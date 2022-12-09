拜登感謝阿聯促成美俄換囚：WNBA球星格琳娜正在回家路上，俄要回「死亡商人」軍火商布特
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美國總統拜登（Joe Biden）昨（8）日對全國發表演說，宣布女籃明星格林納（Brittney Griner）已經獲釋，並感謝阿拉伯聯合大公國促成換囚。這次參與換囚的布特為「非法武器走私界的最強高手」，許多媒體稱布特為「死亡商人」。
（中央社）在與俄羅斯進行換囚後，美國總統拜登（Joe Biden）昨（8）日對全國發表演說，宣布女籃明星格林納（Brittney Griner）已經獲釋，並感謝阿拉伯聯合大公國促成換囚，但前美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）未在美俄換囚協議中。
《法新社》報導，美國女籃明星格林納從俄羅斯監獄獲釋後，正在回家路上。莫斯科則證實以格林納換回俄國軍火販子、在美國服25年徒刑的布特（Viktor Bout）。
拜登稱「她平安無事，在飛機上，正在回家的路上」，還說已跟格林納談過話，而她在歷經「恐怖折磨」後，現在「心情很好」。
另一名被拘留在俄國的美國人惠蘭未能納入這次換囚協議，拜登承諾會繼續嘗試讓他獲釋。惠蘭是前美軍陸戰隊員，2018年在俄國被捕，並被控間諜罪名。
曾拿下兩屆奧運金牌的格林納因攜帶的電子菸匣含有大麻油成分，2月17日在莫斯科機場被捕。8月4日，她因持有和走私毒品罪遭俄羅斯法院判刑入獄9年。
拜登表示，格林納遭「不公正拘留」、被關在俄國流放地（penal colony）後，需要時間從「不必要的創傷」中康復。
拜登在白宮作上述宣布時，格林納的同性妻子雪瑞兒（Cherelle Griner）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）都在一旁。
雪瑞兒說自己心情激動，並形容妻子被囚的苦難是她「人生中最黑暗的時刻之一」。
拜登還公開感謝阿拉伯聯合大公國協助「促成」格林納獲釋，阿聯則與沙烏地阿拉伯發布聯合聲明說，是這兩個阿拉伯國家的領導人「努力調解」的成果。
聲明提到，格林納與布特搭乘私人飛機飛往阿布達比（Abu Dhabi），在阿聯與沙烏地人員在場的情況下進行換囚。
拜登說，預期格林納24小時內就會回到美國。
《英國廣播公司新聞》（BBC News）報導，這次參與換囚的布特是在2008年被美國緝毒局以誘捕行動於泰國被逮，2010年被引渡回美國受審。當時美國緝毒局幹員偽裝成哥倫比亞革命軍（Farc）的買家，哥倫比亞革命軍當時被美國列為恐怖組織，目前已經解散。
布特在2012年被判刑25年，罪名是預謀殺害美國人和美國官員、運送防空導彈和協助恐怖組織。
布特在1990年代初期、蘇聯解體後從事航空運輸職業。根據2007年出版、安全顧問道格拉斯．法拉赫（Douglas Farah）和史蒂芬．布勞恩（Stephen Braun）合著的《死亡商人》（Merchant of Death）一書，布特當時利用留在蘇聯帝國機場的軍機建立起自己的軍火業務。
書中提及布特是「非法武器走私界的最強高手」，也因為這本書，許多媒體稱布特為「死亡商人」。
被捕後，布特曾說美國對他的指控是出於「政治動機」，他的妻子則說布特與哥倫比亞的唯一關聯是探戈舞蹈課。
新聞來源
延伸閱讀
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- 球星Brittney Griner遭俄羅斯不法拘禁逾百日，美國女籃協會發起「#WeAreBG」，多位NBA球星連署響應
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
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在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。