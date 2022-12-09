任內三次訪問馬來西亞，江澤民時期實質提升馬中關係並拉攏海外華人
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江澤民主政時期的馬中關係，得益於馬共的因素已不存在，兩國官方關係有許多實質性的進展，馬中兩國領導人互訪頻繁；另一方面，得益於改革開放與中共當局為突破天安門事件後的經濟封鎖，馬國華人資本碰上了進入中國市場的「好時機」，進而促進了兩國的經貿關係，為兩國關係打下經濟基礎。
前中共領導人江澤民2022年11月30日過世，回顧其生平，他在1993年當上中國國家主席，直至2003年卸任。同一時期在馬來西亞，現任馬來西亞首相安華，在1993年獲馬哈迪提拔為副首相，而馬哈迪在2003年卸任（1981-2003）。本文將回顧江澤民時期的馬中關係，並說明為何這時期的兩國關係特別重要。
中共放棄支持馬共以換取馬來西亞信任
在說明中國第三代領導人江澤民之前，先簡述毛澤東與鄧小平時期的馬中關係。
雖然馬來西亞是在1974年5月31日與中華人民共和國建交，但兩國關係始終不密切，無論是商業投資，或人員往來並不熱絡，主要原因是馬來亞共產黨（以下簡稱馬共）的因素。由於多年來中共支持著盤據在泰國靠近馬來西亞邊境的馬共活動，因此馬中兩國的外交關係始終有嫌隙。此外，由於中國仍未正式放棄宣布雙重國籍，因此周邊國家仍有擔心中共策動境內華人為「第五縱隊」的戒心。一直到1980年代，國籍問題與馬共問題才開始獲得解決。
基於文革的動盪也蔓延到周邊國家，因此鄧小平在毛澤東過世、文革結束而復出後，為尋求周邊國家的支持，而逐漸放棄對東南亞輸出共產革命，展開一系列友好行動，包括1978年以副總理身份訪馬，並宣布中國支持東協國家維護獨立與主權的努力，支持建立東南亞和平、自由和中立區的主張，以及重申不承認東南亞地區華人的雙重國籍。最終在1980年9月10日，中國第五屆全國人民代表大會第三次會議通過、全國人民代表大會常務委員會委員長令第八號公佈施行《中華人民共和國國籍法》，中國政府正式宣布放棄雙重國籍政策。
1980年11月新加坡總理李光耀訪問北京，並自稱代表東協四國（新加坡、馬來西亞、泰國和印尼）要求中共政府下令關閉馬共在湖南的「馬來亞革命之聲廣播電台」，之後馬共領導人陳平在鄧小平要求下，在1981年6月關閉了廣播電台，但仍得到中共物質及財力上的支持，在馬泰邊境新設「民主之聲」（Suara Demokrasi）廣播電台（陳平，2004：409-411）。1981年8月中共總書記趙紫陽訪馬，也是第一位以總理身份到訪馬國的中共領導人；1984年中共外交部長吳學謙訪馬，表示不會提供物資給馬共。
1989年6月4日「天安門事件」爆發，中共鎮壓學生運動的暴行引起以西方國家為主的制裁。同年12月2日，馬共在泰國政府的見證下，與時任馬國首相馬哈迪領導下的國陣政府簽署《合艾和平協議》（Hatyai Peace Treaty），結束長達41年的武裝鬥爭。 在馬共的因素排除後，不隨著西方國家腳步制裁中國的馬來西亞，展開了與中國外交關係更正常化發展的道路。
江澤民爭取海外華人的支持
「天安門事件」後，江澤民獲鄧小平提拔取代趙紫陽出任中共總書記，不過在江澤民的主政初期，身為開國元老的鄧小平對中國的政局仍有一定的影響力。
「臨危受命」上任的江澤民，面臨著中國經濟因「天安門事件」後，西方國家對中國進行的經濟制裁而帶來的危機。為持續走經濟改革開放的道路，江澤民與鄧小平轉而向海外華人招手，招攬華商投資中國，中國減少對西方的依賴，正給予了海外華商擴大進入中國市場的機遇。
由於文革時期，許多在中國的華僑因出身問題而遭到批鬥，部分華僑在文革結束後便逃到了香港。為重振海外華人（中共用語上，多使用「華僑華人」，華僑是指擁有中國國籍的海外中國人），江澤民與鄧小平多次發表有關華僑華人問題的談話。
江澤民在1989年12月召開的第四次「全國歸國華僑代表大會」上表示，「僑務工作歷來是黨和國家的一項長期、重要的工作…廣大僑胞遍布世界五大洲，他們對於幫助世界人民了解中國，樹立社會主義中國的形象，可以起到積極的作用。應當說，在新的歷史時期，僑務工作顯得越來越重要了」（范世平， 2009：107-108）。1993年，鄧小平在上海的春節活動提出「獨特機遇論」，肯定華僑華人在改革開放進程中的重要作用和傑出貢獻，掌握華僑華人對「祖國」的民族情感，鼓勵華僑華人繼續投資中國。
江澤民任內承襲了鄧小平改革開放的方針，在外交上推動「睦鄰外交」，重修與周邊國家的關係，彌補天安門事件所帶來的國際衝擊；在僑務政策上的策略方針是採取「大僑務」的概念，即強調僑務工作除了服務中國大陸境內的歸僑和僑眷外，更要將服務觸角伸向海外華僑華人（范世平，2009：107）。此外，在江澤民主政時期擔任福州市委書記的習近平，對於「大僑務」的工作方針明確指出了「新時期的僑務工作要打破地域的界限，跳出僑務部門的範圍，使之成為黨和各級政府的大事，成為全社會共同關心、參與的大事」（習近平，1995：111）。
在「大僑務」的戰略下，僑務工作在政治領域開始與「防獨促統」結合，如為因應李登輝的「兩國論」及「九六台海危機」，僑務工作系統與對台工作系統在統戰上緊密結合，因此江澤民主政時期大力推動在1988年於北京成立的「和平統一促進會」，提供資源在各國成立分會，希望透過海外華僑華人向台灣政府施壓，以彌補其對台工作無法「入島」的問題（范世平，2009：111）。不過，馬來西亞的「一中促進協會」卻遲至2003年12月才成立。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。