台灣民主實驗室公布「中國影響力指數」，台灣媒體受影響程度世界第一
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台灣民主實驗室指出，「中國影響力指數」研究結果顯示，中國經營各類關係網絡，比施壓脅迫更能有效促成目標國家地區的「友中」政策。此外，源自中國的進口貿易額在特定國家地區總進口貿易額的占比，與整體「中國影響力指數」有高度正相關。中國留學生人數則與學術領域的「中國影響力指數」有明顯正相關。
（中央社）關注資訊戰、民主韌性等議題的公民組織「台灣民主實驗室」8日發布涵蓋82個國家地區的「中國影響力指數」，總分排名第一的是巴基斯坦，台灣則在媒體和社會領域受中國影響的程度排名第一。
台灣民主實驗室2019年發起「世界中的中國」（China In The World, CITW）計畫，串連如今數以百計的研究人員及各領域利害相關人，探討中國在各國家地區的影響力及資訊戰活動，並發布「中國影響力指數」（China Index），企圖提升國際社會的問題意識，提供決策和行動參考。
新的指數8日在柏林一場與德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）合辦的國際會議上發布。指數綜合考量中國在學術、國內政治、經濟、對外政策、執法、媒體、軍事、社會、科技等9大領域的影響力，共計99個指標。
在涵蓋82個國家地區的總排名，「中國影響力指數」最高的前30名依序是巴基斯坦、柬埔寨、新加坡、泰國，秘魯和南非並列第5，接著是菲律賓、吉爾吉斯、塔吉克、馬來西亞、台灣、澳洲、韓國、奈及利亞、哈薩克、印尼、埃及、坦尚尼亞、德國、迦納、美國、肯亞、巴拿馬、烏茲別克、委內瑞拉、紐西蘭、英國、墨西哥、喬治亞、智利。
台灣在世界總排名位居第11，但在媒體和社會2大領域的「中國影響力指數」超越其他81個國家地區，排名第一。
以區域而言，東南亞的「中國影響力指數」最高，緊追在後的是中亞。不過，在包含台灣的「東亞與東南亞」此一區域分類，韓國、印尼、越南、日本的「中國影響力指數」都低於台灣。
值得注意的是，在歐洲，「中國影響力指數」排名由高至低依序是德國、英國、喬治亞、義大利、塞爾維亞、保加利亞、西班牙、法國、烏克蘭、亞美尼亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克、白俄羅斯、奧地利、摩爾多瓦、波蘭、愛沙尼亞、荷蘭、亞塞拜然、捷克、希臘、波士尼亞與赫塞哥維納、立陶宛、芬蘭、瑞典、比利時、蒙特內哥羅、拉脫維亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓。這或許與媒體呈現的形象有些差異。
台灣民主實驗室指出，「中國影響力指數」研究結果顯示，中國經營各類關係網絡，比施壓脅迫更能有效促成目標國家地區的「友中」政策。
此外，源自中國的進口貿易額在特定國家地區總進口貿易額的占比，與整體「中國影響力指數」有高度正相關。中國留學生人數則與學術領域的「中國影響力指數」有明顯正相關。
值得注意的是，當特定國家地區的國內生產毛額（GDP）、人均GDP越高，以及貪汙腐敗程度越低，中國越傾向透過施展壓力發揮影響力。也就是說，當貪汙腐敗利益網絡效益低落，中國傾向轉而運用脅迫等高壓手段。
台灣民主實驗室柏林會議聚焦中國，吸引全球專家與會
（中央社）台灣民主實驗室成立以來首次全球性的實體會議近日在柏林舉行，吸引全球逾250位研究中國影響力的專家與會，現場討論氣氛熱絡，主辦單位計畫明年在台灣續辦。
非營利組織台灣民主實驗室主辦的「中國在世界」（China in the world，簡稱CITW，前譯「世界中的中國」）年度會議，6日起在柏林一連舉行3天，來自歐洲、美國、非洲、中亞、紐澳的非政府組織工作者、官員、學者齊聚一堂，討論中國如何透過宣傳和資金擴大影響力，並分享辨識和因應的策略。
台灣民主實驗室成立於2019年，平時除了關注中國對台灣輿論環境的資訊操作，也在與各國人士互動過程中，建立了一個研究中國影響力的跨國社群；由於疫情過去只能在線上開會，這次柏林會議是第一次實體會議，對這個民間團體來說意義重大。
執行長吳銘軒接受《中央社》記者訪問時表示，許多專精人權和環境議題的非政府組織和學者，發現政府與中國往來會帶來貪污和污染的問題，可是他們本身沒有中國研究背景，對中國的政治和操作手法不了解，因此社群內交流的需求非常大。
吳銘軒強調，中國當然可在世界上擴張影響力，但背後可能有惡意、不符合國際規範、或協助獨裁政權，台灣民主實驗室希望中國影響力的相關議題能進入全球視野，因此利用會議創造一個安全的空間，讓各國研究中國影響力的人士互相認識、建立信任和找出共通性，進一步促成跨地區和領域的合作。
至於為何選在柏林辦，吳銘軒說，俄國入侵烏克蘭讓全世界看到獨裁者的真面目，如何與體制不同的極權國家往來，成為民主國家討論的焦點；選在柏林原因是德國是歐洲受中國影響最大的國家，而且德國正在討論新的中國政策，希望大家多關注德國和歐洲的動態。
這次柏林會議一共舉行45場活動，參與人數超過250人，現場討論氣氛熱絡，8日還邀請德國國會議員和歐洲各國學者分析中國政策，堪稱是一次成功的會議，台灣民主實驗室計畫明年回台灣繼續舉辦。
學者：歐洲與中國認知不同，彷彿活在平行世界
（中央社）歐洲智庫學者8日在座談會上表示，近來歐洲和中國對彼此的認知與現實脫鉤，尤其俄羅斯出兵烏克蘭後彷彿活在平行世界，期盼雙方回到現實，避免錯誤期待。
台灣民主實驗室6日起在柏林舉辦「中國在世界」（China in the world）會議，討論中國如何擴大影響力，大會8日在發布「中國影響力指數」（China Index）前，邀請捷克、德國、北馬其頓的學者回顧與展望歐洲與中國的關係，座談會全程在YouTube網路平台直播。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。