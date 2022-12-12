坎城金棕櫚《瘋狂富作用》橫掃歐洲電影獎4項大獎，瑞典名導魯本奧斯倫：「希望將最好的作品獻給觀眾」

由歐洲電影學院（European Film Academy）主辦的歐洲電影獎今（2022）年邁入第35屆，本屆獎項由約4400的名學院成員投票選出。而頒獎典禮則於昨（11）日在冰島雷克雅維克舉行。其中，瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）執導的《瘋狂富作用》獲得最佳影片、導演、編劇及男演員獎，橫掃4項大獎笑傲本屆歐洲電影獎。

Photo Credit: AP / 達志影像 《瘋狂富作用》團隊出席頒獎典禮

2017年，魯本奧斯倫在第70屆坎城影展，憑藉《抓狂美術館》獲得評審團青睞，榮獲個人第一座金棕櫚；5年之後，來到2022年，魯本奧斯倫交出新片《瘋狂富作用》，再下一城， 5年間的連續兩部作品皆獲金棕櫚。

此次獲獎也讓魯本奧斯倫追上今村昌平、麥可漢內克（Michael Haneke）、肯洛區（Ken Loach）、達頓兄弟（Dardenne Brothers）、比利奧古斯特（Bille August）、法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）、艾米爾庫斯杜力卡（Emir Kusturica）等影人手握雙金棕櫚的殊榮肯定。

而離開坎城影展之後，來到年末的獎季時刻，《瘋狂富作用》再度橫掃歐洲電影獎，深受歐洲電影學院的喜愛，也讓今年成為魯本奧斯倫職業生涯重要的一年。

對於橫掃歐洲電影獎，魯本奧斯倫致詞時表示：「我投入了很多時間在《瘋狂富作用》的劇本創作，很感謝我的團隊，還有我的太太陪我一起完這個艱難的任務，過程我們不斷的調整與修正，就是希望將最好的作品獻給觀眾。」

至於與魯本奧斯倫長期合作，同時也是《瘋狂富作用》製片的Philippe Bober則說：「《瘋狂富作用》體現了歐洲希望成為導演電影製作天堂的願望。歐洲是電影起源的地方，起源於電影製作人，所以我們所有的行業都是圍繞電影製作人建立的，以支持和發行他們的作品。」

此外，魯本奧斯倫獲得最佳導演獎時，也將獎項獻給已逝的女主角查爾比迪恩（Charlbi Dean），查爾比迪恩於今年8月去世，年僅32歲。魯本奧斯倫說：「我今天能夠站在這，要感謝《瘋狂富作用》的所有演員，特別是早逝的查爾比迪恩，她的表演淋漓盡致。」

而在《瘋狂富作用》的演員團隊中，也有受到本屆歐洲電影獎肯定的演員，飾演俄羅斯富豪的札特科巴瑞克（Zlatko Burić）就拿下最佳男演員，札特科巴瑞克也感謝了劇組團隊，並對魯本奧斯倫致意，「謝謝魯本奧斯倫激發了我身上的許多表演能量，讓我能夠呈現最好的表演。」

Photo Credit: AP / 達志影像 札特科巴瑞克

最後，本屆歐洲電影獎也有小插曲，曾於今年金馬奇幻影展放映，由西班牙導演費南多李昂狄阿拉諾（Fernando León de Aranoa）執導、知名演員哈維爾巴登（Javier Bardem）主演的《我不是慣老闆》獲得最佳歐洲喜劇，不過，本片的主創團隊顯然並不這麼認為。

其中，製片Jaume Roures表示：「謝謝學院給我們這個獎項，不過，《我不是慣老闆》並不是喜劇。」 導演費南多李昂狄阿拉諾則強調，「學院可能已經將歐洲喜劇獎頒給這裡最嚴肅的人。」

第35屆歐洲電影獎得獎名單

最佳歐洲電影

《瘋狂富作用》

最佳歐洲紀錄片

《Mariupolis 2》

最佳歐洲導演

《瘋狂富作用》，魯本奧斯倫

最佳歐洲女演員

《Corsage》，維琪克雷普（Vicky Krieps）

最佳歐洲男演員

《瘋狂富作用》，札特科巴瑞克

最佳歐洲編劇

《瘋狂富作用》，魯本奧斯倫

歐洲新發現（費比西影評人獎）

《Small Body》

最佳歐洲喜劇

《我不是慣老闆》

最佳歐洲動畫電影

《No Dogs or Italians Allowed》

最佳歐洲短片

《Granny’s Sexual Life》

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核稿編輯：翁世航