2022/12/09,
拉美

深陷多項貪汙指控，秘魯總統卡斯提略試圖解散國會「搞政變」，火速遭彈劾下台

深陷多項貪汙指控，秘魯總統卡斯提略試圖解散國會「搞政變」，火速遭彈劾下台
遭彈劾下台的前秘魯總統卡斯提略｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

面對國會提出第三度彈劾，卡斯提略則搶先一步宣布將解散國會，並提出應起草新憲法的要求。這樣的舉動被視為加劇了秘魯政治動盪的風險，並讓拉丁美洲的民主面臨空前的威脅，秘魯憲法法庭批評這是一場「政變」。隨後國會召開緊急會議，再次提出卡斯提略彈劾案，最終以101票贊成、6票反對、10票棄權壓倒性通過。

文：Taylor Mei

秘魯政府於12月7日出現巨大的政治風暴，原本的總統卡斯提略（Pedro Castillo）確定遭到國會彈劾，現任總統改由副總統博魯阿特（Dina Boluarte）代替。

在秘魯，總統與國會之間的對立，其實也不是一、兩天的事。如2019年的秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）也曾下令解散國會，但後續又因適逢COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，國內經濟面臨嚴重衰退，加上失業人數的不斷攀升，導致畢斯卡拉總統一職也遭到國會拔除。

在遭彈劾前試圖反將一軍

據英國《衛報》（The Guardian）報導，當時畢斯卡拉無法繼續擔任秘魯總統，其實讓不少民眾和政府官員感到訝異。像前總理凱特蘭諾（Pedro Cateriano）就稱，國會對畢斯卡拉展開的拔官罷免舉動實為「政變」（coup d’etat）。

後續以國會主席身份接任總統的梅里諾（Manuel Merino），則因試圖組建極右派政府，引發民眾上街抗議且有人因此不幸身亡後，不到五天的時間，又旋即宣布辭去總統及國會主席一職。

相較於畢斯卡拉和梅里諾，卡斯提略遭到國會彈劾，主因他無法帶領秘魯度過政治危機，且短短上任一年多內，即重新指派替換了共67名部長及內閣成員。加上國會先前已因質疑卡斯提略有賄選，向他提出過兩次彈劾。

今（2022）年53歲的卡斯提略原為一名學校教師，後來選擇步入政壇，於去（2021）年4月以些微的差距，贏過當時的競爭對手，也就是前秘魯總統藤森謙也的女兒藤森惠子後，順利登上總統大位。

《彭博社》（Bloomberg）報導，由於深陷多項貪汙指控，可能面對國會提出第三度彈劾，卡斯提略則搶先一步宣布將解散國會，並提出應起草新憲法的要求。這樣的舉動被視為加劇了秘魯政治動盪的風險，並讓拉丁美洲的民主面臨空前的威脅。卡斯提略於7日電視演講中表示：「我們選擇要重新籌組政府團隊，以重建法治與民主的社會。」同時對全國實施宵禁，並強調將會尊重民眾的私有財產和商業自由。

面對卡斯提略出怪招，秘魯國會火速通過彈劾

卡斯提略此話一出也引發外界輿論沸騰，在他發表演講後沒多久，秘魯財政部長布耶諾（Kurt Burneo）、外交部長蘭達（Cesar Landa）與司法部長吉羅（Felix Chero）紛紛提出請辭。

然而，礙於秘魯憲法規定，必須在總統無正當理由解散國會，或涉嫌觸犯叛國罪等情況下，國會及司法機關才能有較大的機會彈劾成功。因此，針對卡斯提略先前種種不當行為，如頻繁替換政府官員、碩士論文抄襲風波，以及任內無明顯政績等情形，國會皆無法順利通過投票，將卡斯提略從總統大位上撤下。

不過，面對卡斯提略一聲令下解散國會，對民主可能造成不可挽回的傷害，秘魯憲法法庭批評這是一場「政變」。隨後國會召開緊急會議，再次提出卡斯提略彈劾案，最終以101票贊成、6票反對、10票棄權壓倒性通過。

隨後秘魯金融市場也跟著受到影響，秘魯新索爾（PEN）下跌1.7％，是繼去（2021）年以來最大的盤中跌幅，而股市基準指數更是下探近一個月來的新低點，跌了2.4％。

比起副總統接位，民眾更想總統直選

接替卡斯提略出任總統、現年60歲的博魯阿特，則對於目前秘魯政壇提出願景，期待各政黨間能停止對彼此的攻擊，以重建社會安全，並讓秘魯的經濟持續成長。

然而，究竟博魯阿特的上任，是否能為秘魯政壇帶來穩定仍是未知數。根據《紐約時報》（The New York times）報導，對秘魯民眾來說，與其讓副總統「轉正」，更希望的是能實施直接選舉，讓民眾有機會重新投票決定未來的領導人。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。