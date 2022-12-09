2022/12/09,
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拜登感謝阿聯促成美俄換囚：WNBA球星格琳娜正在回家路上，俄要回「死亡商人」軍火商布特

拜登感謝阿聯促成美俄換囚：WNBA球星格琳娜正在回家路上，俄要回「死亡商人」軍火商布特
Photo Credit：AP / 達志影像

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美國總統拜登（Joe Biden）昨（8）日對全國發表演說，宣布女籃明星格林納（Brittney Griner）已經獲釋，並感謝阿拉伯聯合大公國促成換囚。這次參與換囚的布特為「非法武器走私界的最強高手」，許多媒體稱布特為「死亡商人」。

（中央社）在與俄羅斯進行換囚後，美國總統拜登（Joe Biden）昨（8）日對全國發表演說，宣布女籃明星格林納（Brittney Griner）已經獲釋，並感謝阿拉伯聯合大公國促成換囚，但前美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）未在美俄換囚協議中。

《法新社》報導，美國女籃明星格林納從俄羅斯監獄獲釋後，正在回家路上。莫斯科則證實以格林納換回俄國軍火販子、在美國服25年徒刑的布特（Viktor Bout）。

拜登稱「她平安無事，在飛機上，正在回家的路上」，還說已跟格林納談過話，而她在歷經「恐怖折磨」後，現在「心情很好」。

另一名被拘留在俄國的美國人惠蘭未能納入這次換囚協議，拜登承諾會繼續嘗試讓他獲釋。惠蘭是前美軍陸戰隊員，2018年在俄國被捕，並被控間諜罪名。

曾拿下兩屆奧運金牌的格林納因攜帶的電子菸匣含有大麻油成分，2月17日在莫斯科機場被捕。8月4日，她因持有和走私毒品罪遭俄羅斯法院判刑入獄9年。

拜登表示，格林納遭「不公正拘留」、被關在俄國流放地（penal colony）後，需要時間從「不必要的創傷」中康復。

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美國女籃明星格林納

拜登在白宮作上述宣布時，格林納的同性妻子雪瑞兒（Cherelle Griner）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）都在一旁。

雪瑞兒說自己心情激動，並形容妻子被囚的苦難是她「人生中最黑暗的時刻之一」。

拜登還公開感謝阿拉伯聯合大公國協助「促成」格林納獲釋，阿聯則與沙烏地阿拉伯發布聯合聲明說，是這兩個阿拉伯國家的領導人「努力調解」的成果。

聲明提到，格林納與布特搭乘私人飛機飛往阿布達比（Abu Dhabi），在阿聯與沙烏地人員在場的情況下進行換囚。

拜登說，預期格林納24小時內就會回到美國。

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俄國軍火商布特（Viktor Bout）

《英國廣播公司新聞》（BBC News）報導，這次參與換囚的布特是在2008年被美國緝毒局以誘捕行動於泰國被逮，2010年被引渡回美國受審。當時美國緝毒局幹員偽裝成哥倫比亞革命軍（Farc）的買家，哥倫比亞革命軍當時被美國列為恐怖組織，目前已經解散。

布特在2012年被判刑25年，罪名是預謀殺害美國人和美國官員、運送防空導彈和協助恐怖組織。

布特在1990年代初期、蘇聯解體後從事航空運輸職業。根據2007年出版、安全顧問道格拉斯．法拉赫（Douglas Farah）和史蒂芬．布勞恩（Stephen Braun）合著的《死亡商人》（Merchant of Death）一書，布特當時利用留在蘇聯帝國機場的軍機建立起自己的軍火業務。

書中提及布特是「非法武器走私界的最強高手」，也因為這本書，許多媒體稱布特為「死亡商人」。

被捕後，布特曾說美國對他的指控是出於「政治動機」，他的妻子則說布特與哥倫比亞的唯一關聯是探戈舞蹈課。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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