TNL+ 2022/12/18,
歐洲

疫情期間英國不僅無力打造「國家隊」，甚至引發6500萬英鎊的議員弊案？

疫情期間英國不僅無力打造「國家隊」，甚至引發6500萬英鎊的議員弊案？
英國上議院議員蒙恩（Michelle Mone）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

英國上議員蒙恩引介了一家叫做PPE Medpro的公司給政府，還為此與兩位部長開會討論。2020年5月，這間公司在沒有經過競標、沒有其他公司被邀請投標下，就獲得了兩紙合約，總價額2億300萬英鎊，用於生產口罩和防護衣。這間公司最終交貨的2500件防護衣，經檢查並不符合要求，最後從來沒有被醫護人員使用。

許多讀者們可能還記得在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情初期，台灣雖然原先口罩也八成仰賴進口，但卻成功組成了「口罩國家隊」。

國家隊的組成，是因為政府召集口罩業者協商，找出口罩產量的瓶頸所在：在機具方面，工具機公會願意主動協助，支援生產相關機器；在原料方面，如不織布等原料商也在政府協調下，犧牲國外訂單、轉為投入相關原料製造；在人力方面，政府則調派軍警人力進駐。在種種條件配合下，成功大幅提升口罩產能，從一天188萬片上升至1800萬片。

從台灣的經驗當中，可以看到兩個關鍵的因素：一方面，台灣的產業鏈相當完整，而且有許多所謂的「隱形冠軍」，在工具機、布料等方面都有足夠的能量；另一方面，在組織上，政府能與產業界有效協調、引導生產，而這除了需要從業人員的善念、政府官員的積極之外，長期來說，也仰賴同產業的公司之間，能夠透過同業公會的體系有效協調——在工具機的例子中，是由公會協調29間廠商合作，才能高速趕工，完成口罩的生產機組。

而這兩個條件，在許多其他國家並不存在，英國就是其中一個案例。在疫情爆發期間，同樣急需各種防疫物資的他們，也採取了政策上「創新」的做法，沒想到卻帶來弊案，本月所爆發的案例，是保守黨籍上議院議員蒙恩（Michelle Mone）被控藉此中飽私囊。

這是怎麼一回事呢？這就要從英國政府在疫情初期的緊急應對方案談起。

英國不像台灣，因為缺乏這樣與業界的聯繫，也沒有完整的產業鏈，政府沒有辦法有效地快速調度產能，生產相關防護設備，無法像我們一樣召集公會協商分配，但英國政府還是急需可信任的公司，快速生產可用的物資。

因此，英國政府當時採取的作法，是開設俗稱的「VIP通道」，邀請國會議員請他們協助引介可信任的公司；如果受到國會議員和高階官員引介，就可以繞過通常的政府採購程序，更容易取得政府的合約。

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