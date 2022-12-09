頭巾 vs. 道德警察：伊朗的深層危機，遠不是廢除這兩者可以解決
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不論是頭巾或道德警察，在如今的伊朗政治語境下，都只是被標籤化的符碼，伊朗的深層危機，遠不是廢除兩者可以解決。綜觀近年的伊朗示威，其頻率逐步上升，民眾訴求更在時間遞進下持續升級，從原本的政治改革，烈化到了推翻神權政府的程度。背後原因除了經濟沉痾一蹶不振外，也與民眾對改革派失去期待有關。
文：劉燕婷
9月以來，伊朗示威持續蔓延，近日似乎有了新發展。
9月13日，伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因「配戴頭巾不確實」，而遭道德警察（Guidance Patrol，又稱宗教警察）帶走，並在拘留期間昏迷送醫，最後於16日被醫院宣告死亡。
這起事件引發伊朗全境示威，民眾怒吼要求公布真相、起訴兇手、解散道德警察、取消強制女性戴頭巾的法令。抗爭持續兩個多月未止，就連11月的世界盃賽場上，伊朗國家隊都集體拒唱國歌表達不滿。
面對民情激憤，神權政府似乎有了退讓跡象。據當地傳媒12月2日報道，伊朗總檢察長蒙塔澤里（Mohammad Jafar Montazeri）表示將檢討強制女性戴頭巾的法例，「議會和司法部門都在工作，即法律是否需要任何修改」，並稱負責檢討的隊伍已在11月30日開會，將在一、兩周內看到結果。
12月3日，蒙塔澤里被問到是否會解散道德警察時，其表示「道德警察與自己任職的司法部無關」，此話被某些媒體解讀為「伊朗宣佈廢除道德警察」。然而伊朗官方經營的阿拉伯語媒體《世界新聞網》（Al-Alam）於4日晚間發表文章 ，否認了廢除道德警察一事，「伊朗並沒有任何官員證實道德檢查巡邏隊（即道德警察）被取消。從蒙塔澤里的話可以得出的最大結論僅有：道德員警巡邏隊自成立以來並未與司法系統有關聯，總檢察長也已經確認司法機構將繼續監督社會行動和行為。」
該篇報道甚至強調，「一些外國媒體試圖將伊朗總檢察長的話，描繪成伊朗伊斯蘭共和國在頭巾和貞操問題上的退縮，及其對近期動盪的回應」，顯然有意駁斥外界解讀。往復之間，看似讓步的神權政府似乎沒有任何退讓意向，畢竟其對頭巾法的處置也僅是「開會檢討」，結果亦可能是分毫未動。
然不論是頭巾或道德警察，在如今的伊朗政治語境下，都只是被標籤化的符碼，伊朗的深層危機，遠不是廢除兩者可以解決。綜觀近年的伊朗示威，其頻率逐步上升，民眾訴求更在時間遞進下持續升級，從原本的政治改革，烈化到了推翻神權政府的程度。背後原因除了經濟沉痾一蹶不振外，也與民眾對改革派失去期待有關。
經濟泥淖成為大型示威的溫床
綜觀近年的伊朗示威，不論是2018年總罷工、2019年反燃油漲價示威、2021年石化工人罷工、2022年反削減糧食補貼示威等，經濟議題都是主要訴求；此次「阿米尼之死」引發的示威，也在民眾對經濟不滿的情緒加乘下，維持了大規模的全國延燒。即便神權政府能平息此次示威，只要伊朗經濟情況未有改善，示威仍將頻繁上演。
而細究伊朗的經濟弊病，兩個因素堪稱關鍵：第一，美國長年施加經濟制裁，嚴重挫傷伊朗借石油累積資本、促進經濟增長、提供社會福利的能力；第二，1990年代以降的新自由主義經濟政策，雖讓伊朗經濟活力有所提升，卻是以重資輕勞為代價來實施，換言之，底層勞工與民眾未能合理共享經濟果實。
2013年魯哈尼（Hassan Rouhani）上任後，其雖有意改善經濟，卻沒能超克上述兩大結構限制：美國制裁曾因2015年美伊關係回暖、簽署核協議而短暫放緩，卻又在2018年川普（Donald Trump）極限施壓後加劇；新自由主義經濟政策底色未變，魯哈尼始終無法擺脱對緊縮措施的依賴。故在其第二任期內（2017年至2021年），失業危機並未緩解，通脹則持續增長，街頭示威更是接踵而至。
當然與1979年革命前相比，伊朗的生活條件有所改善，如今大部分伊朗人擁有國家基本服務、使用基礎設施，卻仍有20%左右人口生活在國家貧困線以下，其中近三分之二是女性；根據2019年的伊朗統計中心數據，三分之一的城市人口居住在貧民窟，其組成多為非正規就業的農民工，工作條件往往不受保障，常有被拖欠薪水、超時工作的情況發生；此外農村生活同樣不樂觀，據2019年的國際農業發展基金（IFAD）出版報告，在近東、北非地區面臨最嚴峻挑戰的2,760萬農村青年中，有22%來自伊朗。
而除了掙扎存活的底層外，「中產階級窮人」的不滿也與日俱增。這一群體的出現主要源於1990年代的社會發展：一是新自由主義經濟政策的引入，加劇了經濟不平等；二是高等教育體系的大規模擴張，1979年革命後，伊斯蘭共和國在教育和掃盲領域取得巨大成就，但其就業市場未能創造足夠機會，導致大學畢業生的失業率居高不下，2014年伊朗社會福利部便表示，在250萬伊朗失業青年中，有110萬是大學畢業生。
當然工農底層與中產階級窮人的訴求並不相通，但隨着伊朗經濟困局日漸沉重，兩者的不滿似乎有所共鳴。2018年以來，伊朗示威此起彼落，其中又以2019年的反燃油漲價示威、2022年的「阿米尼之死」最引人注目，前者主要由底層工農發起，規模巨大，被鎮壓引發的死傷也相當可觀；後者的導火線是頭巾議題，其看似享有全球支持，在伊朗卻僅有中產階級、城市居民關心，女性更是佔了大部分，能夠蔓延成今日的全國示威，關鍵還是取得了底層工農的支持與響應，但後者之所以走上街頭，動機也不是希望政府放寬頭巾管制，而是要表達對艱困生活的不滿與憤怒，儘管結果可能一無所獲。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。