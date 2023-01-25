【專訪】《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》作者JUNIE：達文西「浪跡天涯小包包」裡的《蒙娜麗莎》

文：愛麗絲

「我可能就是喜歡髒兮兮的年代吧，」Junie經營「東西縱橫記藝」粉絲專頁、共同主持「美學風格相對論」廣播節目，如今出版書籍《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》，專業領域橫跨藝術、時尚、美食、佳釀，回歸起點，Junie笑稱自己或許只是對過往時光特別感興趣。

從前歷史如故事，迷人動聽，Junie從小因父親熱愛收藏書籍，彷彿生活在小型圖書館中，飽讀各類故事。小學時已讀遍包含《老殘遊記》、金庸古龍的武俠經典、司馬光與柏楊版的《資治通鑑》、梁實秋的《雅舍談吃》、《漢魏六朝鬼怪小說》等著作，種類繁雜，一如她廣闊無邊的好奇心與思緒。

「小時候逛故宮，我會好奇這些瓷器背後有哪些人？他們之間又有什麼樣的故事？」此外，童年時Junie望著餐廳裡能對餐酒搭配侃侃而談、精準選擇的大人們，更覺得無比帥氣。於是，大學主修教育副修美術，研究所攻讀藝術理論，Junie美國住所附近恰巧有三百多座酒莊，地利之便與興趣使然，她投入品酒研究，考取專業證照。如今持續分享自己所愛領域予大眾，Junie卻坦言，這與她求學時讀視覺文化、女性主義、藝術教育的經驗大不相同。

跳脫制式框架，以趣味為起點

「其實在藝術史課堂上，經常老師一關燈我就睡著了。」Junie當然是對藝術有濃厚興趣的，但一板一眼按年代、作者、藝術風格列隊介紹，卻顯得枯燥又乏味。這回出書，Junie便想跳脫制式框架，《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》精選「東西縱橫記藝」粉絲專頁中21篇文章，不照年代等制式邏輯編排，「我對什麼有感覺、覺得有趣，就寫進來囉。」Junie笑稱，這本書單純依自己的任性恣意發展。

自經營粉絲專頁以來，Junie不斷收到各方詢問何時出書，她始終放在心上，因緣際會認識大塊文化董事長郝明義後，對方對藝術書籍的用心與魄力讓Junie感念在心，「藝術書籍偏小眾市場，其中最麻煩的是每張圖片都要一一跟美術館清版權，授權作業繁複外，紙質、色彩更需特別講究」，「全彩大開本、加上雪銅紙印刷，才能精緻呈現細節，看起來才有賞心悅目的感覺啊！」

相較「東西縱橫記藝」粉絲專頁與「美學風格相對論」廣播節目，《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》是更有系統性、完整梳理Junie想讓讀者從字裡行間領略的藝術，「閱讀有其不可取代性，書讓讀者能隨時隨地享受閱讀樂趣。」藝術不該是讓人不得其門而入、無所適從的曲高和寡，Junie希望只要是不排斥藝術的人，都能從這本書找到趣味、吸引自己的部分，「只要能夠讓讀者有所觸動、記下一些小事或產生感覺就值得了。人都是有學習能力的，只是動機得從趣味開始，那是讓人主動親近藝術的誘因。」

於是，《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》並非藝術史專書，而是透過故事性敘述，帶讀者自時光迴廊細細翻讀「名畫究竟多有事？」

名畫真的很有事！

細數名畫多有事，是Junie橫跨多領域厚植起的實力。

Junie曾以「名畫裡的酒飲」為主軸，談論畫中的觥籌交錯，正反映當時社會脈絡與歷史背景。以源自英國國王威廉三世家鄉荷蘭的琴酒為例，威廉三世原本便是琴酒愛好者，在英荷聯手與法國交戰年代，下令抵制自法國進口葡萄酒、白蘭地，更開放使用英國本土穀物製造的烈酒釀酒權，使琴酒價格低廉，於十八世紀風靡英國。

琴酒熱延燒了幾十年，但私釀烈酒良莠不齊，唾手可得的琴酒也造成社會問題，「當時倫敦就像酒鬼城，貧民窟甚至整個倫敦城的人們喝了酒就醉、醉了就睡，」1751年，英國著名諷刺畫家威廉．賀加斯（William Hogarth）更以《啤酒街》（Beer Street）的健康繁盛與《琴酒巷》（Gin Lane）的路有醉死骨，兩幅畫中天壤之別的情境對比，呈現琴酒熱的黑歷史。

畫作題材也反映社會發展，法國大革命和普法戰爭後，社會階層的分際不再堅不可摧，雷諾瓦《船上的午宴》（Luncheon of the Boating Party）裡，不同身分的友人都成為雷諾瓦的模特兒。「事實上，雷諾瓦自然不可能一次邀齊十多位友人，而是一次邀請三四位朋友，請他們吃吃喝喝，不過卻常被朋友放他鴿子，讓雷諾瓦非常崩潰，還寫信跟朋友抱怨呢！」Junie笑著說，這些小事聽來無足輕重，卻讓藝術再也不是那麼遙不可及，而是平易近人的日常。

談及名畫中的盛宴與甜點，Junie指出，中世紀香料、甜點昂貴，「香料加越多表示自己越有錢，糖更是貴到被當萬靈丹，頭痛吃糖、腳痛也吃糖。」如今聽來荒誕，但正是這些故事讓藝術顯得有滋有味，不單是課本中的乏味事實。

譬如，高更反覆「借鑑」他人、拋家棄子、荼毒大溪地少女的渣男行徑，可不如他筆下​​《有三隻小狗的靜物》（Still life with Three Puppies）般樸拙可愛；英國國家美術館中回頭率最高的《醜陋的公爵夫人》（​​The Ugly Duchess），原來還有幅對畫當老伴；而《蒙娜麗莎》（La Gioconda）更不只是人們爭相打卡觀看的知名畫作。

達文西因鑽研繪畫技術、反覆實驗，即便金主催促，他仍隨心所欲龜速作畫，後來應「文藝復興君主」法蘭索瓦一世盛情邀約，抵達法國度過人生的最後時光，而當時達文西掛在騾背上的「浪跡天涯小包包」裡，正有《蒙娜麗莎》，這才使該畫作輾轉成為羅浮宮館藏，而《蒙娜麗莎》之所以知名，最初是因一名油漆匠竊取畫作，在各家報紙懸賞找尋下，逐漸廣為人知。