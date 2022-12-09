頭巾 vs. 道德警察：伊朗的深層危機，遠不是廢除這兩者可以解決

文：劉燕婷

9月以來，伊朗示威持續蔓延，近日似乎有了新發展。

9月13日，伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因「配戴頭巾不確實」，而遭道德警察（Guidance Patrol，又稱宗教警察）帶走，並在拘留期間昏迷送醫，最後於16日被醫院宣告死亡。

這起事件引發伊朗全境示威，民眾怒吼要求公布真相、起訴兇手、解散道德警察、取消強制女性戴頭巾的法令。抗爭持續兩個多月未止，就連11月的世界盃賽場上，伊朗國家隊都集體拒唱國歌表達不滿。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 伊朗婦女手持疑似遭道德警察殺害的女孩艾米尼照片

面對民情激憤，神權政府似乎有了退讓跡象。據當地傳媒12月2日報道，伊朗總檢察長蒙塔澤里（Mohammad Jafar Montazeri）表示將檢討強制女性戴頭巾的法例，「議會和司法部門都在工作，即法律是否需要任何修改」，並稱負責檢討的隊伍已在11月30日開會，將在一、兩周內看到結果。

12月3日，蒙塔澤里被問到是否會解散道德警察時，其表示「道德警察與自己任職的司法部無關」，此話被某些媒體解讀為「伊朗宣佈廢除道德警察」。然而伊朗官方經營的阿拉伯語媒體《世界新聞網》（Al-Alam）於4日晚間發表文章 ，否認了廢除道德警察一事，「伊朗並沒有任何官員證實道德檢查巡邏隊（即道德警察）被取消。從蒙塔澤里的話可以得出的最大結論僅有：道德員警巡邏隊自成立以來並未與司法系統有關聯，總檢察長也已經確認司法機構將繼續監督社會行動和行為。」

該篇報道甚至強調，「一些外國媒體試圖將伊朗總檢察長的話，描繪成伊朗伊斯蘭共和國在頭巾和貞操問題上的退縮，及其對近期動盪的回應」，顯然有意駁斥外界解讀。往復之間，看似讓步的神權政府似乎沒有任何退讓意向，畢竟其對頭巾法的處置也僅是「開會檢討」，結果亦可能是分毫未動。

然不論是頭巾或道德警察，在如今的伊朗政治語境下，都只是被標籤化的符碼，伊朗的深層危機，遠不是廢除兩者可以解決。綜觀近年的伊朗示威，其頻率逐步上升，民眾訴求更在時間遞進下持續升級，從原本的政治改革，烈化到了推翻神權政府的程度。背後原因除了經濟沉痾一蹶不振外，也與民眾對改革派失去期待有關。

經濟泥淖成為大型示威的溫床

綜觀近年的伊朗示威，不論是2018年總罷工、2019年反燃油漲價示威、2021年石化工人罷工、2022年反削減糧食補貼示威等，經濟議題都是主要訴求；此次「阿米尼之死」引發的示威，也在民眾對經濟不滿的情緒加乘下，維持了大規模的全國延燒。即便神權政府能平息此次示威，只要伊朗經濟情況未有改善，示威仍將頻繁上演。

而細究伊朗的經濟弊病，兩個因素堪稱關鍵：第一，美國長年施加經濟制裁，嚴重挫傷伊朗借石油累積資本、促進經濟增長、提供社會福利的能力；第二，1990年代以降的新自由主義經濟政策，雖讓伊朗經濟活力有所提升，卻是以重資輕勞為代價來實施，換言之，底層勞工與民眾未能合理共享經濟果實。

2013年魯哈尼（Hassan Rouhani）上任後，其雖有意改善經濟，卻沒能超克上述兩大結構限制：美國制裁曾因2015年美伊關係回暖、簽署核協議而短暫放緩，卻又在2018年川普（Donald Trump）極限施壓後加劇；新自由主義經濟政策底色未變，魯哈尼始終無法擺脱對緊縮措施的依賴。故在其第二任期內（2017年至2021年），失業危機並未緩解，通脹則持續增長，街頭示威更是接踵而至。

當然與1979年革命前相比，伊朗的生活條件有所改善，如今大部分伊朗人擁有國家基本服務、使用基礎設施，卻仍有20%左右人口生活在國家貧困線以下，其中近三分之二是女性；根據2019年的伊朗統計中心數據，三分之一的城市人口居住在貧民窟，其組成多為非正規就業的農民工，工作條件往往不受保障，常有被拖欠薪水、超時工作的情況發生；此外農村生活同樣不樂觀，據2019年的國際農業發展基金（IFAD）出版報告，在近東、北非地區面臨最嚴峻挑戰的2,760萬農村青年中，有22%來自伊朗。

而除了掙扎存活的底層外，「中產階級窮人」的不滿也與日俱增。這一群體的出現主要源於1990年代的社會發展：一是新自由主義經濟政策的引入，加劇了經濟不平等；二是高等教育體系的大規模擴張，1979年革命後，伊斯蘭共和國在教育和掃盲領域取得巨大成就，但其就業市場未能創造足夠機會，導致大學畢業生的失業率居高不下，2014年伊朗社會福利部便表示，在250萬伊朗失業青年中，有110萬是大學畢業生。

當然工農底層與中產階級窮人的訴求並不相通，但隨着伊朗經濟困局日漸沉重，兩者的不滿似乎有所共鳴。2018年以來，伊朗示威此起彼落，其中又以2019年的反燃油漲價示威、2022年的「阿米尼之死」最引人注目，前者主要由底層工農發起，規模巨大，被鎮壓引發的死傷也相當可觀；後者的導火線是頭巾議題，其看似享有全球支持，在伊朗卻僅有中產階級、城市居民關心，女性更是佔了大部分，能夠蔓延成今日的全國示威，關鍵還是取得了底層工農的支持與響應，但後者之所以走上街頭，動機也不是希望政府放寬頭巾管制，而是要表達對艱困生活的不滿與憤怒，儘管結果可能一無所獲。