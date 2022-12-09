【2022卡達世界盃】4號都是後衛、10號一定是王牌？足球場上的1號到11號，各有什麼含意？
我們想讓你知道的是
1號當家守門員、4號主力中後衛、8號中場、9號大前鋒、7號10號大明星......當你在看世界盃的時候，有沒有發現球員背號似乎有邏輯？答對了！因為傳統上足球場中的1號到11號，確實都有對應的位置、帶有特別的含意。
從11月20日開踢的卡達世界盃已進行三分之二，不管是長期關注足球賽的發燒友或是新球迷，都跟著賽程熬夜看了一場又一場的比賽。
在場上的拚戰和場下的花絮間，你是否有想過每個球員背上的號碼，是怎麼選出的？
足球場上的1號到11號，各有什麼含意？
相較於棒球、籃球等運動，足球員號碼通常有一定的邏輯，就算你不認識球員，單看他的號碼也能知道在球場上大概是什麼位子。
特別是相對於選號自由的職業聯賽，由於國際賽時會有球隊只能使用1號到26號的規定，加上前中後場球員分配也比較平均，背號更容易對應場上的位置。
- 守門員
球場上11個人，最顯而易見的大概就是守門員了。這場世界盃，你可能會發現大部分的守門員都穿著1號，而這也是主力守門員最常穿著的號碼。
而主要替補守門員通常會是12或13號，就像是英格蘭小組賽對陣伊朗隊的比賽，伊朗先發的王牌門將1號Alireza Beiranvand因為和對隊友碰撞受傷，下場後就換上了13號的替補守門員Hossein Kanaanizadegan。
當然有規則就有例外，例如荷蘭隊這次先發的守門員是23號的Andries Noppert，而非1號39歲老將Remko Pasveer，這可能和輩分與球員的狀態有關；另外塞內加爾的主力門將Édouard Mendy則使用和自己在英超切爾西相同的16號，應該比較偏向個人喜好。
- 後防球員
傳統上，2、3、4、5號都很常見於防守球員，但其中也有一些眉角。
2號和3號在絕大部分時候都是邊後衛背號，一左一右，兩翼齊飛，沒什麼爭議。不過4到6號就比較複雜一些。
傳統上，4號球員一般都是代表守門員外最後一條防線的球隊第一中後衛，像是荷蘭隊長Virgil van Dijk或在上一屆世界盃救回暈倒隊友一命的丹麥後衛Simon Kjær，本屆世界盃穿的都是4號。
不過有時候防守中場也會穿4號——像是英格蘭的新星後腰Declan Rice就是一例，類似的號碼運用也常見於職業聯賽場上。
相對於4號，中後衛就會穿5號的爭議要小得多，除了一個特例：前法國隊長席丹（Zinedine Zidane）在皇馬的時候，因為10號球衣已經有人使用，因此選用了5號球衣——雖然他幾乎是那個世代最強的進攻中場。
- 進攻球員
後衛分完了號碼，6號到11號的配置就輪到前場了，而其中最重要的號碼應該就是7號和10號。
10號在足球歷史中，一直都是個明星號碼，通常也代表球隊中的核心王牌。這次世界盃， Lionel Messi、Kylian Mbappé、Luka Modrić、Neymar等國際級球星，都穿著10號上場。
「Lucky 7」同樣也是個進攻的號碼，除了老牌球星Figo外，最讓人記得的應該就是貝克漢（David Beckham）。7號也是C羅在曼聯成名時的號碼，包括本屆世界盃在內，只要有機會他都會穿著7號，另外像是韓國進攻好手孫興慜、比利時中場大將Kevin De Bruyne、法國前鋒Antoine Griezmann等人，也都在今年穿著7號。
相對於可邊路可突前的11號，足球界的9號則大多是「正」前鋒的號碼，那個球員大多會在陣形最前面伺機而動，扛下進球主責。例如剛獲得金球獎的波蘭前鋒Robert Lewandowski、在本屆世界盃打破國家隊進球紀錄的法國前鋒Olivier Giroud、上屆世界盃金球獎得主Harry Kane等人，都是9號。
補充一件事，由於近年來足球體系逐漸改變，許多球隊已經沒有傳統上的「正9號」，而是把重點放在兩側的進攻手。在此之下，傳統會在最前面的9號球員位置也開始後退，到了接近進攻中場的位置，也就成為許多球評會提到的「偽9號（False 9）」。
和9、10、11頂在最前面的號碼相比，8號在傳統上則是全能中場角色，在中場組織進攻，回禁區協助防守，突前時還能射上一腳門，而這個在兩個禁區（box）都能看到身影的球員，也會被稱為「box-to-box player」。
有些時候，6號球員也可能打這個位置，例如法國的Matteo Guendouzi、德國的Joshua Kimmich，不過在卡達世界盃，6號大部分還是留給後衛使用。
下次看到球員上場時，試試看從背號猜他的位置吧
在1到11號之外，除了12和13多給守門員背，其他號碼使用通常會比較亂，更像是由球員喜好決定，或是挑剩的背號，一般找不太到通則。
另外也要注意，上述的號碼配置屬於傳統上的定義，但當然有習慣就有例外，大家一定不難找到特異的狀況，更不見得前11號一定都會先發，但那些背號與球員位置的對應，大部分時候應該八九不離十。
舉例來說，傳統足球國家英格蘭本屆背號就很「守規矩」：1號是先發守門員，2、3分別是主力右左後衛，4號後腰，5號和6號是中後衛，7號邊路攻擊手，8號是很能跑的中場，9號大前鋒，10號和11號是兩側的攻擊手。
法國隊的選號大多也依照這個規則，1號當家守門員、2號先發邊後衛、4號主力中後衛，8號是調控型的中場，9號大前鋒，7號10號大明星。
其實除了足球，其他運動也有一些特別的背號含意，像是籃球界從喬丹傳承而來的23號、日本職棒傳統上的王牌投手背號18號等等，國際籃球聯合會（FIBA）過去也曾有場上球員只能使用4到15號（以避免籃下三秒倒數3、2、1時發生誤解）的規定。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。