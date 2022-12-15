TNL+ 2022/12/15,
中國

壓垮中國清零政策的最後一根稻草，跟當年蔣介石的「愛面子」有異曲同工之妙

壓垮中國清零政策的最後一根稻草，跟當年蔣介石的「愛面子」有異曲同工之妙
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

地方各級官吏為了達成清零的目標，不擇手段地侵犯公民的人身自由和生命財產安全，整個社會表面上掀起的是對病毒疾風驟雨般的鬥爭，實質上卻是通過病毒這個引子翻攪出老大帝國殘留下的人性淤泥和民族渣滓。後世如果回顧這段歷史，稱呼其「三年新冠文革」恐怕都不為過。

有「小李杜」之稱的杜牧，在三十出頭的年紀任淮南節度使幕僚，鬱鬱不得志的他在揚州遍獵青樓楚腰。回首往事，猶如風吹人醒，他在七言絕句《遣懷》中寫道，「十年一覺揚州夢，贏得青樓薄幸名。」

大夢初醒的杜牧似乎也是飽受三年疫情封鎖之苦的中國人的寫照。隨著中國政府的防疫「二十條」和「新十條」的發佈，被按下暫停鍵近三年的中國，彷彿一夜之間切換到了快進鍵，強制集中隔離取消，全員核酸檢測取消，落地檢也取消了，人們期待的自由來得太迅速太突然，三年的荒誕和離奇似乎還沒有足夠的時間來消化。

每一個因為疫情被按下暫停鍵，每天都要被挨上一捅的中國人，這個時候大概都會發出和杜牧相似的感慨，真可謂是「三年一覺新冠夢，贏得核酸薄幸名。」

希特勒（Adolf Hitler）的宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）說過，「當謊言重複一千遍就變成了真理。」他說這句話其實有一個先決條件，那就是在資訊封鎖和言論不自由的高壓下，荒誕無稽的東西才有可能被奉為真理。而在資訊自由和言論自由的環境裡，任何一個看似不可動搖的真理都會被人輕易擊垮。

這三年裡，中國官方就像中國傳統式的大家長一樣，諄諄教誨自己的人民，外面的世界是多麼病毒肆虐，屍橫遍野，我們關起門來靜默封控、全員核酸和天羅地網式的查驗是多麼必要。然而戳破這一切的謊言，也僅僅是一個電視畫面。當發現卡達世界盃看臺上的中東土豪們幾乎沒有一個人戴口罩觀賽時，恐怕沒有喝過多少墨水的農村大老粗都會在心裡犯嘀咕，「人家最有錢的一群人都不戴口罩不怕死，我們這些『低端人口』整日瞎折騰個啥？」

常言道，「壓死駱駝的是最後一根稻草。」但現實情況中，壓死駱駝的絕不僅僅是一根稻草。

中國三年來的清零政策被當成了如「一國兩制」和「計劃生育」般的基本國策，各級政府的工作都以防疫清零為先，地方各級官吏為了達成清零的目標，不擇手段地侵犯公民的人身自由和生命財產安全，整個社會表面上掀起的是對病毒疾風驟雨般的鬥爭，實質上卻是通過病毒這個引子翻攪出老大帝國殘留下的人性淤泥和民族渣滓。後世如果回顧這段歷史，稱呼其「三年新冠文革」恐怕都不為過。

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