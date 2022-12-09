印尼新法禁婚外性行為及未婚同居，這對外國遊客將造成什麼影響？
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印尼司法部的一名發言人試圖平息人們的擔憂，他暗示遊客的風險較小，因為向警方投訴的人很可能是印尼人。「這意味著澳洲（遊客）不必擔心。」澳洲新聞網站《WAToday》引述阿爾伯特·艾里斯（Albert Aries）說。
印尼的旅遊從業者仍在努力從新冠疫情的毀滅性影響中恢復。現在該國議會通過了新法律，一些人擔心這可能會重新將遊客拒之門外，因為婚外性行為將被視為非法。
這項備受爭議的法律還禁止未婚伴侶同居，限制政治和宗教自由，批評者將其稱為人權「災難」。雅加達本周出現抗議活動，預計這些法律將在法庭上受到挑戰。
新的刑法條款將在三年內生效，適用於印尼人和居住在該國的外國人，包括遊客。
鄰近的澳洲對此進行了廣泛報導，一些報紙將其稱為「峇里島性交禁令」。
印尼經濟嚴重依賴澳洲遊客，在疫情前，澳洲是印尼最大遊客來源國。每個月都有成千上萬的人飛往熱帶島嶼峇里島，享受溫暖的天氣，享受廉價的星牌啤酒（Bintang），參加通宵海灘派對。
峇里島婚禮相當常見，每年還有數千名澳洲畢業生飛往峇里島慶祝高中畢業。
對許多澳洲年輕人來說，峇里島之旅被視為成人禮。還有一些人一年去幾次，享受快速、廉價的旅行。
但是，在多年來只是傳聞的新法律即將成為現實的消息一傳出，對未來旅行的懷疑就開始了。
在專門研究印尼旅遊業的臉書頁面上，用戶試圖弄懂這些變化，以及它們對外國遊客的意義。
一些人表示，他們將帶著結婚證開始旅行，而另一些未婚人士表示，如果這項法律意味著他們不能與伴侶一起住酒店，他們將去其他地方。
峇里島旅遊社區（Bali Travel Community）的一位用戶說：「你要靠賄賂才能出去。」
「毀了峇里島旅遊業的好辦法，」另一個人寫道，而其他人則認為這是不可能執行的「嚇唬戰術」。
根據這項新法律，被發現發生性關係的未婚情侶最高可被監禁一年，而同居的情侶最高可被監禁六個月。
批評人士說，度假者也可能陷入困境。
人權觀察組織高級研究員安德烈亞斯·哈索諾（Andreas Harsono）對澳洲廣播公司表示：「假設一名澳洲遊客的男朋友或女朋友是當地人。」
「隨後，當地人的父母或兄弟姐妹向警方報案。這將是一個問題。」
遊客們被告知不用太擔心，因為警方只會在家庭成員投訴的情況下進行調查，比如嫌疑人的父母、配偶或孩子。
但哈索諾表示，這本身就是危險的，因為它為「選擇性執法」打開了大門。
「這意味著它只會針對特定目標實施，」他對澳洲廣播公司表示。
「可能是酒店，可能是外國遊客，讓某些警察可以索取賄賂，讓某些政客可以利用褻瀆法來監禁他們的對手。」他說。
「澳洲人不應擔心」
儘管網上的許多討論反映了澳洲人「老兄別擔心」的態度，但仍有一股強烈的擔憂暗流。
澳洲人非常清楚，與印尼當局發生衝突是多麼嚴重的事情，即使是相對輕微的犯罪。
印尼司法部的一名發言人試圖平息人們的擔憂，他暗示遊客的風險較小，因為向警方投訴的人很可能是印尼人。
「這意味著澳洲（遊客）不必擔心。」澳洲新聞網站《WAToday》引述阿爾伯特·艾里斯（Albert Aries）說。
但是峇里島的旅遊業不能再遭受又一次打擊了。該國從疫情中恢復緩慢，許多企業和家庭仍在努力挽回損失。
總部位於珀斯的非政府組織印尼研究所（Indonesia Institute）的數據指出，2019年，前往峇里島旅遊的澳洲遊客達到創紀錄的123萬人次。
相比之下，數據平台Statista的記錄顯示，2021年，由於疫情，全年只有51名外國遊客到訪該島。
不過，印度尼西亞的旅遊業正在恢復。2022年7月，印度尼西亞國家統計局記錄超過47萬名外國遊客抵達該國，這是自去年10月放鬆新冠疫情限制措施以來的最高數字。
人權觀察亞洲副主任菲爾·羅伯遜（Phil Robertson）在推特上說，新法律將「搞砸峇里島的旅遊業」。
「我真的很依賴旅遊業」
一位名叫約曼（Yoman）的導遊自2017年起一直在峇里島工作，他告訴《BBC》，新法律對整個印尼的影響可能「非常嚴重」，尤其是在峇里島。
「我非常非常擔心，因為我真的依賴旅遊業。」他說。
峇里島歷史上發生過很多事件，包括人為和自然災害，都影響了該島的遊客人數。
「海灣戰爭、峇里島爆炸案、火山爆發、塞梅魯山（火山）、林查尼山（火山），然後是新冠疫情。峇里島的旅遊業很容易受到影響。」約曼說。
但印尼政府已採取了一些措施，嘗試吸引外國人回到它平和美麗的海岸。
就在幾周前，它宣佈了一個誘人的新簽證選項，允許人們在島上居住長達10年。
當然，受影響的不僅僅是來自澳洲的遊客。
加拿大旅遊博主梅麗莎·吉魯（Melissa Giroux） 2017年曾搬到峇里島生活了18個月，她告訴《BBC》，在討論多年後，這項法律竟然通過了，她感到「震驚」。
「一旦法律實施，許多遊客寧願去別的地方，也不願冒著坐牢的風險，」吉魯說。她是部落格「一個壞了的背包」（A Broken Backpack）的作者。
「我甚至還沒考慮那些來峇里島參加派對的單身人士，也沒考慮那些在旅行中戀愛的人。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。