假議題，因為中共明白台灣不會台獨，從前總統李登輝到現任總統蔡英文都沒有主張台獨，美國也不會支持。
趙春山進一步指出，以往所言的「軟的更軟、硬的更硬」的說法，根據近期與中國智庫人士交流，可能會變成「軟的不會更軟，硬的可能更硬」，這是一個轉變。
至於中共所提的「兩制台灣方案」，他表示，「促談」仍會以「九二共識」為政治基礎，但「九二共識」已非原味，被添加了新材料，認為中共會在經濟、軍事和外交各方面，會對台進行極限施壓，迫使台灣接受「兩制台灣方案」，或提台灣自己的統一方案進行兩岸協商。
趙春山也說，中共智庫正已針對「可操之在我」的部分，積極進行統一後的台灣「治理研究」。未來5年台灣面臨的是「促統」問題，而不是中共「反獨」的問題。
明居正：台灣需在美中選邊站
（中央社）國立台灣大學政治學系名譽教授明居正強調，台灣在美中沒有不選邊的空間，並指一昧避戰反而會引致戰爭，好好備戰才能躲避戰爭。
明居正8日出席由國立政大國關中心主辦、陸委會等單位協辦的「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會，並作上述表示。
明居正指出，需要分清兩岸敵意上升是因為主張台獨，還是中共的野心，也質疑「是台灣放棄台獨，兩岸會更和平？還是中共放棄共產，兩岸會更和平？」
他也質問，從中共角度來看，「台灣什麼人不台獨？怎麼做才不台獨？台灣怎麼做才不挑釁？」他認為答案是，不接受中共統一，以及不擁護中共標準的就是「台獨」。
同時，他強調，台灣人要正確認知台灣處境，台灣的處境不是只在兩岸當中，而是在國際格局當中。對於有聲音認為台灣不應在美中選邊，他則稱，現在恰恰要選邊，因為現在美中對抗的問題已壓到頭上。
明居正也指出，中共很清楚自身不民主違背世界潮流，但打擊台灣必須找藉口，所以會扭轉焦點與改變議題。如果談民主，中共一定會輸掉，所以它不談民生主義與民權主義，只談民族主義，直言「國民黨被騙了一百多年，到現在還再被騙」。
同時，他也強調，中共明白犯台必須繞過美國與日本，因此若美國堅決支持台灣，台灣堅決靠向美國，中共打台灣不會成功。為此，中共必須分化台美關係，這幾年中共對台統戰的重點在於，要讓人懷疑美國與分化台美關係。
他說，台灣有些人沒有看得很清楚，因為對內部政局不滿意而批評美國，剛好是中了中共伎倆。
明居正也同意要區分中共與中國，並說目前台灣藍、綠、白三黨對中國和中共的區分都不明確，「愛之欲其生，恨之欲其死，沒有充分掌握」。
台北醫學大學通識教育中心教授兼副主任張國城在會上談論中共武力犯台的議題。
張國城認為，從各個角度判斷，中共武力犯台已經是下定決心，重點是「時機」問題，而非要不要打的問題。以此看來，武力犯台也不取決於台灣內部政治變化。
他強調，中共總書記習近平若是處處學習毛澤東，未來台灣要保持注意，對國家安全要保持關切。
不過，台大國防科技學研中心技術專家胡克勇認為，中共武統過程可承受多少損失，就是其發動武統行動的可行性。台灣建立有效防禦的「不對稱戰力」，可成功威懾其武力犯台的企圖。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。