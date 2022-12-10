背叛與政變交織下的馬來西亞政治，常一個閃神就跟不上政局變幻的戲碼
我們想讓你知道的是
新首相安華（Anwar）在1997年亞洲金融風暴後原本被看好的馬哈迪（Mahathir）的接班人，最後被馬哈迪背叛，甚至還鋃鐺入獄，巫統的馬哈迪對獄中的安華依然一路打壓，但二十年後馬哈迪背叛巫統居然可以跟安華攜手合作拉下納吉所領導的國陣，完成馬來西亞首次的政黨輪替
文：洪耀南（淡江大學中國大陸研究所兼任助理教授）
馬來西亞長期都是國陣一盟獨大，而2018年首次政黨輪替，緊接著上演政黨重組、聯盟重組、內閣重組的戲碼，眼花撩亂，一個閃神，就跟不上大馬政治的戲碼。從大環境來說馬來西亞十年來政治，可以說是海嘯一波接一波，從2013年505換政府的華人海嘯，到2018年反納吉海嘯，這二場海嘯，醞釀期長，徵兆非常明顯，但效果都不如預期。2022年在沒有預期下臨時解散國會改選，外界普遍沒有期待，但選後結果這一場突如其來的海嘯，衝擊更大、影響更廣、更是徹底翻轉馬來西亞政治的一場最大的海嘯。
馬來西亞首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri）巫統（PEKEMBAR；UMNO）屬於國民陣線（國陣ＢＮ）在國會通過新預算案，準備對人民發放現金與減少個人所得稅的利多下，認為利多有望助攻國陣脫離與國民聯盟（PN）聯合執政，重新返回單獨由國陣執政，因此提前一年解散國會。首相依斯邁沙比利說得很清楚：「我希望人民投下睿智的一票，並為國家的穩定、經濟增長和和諧投票。」就是希望在疫情結束、也要終結馬來西亞過去四年政治的不穩定。但結果反而讓國陣拿下史上最少的席次，最終因為懸峙國會讓國陣成為關鍵少數，跟政治死敵希盟共組聯合內閣。
馬來西亞這一場海嘯，最主要的起因，是在2019年的修憲結果。修憲將投票與參選年齡皆從21歲降至18歲，且選民從登記制改為自動登記生效，並且把過去年滿21算未登記選民的390萬自動成為選民，加上降低投票年齡符合18歲以上的首投族創下史上最高近600萬人，因此首投族占合格選民2117萬人中二成八。
選舉結果投票率73.89%，有1564萬個選民投票，在單一選區一票制下，國會222席，分別希望聯盟拿下82席，國家聯盟79席（包含沙盟6席）、國陣30席、砂盟23席、民興3席、全民1席、社會民主和諧黨1席、獨立人士2席。選舉結果，馬來西亞國會無一單獨聯盟取得過半席次，幾個聯盟也表態不願跟主要二大聯盟籌組合聯政府，因而馬來西亞國會出現「懸峙國會」（hung parliament），最後由國王蘇丹介入，了解各聯盟黨揆的合作意願，在通過馬來統治者會議，決定由安華所領導希望聯盟與政敵國陣加上砂拉越政黨聯盟與其他小黨組成聯合政府執政。
安華所領導新政府是否能穩定？先天性就不良，無法單獨過半，加上與長期政敵共存，安華政府普遍不被看好，加上馬來西亞政治中帶有背叛與政變的DNA，恐怕不樂觀。
新首相安華（Anwar）在1997年亞洲金融風暴後原本被看好的馬哈迪（Mahathir）的接班人，最後被馬哈迪背叛，甚至還鋃鐺入獄，巫統的馬哈迪對獄中的安華依然一路打壓，但二十年後馬哈迪背叛巫統居然可以跟安華攜手合作拉下納吉所領導的國陣，完成馬來西亞首次的政黨輪替，選前馬哈迪承諾特赦安華，並再度指定二年後將棒給安華，安華再一次被馬哈迪所背叛，但馬哈迪卻也被自己所創建土著團結黨所背叛假戲真做辭了首相一職。
最精彩莫過喜來登政變，馬來西亞的民主政變當然不同軍事政變或泰國式政變，卻也燒出馬來西亞的政治危機，故事錯綜複雜，非三言兩語可以說清楚，但整個過程就是所有政黨聯盟都有發生背叛事件，連跟隨安華三十多年的阿茲敏，也在此役背叛安華或被鬥爭倒戈。跳槽、背叛、出走，可以說是長期以來都是馬來西亞政治的日常，但大海嘯之後尤其最近四年，各聯盟各政黨都出現跳槽、背叛、出走的頻率與震動卻加劇成為馬來西亞政治不穩定的因素。
無論執政或在野各政黨領柚面對黨內同志，黨紀已經無法約束，且經動搖國本，有高度共識採取修憲杜絕後患，藉由法律規範禁止跳槽，大選前夕三讀通過聯邦憲法修正案第3號（俗稱反跳槽法），禁止民選的國會議員於任內進行政治叛逃更換黨籍，如果跳槽或更換黨籍將喪失國會議員資格需要重新選舉。雖然可以嚇阻個別議員或派系的勒索或跳槽，但只是把矛盾變成黨內問題，各聯盟各政黨的內部矛盾會加劇。安華新內閣，不只是要安撫聯盟內的分配，還要平衡長期政敵國陣，國陣成為安華內閣最不安定的引信，動搖國本大馬政治的跳槽、背叛、出走修憲後恐怕由個人或派系上升到政黨，無論執政的大聯盟或在野聯盟的政黨，恐怕上演跳槽、背叛、出走的戲碼。安華經過二十四年當上首相是非常激勵人心的故事，但上台後面對馬來西亞沈痾的背叛與政變交織下的大悲劇。
本文獲《一路向南：東協政經研究資訊平台》授權刊登，原文請見此
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。