【專訪】《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》作者JUNIE：達文西「浪跡天涯小包包」裡的《蒙娜麗莎》
我們想讓你知道的是
Junie對紐約、巴黎的美術館如數家珍，觀展時，她常碰上家長帶孩子、師長帶學生，或孩子們獨自靜靜觀賞畫作，「不哭不吵有禮貌」是Junie對小小藝術鑑賞者的讚許，她更期待同樣的公民素養能在台灣向下扎根，「相較3C產品的聲光刺激，如果從小習慣靜態欣賞，或許心就比較能沉靜下來。」
文：愛麗絲
「我可能就是喜歡髒兮兮的年代吧，」Junie經營「東西縱橫記藝」粉絲專頁、共同主持「美學風格相對論」廣播節目，如今出版書籍《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》，專業領域橫跨藝術、時尚、美食、佳釀，回歸起點，Junie笑稱自己或許只是對過往時光特別感興趣。
從前歷史如故事，迷人動聽，Junie從小因父親熱愛收藏書籍，彷彿生活在小型圖書館中，飽讀各類故事。小學時已讀遍包含《老殘遊記》、金庸古龍的武俠經典、司馬光與柏楊版的《資治通鑑》、梁實秋的《雅舍談吃》、《漢魏六朝鬼怪小說》等著作，種類繁雜，一如她廣闊無邊的好奇心與思緒。
「小時候逛故宮，我會好奇這些瓷器背後有哪些人？他們之間又有什麼樣的故事？」此外，童年時Junie望著餐廳裡能對餐酒搭配侃侃而談、精準選擇的大人們，更覺得無比帥氣。於是，大學主修教育副修美術，研究所攻讀藝術理論，Junie美國住所附近恰巧有三百多座酒莊，地利之便與興趣使然，她投入品酒研究，考取專業證照。如今持續分享自己所愛領域予大眾，Junie卻坦言，這與她求學時讀視覺文化、女性主義、藝術教育的經驗大不相同。
跳脫制式框架，以趣味為起點
「其實在藝術史課堂上，經常老師一關燈我就睡著了。」Junie當然是對藝術有濃厚興趣的，但一板一眼按年代、作者、藝術風格列隊介紹，卻顯得枯燥又乏味。這回出書，Junie便想跳脫制式框架，《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》精選「東西縱橫記藝」粉絲專頁中21篇文章，不照年代等制式邏輯編排，「我對什麼有感覺、覺得有趣，就寫進來囉。」Junie笑稱，這本書單純依自己的任性恣意發展。
自經營粉絲專頁以來，Junie不斷收到各方詢問何時出書，她始終放在心上，因緣際會認識大塊文化董事長郝明義後，對方對藝術書籍的用心與魄力讓Junie感念在心，「藝術書籍偏小眾市場，其中最麻煩的是每張圖片都要一一跟美術館清版權，授權作業繁複外，紙質、色彩更需特別講究」，「全彩大開本、加上雪銅紙印刷，才能精緻呈現細節，看起來才有賞心悅目的感覺啊！」
相較「東西縱橫記藝」粉絲專頁與「美學風格相對論」廣播節目，《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》是更有系統性、完整梳理Junie想讓讀者從字裡行間領略的藝術，「閱讀有其不可取代性，書讓讀者能隨時隨地享受閱讀樂趣。」藝術不該是讓人不得其門而入、無所適從的曲高和寡，Junie希望只要是不排斥藝術的人，都能從這本書找到趣味、吸引自己的部分，「只要能夠讓讀者有所觸動、記下一些小事或產生感覺就值得了。人都是有學習能力的，只是動機得從趣味開始，那是讓人主動親近藝術的誘因。」
於是，《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》並非藝術史專書，而是透過故事性敘述，帶讀者自時光迴廊細細翻讀「名畫究竟多有事？」
名畫真的很有事！
細數名畫多有事，是Junie橫跨多領域厚植起的實力。
Junie曾以「名畫裡的酒飲」為主軸，談論畫中的觥籌交錯，正反映當時社會脈絡與歷史背景。以源自英國國王威廉三世家鄉荷蘭的琴酒為例，威廉三世原本便是琴酒愛好者，在英荷聯手與法國交戰年代，下令抵制自法國進口葡萄酒、白蘭地，更開放使用英國本土穀物製造的烈酒釀酒權，使琴酒價格低廉，於十八世紀風靡英國。
琴酒熱延燒了幾十年，但私釀烈酒良莠不齊，唾手可得的琴酒也造成社會問題，「當時倫敦就像酒鬼城，貧民窟甚至整個倫敦城的人們喝了酒就醉、醉了就睡，」1751年，英國著名諷刺畫家威廉．賀加斯（William Hogarth）更以《啤酒街》（Beer Street）的健康繁盛與《琴酒巷》（Gin Lane）的路有醉死骨，兩幅畫中天壤之別的情境對比，呈現琴酒熱的黑歷史。
畫作題材也反映社會發展，法國大革命和普法戰爭後，社會階層的分際不再堅不可摧，雷諾瓦《船上的午宴》（Luncheon of the Boating Party）裡，不同身分的友人都成為雷諾瓦的模特兒。「事實上，雷諾瓦自然不可能一次邀齊十多位友人，而是一次邀請三四位朋友，請他們吃吃喝喝，不過卻常被朋友放他鴿子，讓雷諾瓦非常崩潰，還寫信跟朋友抱怨呢！」Junie笑著說，這些小事聽來無足輕重，卻讓藝術再也不是那麼遙不可及，而是平易近人的日常。
談及名畫中的盛宴與甜點，Junie指出，中世紀香料、甜點昂貴，「香料加越多表示自己越有錢，糖更是貴到被當萬靈丹，頭痛吃糖、腳痛也吃糖。」如今聽來荒誕，但正是這些故事讓藝術顯得有滋有味，不單是課本中的乏味事實。
譬如，高更反覆「借鑑」他人、拋家棄子、荼毒大溪地少女的渣男行徑，可不如他筆下《有三隻小狗的靜物》（Still life with Three Puppies）般樸拙可愛；英國國家美術館中回頭率最高的《醜陋的公爵夫人》（The Ugly Duchess），原來還有幅對畫當老伴；而《蒙娜麗莎》（La Gioconda）更不只是人們爭相打卡觀看的知名畫作。
達文西因鑽研繪畫技術、反覆實驗，即便金主催促，他仍隨心所欲龜速作畫，後來應「文藝復興君主」法蘭索瓦一世盛情邀約，抵達法國度過人生的最後時光，而當時達文西掛在騾背上的「浪跡天涯小包包」裡，正有《蒙娜麗莎》，這才使該畫作輾轉成為羅浮宮館藏，而《蒙娜麗莎》之所以知名，最初是因一名油漆匠竊取畫作，在各家報紙懸賞找尋下，逐漸廣為人知。
Tags：
新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。