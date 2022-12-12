2022/12/12,
藝文

坎城金棕櫚《瘋狂富作用》橫掃歐洲電影獎4項大獎，瑞典名導魯本奧斯倫：「希望將最好的作品獻給觀眾」

坎城金棕櫚《瘋狂富作用》橫掃歐洲電影獎4項大獎，瑞典名導魯本奧斯倫：「希望將最好的作品獻給觀眾」
魯本奧斯倫｜Photo Credit: AP / 達志影像

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瑞典名導魯本奧斯倫執導的《瘋狂富作用》獲得橫掃歐洲電影獎，榮獲最佳影片、導演、編劇及男演員獎4項大獎，成為本屆大贏家。魯本奧斯倫致詞時表示：「我投入了很多時間在《瘋狂富作用》的劇本創作，很感謝我的團隊，還有我的太太陪我一起完這個艱難的任務，過程我們不斷的調整與修正，就是希望將最好的作品獻給觀眾。」

由歐洲電影學院（European Film Academy）主辦的歐洲電影獎今（2022）年邁入第35屆，本屆獎項由約4400的名學院成員投票選出。而頒獎典禮則於昨（11）日在冰島雷克雅維克舉行。其中，瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）執導的《瘋狂富作用》獲得最佳影片、導演、編劇及男演員獎，橫掃4項大獎笑傲本屆歐洲電影獎。

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Photo Credit: AP / 達志影像
《瘋狂富作用》團隊出席頒獎典禮

2017年，魯本奧斯倫在第70屆坎城影展，憑藉《抓狂美術館》獲得評審團青睞，榮獲個人第一座金棕櫚；5年之後，來到2022年，魯本奧斯倫交出新片《瘋狂富作用》，再下一城， 5年間的連續兩部作品皆獲金棕櫚。

此次獲獎也讓魯本奧斯倫追上今村昌平、麥可漢內克（Michael Haneke）、肯洛區（Ken Loach）、達頓兄弟（Dardenne Brothers）、比利奧古斯特（Bille August）、法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）、艾米爾庫斯杜力卡（Emir Kusturica）等影人手握雙金棕櫚的殊榮肯定。

而離開坎城影展之後，來到年末的獎季時刻，《瘋狂富作用》再度橫掃歐洲電影獎，深受歐洲電影學院的喜愛，也讓今年成為魯本奧斯倫職業生涯重要的一年。

對於橫掃歐洲電影獎，魯本奧斯倫致詞時表示：「我投入了很多時間在《瘋狂富作用》的劇本創作，很感謝我的團隊，還有我的太太陪我一起完這個艱難的任務，過程我們不斷的調整與修正，就是希望將最好的作品獻給觀眾。」

至於與魯本奧斯倫長期合作，同時也是《瘋狂富作用》製片的Philippe Bober則說：「《瘋狂富作用》體現了歐洲希望成為導演電影製作天堂的願望。歐洲是電影起源的地方，起源於電影製作人，所以我們所有的行業都是圍繞電影製作人建立的，以支持和發行他們的作品。」

此外，魯本奧斯倫獲得最佳導演獎時，也將獎項獻給已逝的女主角查爾比迪恩（Charlbi Dean），查爾比迪恩於今年8月去世，年僅32歲。魯本奧斯倫說：「我今天能夠站在這，要感謝《瘋狂富作用》的所有演員，特別是早逝的查爾比迪恩，她的表演淋漓盡致。」

而在《瘋狂富作用》的演員團隊中，也有受到本屆歐洲電影獎肯定的演員，飾演俄羅斯富豪的札特科巴瑞克（Zlatko Burić）就拿下最佳男演員，札特科巴瑞克也感謝了劇組團隊，並對魯本奧斯倫致意，「謝謝魯本奧斯倫激發了我身上的許多表演能量，讓我能夠呈現最好的表演。」

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Photo Credit: AP / 達志影像
札特科巴瑞克

最後，本屆歐洲電影獎也有小插曲，曾於今年金馬奇幻影展放映，由西班牙導演費南多李昂狄阿拉諾（Fernando León de Aranoa）執導、知名演員哈維爾巴登（Javier Bardem）主演的《我不是慣老闆》獲得最佳歐洲喜劇，不過，本片的主創團隊顯然並不這麼認為。

其中，製片Jaume Roures表示：「謝謝學院給我們這個獎項，不過，《我不是慣老闆》並不是喜劇。」 導演費南多李昂狄阿拉諾則強調，「學院可能已經將歐洲喜劇獎頒給這裡最嚴肅的人。」

第35屆歐洲電影獎得獎名單

最佳歐洲電影

  • 《瘋狂富作用》

最佳歐洲紀錄片

  • 《Mariupolis 2》

最佳歐洲導演

  • 《瘋狂富作用》，魯本奧斯倫

最佳歐洲女演員

  • 《Corsage》，維琪克雷普（Vicky Krieps）

最佳歐洲男演員

  • 《瘋狂富作用》，札特科巴瑞克

最佳歐洲編劇

  • 《瘋狂富作用》，魯本奧斯倫

歐洲新發現（費比西影評人獎）

  • 《Small Body》

最佳歐洲喜劇

  • 《我不是慣老闆》

最佳歐洲動畫電影

  • 《No Dogs or Italians Allowed》

最佳歐洲短片

  • 《Granny’s Sexual Life》

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核稿編輯：翁世航


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