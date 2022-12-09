2022/12/09,
印太

任內三次訪問馬來西亞，江澤民時期實質提升馬中關係並拉攏海外華人

任內三次訪問馬來西亞，江澤民時期實質提升馬中關係並拉攏海外華人
Photo Credit：AP/達志影像

我們想讓你知道的是

江澤民主政時期的馬中關係，得益於馬共的因素已不存在，兩國官方關係有許多實質性的進展，馬中兩國領導人互訪頻繁；另一方面，得益於改革開放與中共當局為突破天安門事件後的經濟封鎖，馬國華人資本碰上了進入中國市場的「好時機」，進而促進了兩國的經貿關係，為兩國關係打下經濟基礎。

前中共領導人江澤民2022年11月30日過世，回顧其生平，他在1993年當上中國國家主席，直至2003年卸任。同一時期在馬來西亞，現任馬來西亞首相安華，在1993年獲馬哈迪提拔為副首相，而馬哈迪在2003年卸任（1981-2003）。本文將回顧江澤民時期的馬中關係，並說明為何這時期的兩國關係特別重要。

中共放棄支持馬共以換取馬來西亞信任

在說明中國第三代領導人江澤民之前，先簡述毛澤東與鄧小平時期的馬中關係。

雖然馬來西亞是在1974年5月31日與中華人民共和國建交，但兩國關係始終不密切，無論是商業投資，或人員往來並不熱絡，主要原因是馬來亞共產黨（以下簡稱馬共）的因素。由於多年來中共支持著盤據在泰國靠近馬來西亞邊境的馬共活動，因此馬中兩國的外交關係始終有嫌隙。此外，由於中國仍未正式放棄宣布雙重國籍，因此周邊國家仍有擔心中共策動境內華人為「第五縱隊」的戒心。一直到1980年代，國籍問題與馬共問題才開始獲得解決。

基於文革的動盪也蔓延到周邊國家，因此鄧小平在毛澤東過世、文革結束而復出後，為尋求周邊國家的支持，而逐漸放棄對東南亞輸出共產革命，展開一系列友好行動，包括1978年以副總理身份訪馬，並宣布中國支持東協國家維護獨立與主權的努力，支持建立東南亞和平、自由和中立區的主張，以及重申不承認東南亞地區華人的雙重國籍。最終在1980年9月10日，中國第五屆全國人民代表大會第三次會議通過、全國人民代表大會常務委員會委員長令第八號公佈施行《中華人民共和國國籍法》，中國政府正式宣布放棄雙重國籍政策。

1980年11月新加坡總理李光耀訪問北京，並自稱代表東協四國（新加坡、馬來西亞、泰國和印尼）要求中共政府下令關閉馬共在湖南的「馬來亞革命之聲廣播電台」，之後馬共領導人陳平在鄧小平要求下，在1981年6月關閉了廣播電台，但仍得到中共物質及財力上的支持，在馬泰邊境新設「民主之聲」（Suara Demokrasi）廣播電台（陳平，2004：409-411）。1981年8月中共總書記趙紫陽訪馬，也是第一位以總理身份到訪馬國的中共領導人；1984年中共外交部長吳學謙訪馬，表示不會提供物資給馬共。

1989年6月4日「天安門事件」爆發，中共鎮壓學生運動的暴行引起以西方國家為主的制裁。同年12月2日，馬共在泰國政府的見證下，與時任馬國首相馬哈迪領導下的國陣政府簽署《合艾和平協議》（Hatyai Peace Treaty），結束長達41年的武裝鬥爭。 在馬共的因素排除後，不隨著西方國家腳步制裁中國的馬來西亞，展開了與中國外交關係更正常化發展的道路。

江澤民爭取海外華人的支持

「天安門事件」後，江澤民獲鄧小平提拔取代趙紫陽出任中共總書記，不過在江澤民的主政初期，身為開國元老的鄧小平對中國的政局仍有一定的影響力。

「臨危受命」上任的江澤民，面臨著中國經濟因「天安門事件」後，西方國家對中國進行的經濟制裁而帶來的危機。為持續走經濟改革開放的道路，江澤民與鄧小平轉而向海外華人招手，招攬華商投資中國，中國減少對西方的依賴，正給予了海外華商擴大進入中國市場的機遇。

由於文革時期，許多在中國的華僑因出身問題而遭到批鬥，部分華僑在文革結束後便逃到了香港。為重振海外華人（中共用語上，多使用「華僑華人」，華僑是指擁有中國國籍的海外中國人），江澤民與鄧小平多次發表有關華僑華人問題的談話。

江澤民在1989年12月召開的第四次「全國歸國華僑代表大會」上表示，「僑務工作歷來是黨和國家的一項長期、重要的工作…廣大僑胞遍布世界五大洲，他們對於幫助世界人民了解中國，樹立社會主義中國的形象，可以起到積極的作用。應當說，在新的歷史時期，僑務工作顯得越來越重要了」（范世平， 2009：107-108）。1993年，鄧小平在上海的春節活動提出「獨特機遇論」，肯定華僑華人在改革開放進程中的重要作用和傑出貢獻，掌握華僑華人對「祖國」的民族情感，鼓勵華僑華人繼續投資中國。

江澤民任內承襲了鄧小平改革開放的方針，在外交上推動「睦鄰外交」，重修與周邊國家的關係，彌補天安門事件所帶來的國際衝擊；在僑務政策上的策略方針是採取「大僑務」的概念，即強調僑務工作除了服務中國大陸境內的歸僑和僑眷外，更要將服務觸角伸向海外華僑華人（范世平，2009：107）。此外，在江澤民主政時期擔任福州市委書記的習近平，對於「大僑務」的工作方針明確指出了「新時期的僑務工作要打破地域的界限，跳出僑務部門的範圍，使之成為黨和各級政府的大事，成為全社會共同關心、參與的大事」（習近平，1995：111）。

在「大僑務」的戰略下，僑務工作在政治領域開始與「防獨促統」結合，如為因應李登輝的「兩國論」及「九六台海危機」，僑務工作系統與對台工作系統在統戰上緊密結合，因此江澤民主政時期大力推動在1988年於北京成立的「和平統一促進會」，提供資源在各國成立分會，希望透過海外華僑華人向台灣政府施壓，以彌補其對台工作無法「入島」的問題（范世平，2009：111）。不過，馬來西亞的「一中促進協會」卻遲至2003年12月才成立。


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