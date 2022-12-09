【2022卡達世界盃】4號都是後衛、10號一定是王牌？足球場上的1號到11號，各有什麼含意？

從11月20日開踢的卡達世界盃已進行三分之二，不管是長期關注足球賽的發燒友或是新球迷，都跟著賽程熬夜看了一場又一場的比賽。

在場上的拚戰和場下的花絮間，你是否有想過每個球員背上的號碼，是怎麼選出的？

足球場上的1號到11號，各有什麼含意？

相較於棒球、籃球等運動，足球員號碼通常有一定的邏輯，就算你不認識球員，單看他的號碼也能知道在球場上大概是什麼位子。

特別是相對於選號自由的職業聯賽，由於國際賽時會有球隊只能使用1號到26號的規定，加上前中後場球員分配也比較平均，背號更容易對應場上的位置。

守門員

球場上11個人，最顯而易見的大概就是守門員了。這場世界盃，你可能會發現大部分的守門員都穿著1號，而這也是主力守門員最常穿著的號碼。

而主要替補守門員通常會是12或13號，就像是英格蘭小組賽對陣伊朗隊的比賽，伊朗先發的王牌門將1號Alireza Beiranvand因為和對隊友碰撞受傷，下場後就換上了13號的替補守門員Hossein Kanaanizadegan。

當然有規則就有例外，例如荷蘭隊這次先發的守門員是23號的Andries Noppert，而非1號39歲老將Remko Pasveer，這可能和輩分與球員的狀態有關；另外塞內加爾的主力門將Édouard Mendy則使用和自己在英超切爾西相同的16號，應該比較偏向個人喜好。

後防球員

傳統上，2、3、4、5號都很常見於防守球員，但其中也有一些眉角。

2號和3號在絕大部分時候都是邊後衛背號，一左一右，兩翼齊飛，沒什麼爭議。不過4到6號就比較複雜一些。

傳統上，4號球員一般都是代表守門員外最後一條防線的球隊第一中後衛，像是荷蘭隊長Virgil van Dijk或在上一屆世界盃救回暈倒隊友一命的丹麥後衛Simon Kjær，本屆世界盃穿的都是4號。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 丹麥後衛Simon Kjær（右）

不過有時候防守中場也會穿4號——像是英格蘭的新星後腰Declan Rice就是一例，類似的號碼運用也常見於職業聯賽場上。

相對於4號，中後衛就會穿5號的爭議要小得多，除了一個特例：前法國隊長席丹（Zinedine Zidane）在皇馬的時候，因為10號球衣已經有人使用，因此選用了5號球衣——雖然他幾乎是那個世代最強的進攻中場。

進攻球員

後衛分完了號碼，6號到11號的配置就輪到前場了，而其中最重要的號碼應該就是7號和10號。

10號在足球歷史中，一直都是個明星號碼，通常也代表球隊中的核心王牌。這次世界盃， Lionel Messi、Kylian Mbappé、Luka Modrić、Neymar等國際級球星，都穿著10號上場。

「Lucky 7」同樣也是個進攻的號碼，除了老牌球星Figo外，最讓人記得的應該就是貝克漢（David Beckham）。7號也是C羅在曼聯成名時的號碼，包括本屆世界盃在內，只要有機會他都會穿著7號，另外像是韓國進攻好手孫興慜、比利時中場大將Kevin De Bruyne、法國前鋒Antoine Griezmann等人，也都在今年穿著7號。

相對於可邊路可突前的11號，足球界的9號則大多是「正」前鋒的號碼，那個球員大多會在陣形最前面伺機而動，扛下進球主責。例如剛獲得金球獎的波蘭前鋒Robert Lewandowski、在本屆世界盃打破國家隊進球紀錄的法國前鋒Olivier Giroud、上屆世界盃金球獎得主Harry Kane等人，都是9號。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 法國前鋒Olivier Giroud（左二）

補充一件事，由於近年來足球體系逐漸改變，許多球隊已經沒有傳統上的「正9號」，而是把重點放在兩側的進攻手。在此之下，傳統會在最前面的9號球員位置也開始後退，到了接近進攻中場的位置，也就成為許多球評會提到的「偽9號（False 9）」。

和9、10、11頂在最前面的號碼相比，8號在傳統上則是全能中場角色，在中場組織進攻，回禁區協助防守，突前時還能射上一腳門，而這個在兩個禁區（box）都能看到身影的球員，也會被稱為「box-to-box player」。

有些時候，6號球員也可能打這個位置，例如法國的Matteo Guendouzi、德國的Joshua Kimmich，不過在卡達世界盃，6號大部分還是留給後衛使用。

下次看到球員上場時，試試看從背號猜他的位置吧

在1到11號之外，除了12和13多給守門員背，其他號碼使用通常會比較亂，更像是由球員喜好決定，或是挑剩的背號，一般找不太到通則。

另外也要注意，上述的號碼配置屬於傳統上的定義，但當然有習慣就有例外，大家一定不難找到特異的狀況，更不見得前11號一定都會先發，但那些背號與球員位置的對應，大部分時候應該八九不離十。

舉例來說，傳統足球國家英格蘭本屆背號就很「守規矩」：1號是先發守門員，2、3分別是主力右左後衛，4號後腰，5號和6號是中後衛，7號邊路攻擊手，8號是很能跑的中場，9號大前鋒，10號和11號是兩側的攻擊手。

法國隊的選號大多也依照這個規則，1號當家守門員、2號先發邊後衛、4號主力中後衛，8號是調控型的中場，9號大前鋒，7號10號大明星。

其實除了足球，其他運動也有一些特別的背號含意，像是籃球界從喬丹傳承而來的23號、日本職棒傳統上的王牌投手背號18號等等，國際籃球聯合會（FIBA）過去也曾有場上球員只能使用4到15號（以避免籃下三秒倒數3、2、1時發生誤解）的規定。