俄羅斯石油限價意外造成塞船加劇：土耳其堅持油輪沒有投保不給過，「碰撞漏油污染誰來賠？」
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歐美各國對俄油售價設定上限，導致許多保險公司拒絕承保。其中最大的風險是，假設油輪業者欺騙保險公司是符合「上限規定」，但實際上卻違法販售，這將衍生後續投保、買家拒絕交貨，將大大影響財務和後勤問題。
近日歐美為打擊俄羅斯藉石油取得大量戰爭財源，限定石油售價要低於每桶60元，卻造成油輪通過土耳其海域時卡關，大批油輪滯留在海上。土耳其強調，油輪路過自家海域，要出示「全額保險證明」否則無法通行，以免發生大規模漏油等事故，還要自己收拾爛攤子。
土耳其要求油輪出示投保證明，塞船情況加劇
不是供應鏈問題，海上至少有22艘郵輪被阻止通過土耳其海域，造成塞船情況加劇。土耳其的首都也是第2大城市安卡拉（Ankara）擔心這些油輪沒有保險，遲遲不肯放行通過。
在俄烏戰事持續僵持下，為了能釜底抽薪地解決俄羅斯的經費來源，歐盟通過法案規定禁止運輸俄羅斯原油的油輪獲得歐洲海上保險，除非「石油的售價低於每桶60元」，不料卻意外造成油輪卡關。
對此，土耳其表示，為了避免石油泄漏、碰撞等意外事故，它們必須保證所有穿越土耳其海峽的油輪證明自己擁有有效的保險，而且還是「全額承保」，以免得到時候在自己的海域上發生大規模污染事故時，自己卻求償無門。
兩名官員向《金融時報》痛罵，這些船應該要獲准通過的，因為大部分的石油都來自於哈薩克而不是俄羅斯。其中一名官員說：「在等待穿越海峽的約20艘滿載原油的油輪中，似乎都是哈薩克石油，只有一艘除外。」
他還強調：「這些貨物在任何情況下都不受價格上限的限制。與前幾周或前幾個月的哈薩克石油相比，它們的保險狀況應該沒有變化。」報導稱，哈薩克處於內陸，雪佛龍（Chevron）和艾克森美孚（ExxonMobil）等公司。
他指出，這些公司通過俄羅斯境內陸運出口到黑海的俄羅斯港口，再由油輪裝載且穿越土耳其海峽到達地中海，它的行動不會受到歐美的制裁。
土耳其海域上，有一艘油輪已經漂流了6天
不過，情況似乎更為複雜，今（2022）年早些時候，歐美各國針對石油上限機制仍無法定案，尤其在限制石油價格時，會導致保險公司拒絕承保。
其中一個最大的風險是，假設油輪欺騙保險公司是符合「上限」價格賣出，但實際上卻超過限制違法販售，這將衍生後續投保、買家拒絕交貨，將大大影響財務和後勤問題，保險公司也會很麻煩。
公認反洗錢師協會（ACAMS）全球反金融犯罪專家沃羅欣（George Voloshin）向《路透社》日前直言，如果時間太短，每一企業應該都會B計畫來降低風險、終止和遠離，在明朗之前，可能不會簽訂任何新合約。這也導致審核、查詢等曠日費時。
報導中特別強調，買賣方除了要避險因「誤購超過上限的俄油」，使得市場變得複雜混亂，那價格就會有落差。承保超過9成的國際保賠協會集團（International Group of P&I Clubs）表示，土耳其的要求意味着，即使保賠協會知道某艘船違反了制裁，也要保證船隻的保險。
目前根據船舶經紀商、石油交易商等機構指出，塞在海上的情況越來越嚴峻，第1艘油輪於11月29日抵達，已經等待了6天。而許多油輪為了能快速通關，除了無保硬闖外，還尋找信譽較差的保險公司在土耳其海域航行，已經造成了不小的商業風險。
面對歐美各國吵得不可開交，俄羅斯表示，它不會向任何歐美的買家出售石油，還要組建了一支「影子船隊」以規避限制，且繼續向印度和中國等地運送原油。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放
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