台灣民主實驗室公布「中國影響力指數」，台灣媒體受影響程度世界第一

（中央社）關注資訊戰、民主韌性等議題的公民組織「台灣民主實驗室」8日發布涵蓋82個國家地區的「中國影響力指數」，總分排名第一的是巴基斯坦，台灣則在媒體和社會領域受中國影響的程度排名第一。

台灣民主實驗室2019年發起「世界中的中國」（China In The World, CITW）計畫，串連如今數以百計的研究人員及各領域利害相關人，探討中國在各國家地區的影響力及資訊戰活動，並發布「中國影響力指數」（China Index），企圖提升國際社會的問題意識，提供決策和行動參考。

新的指數8日在柏林一場與德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）合辦的國際會議上發布。指數綜合考量中國在學術、國內政治、經濟、對外政策、執法、媒體、軍事、社會、科技等9大領域的影響力，共計99個指標。

在涵蓋82個國家地區的總排名，「中國影響力指數」最高的前30名依序是巴基斯坦、柬埔寨、新加坡、泰國，秘魯和南非並列第5，接著是菲律賓、吉爾吉斯、塔吉克、馬來西亞、台灣、澳洲、韓國、奈及利亞、哈薩克、印尼、埃及、坦尚尼亞、德國、迦納、美國、肯亞、巴拿馬、烏茲別克、委內瑞拉、紐西蘭、英國、墨西哥、喬治亞、智利。

台灣在世界總排名位居第11，但在媒體和社會2大領域的「中國影響力指數」超越其他81個國家地區，排名第一。

以區域而言，東南亞的「中國影響力指數」最高，緊追在後的是中亞。不過，在包含台灣的「東亞與東南亞」此一區域分類，韓國、印尼、越南、日本的「中國影響力指數」都低於台灣。

值得注意的是，在歐洲，「中國影響力指數」排名由高至低依序是德國、英國、喬治亞、義大利、塞爾維亞、保加利亞、西班牙、法國、烏克蘭、亞美尼亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克、白俄羅斯、奧地利、摩爾多瓦、波蘭、愛沙尼亞、荷蘭、亞塞拜然、捷克、希臘、波士尼亞與赫塞哥維納、立陶宛、芬蘭、瑞典、比利時、蒙特內哥羅、拉脫維亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓。這或許與媒體呈現的形象有些差異。

台灣民主實驗室指出，「中國影響力指數」研究結果顯示，中國經營各類關係網絡，比施壓脅迫更能有效促成目標國家地區的「友中」政策。

此外，源自中國的進口貿易額在特定國家地區總進口貿易額的占比，與整體「中國影響力指數」有高度正相關。中國留學生人數則與學術領域的「中國影響力指數」有明顯正相關。

值得注意的是，當特定國家地區的國內生產毛額（GDP）、人均GDP越高，以及貪汙腐敗程度越低，中國越傾向透過施展壓力發揮影響力。也就是說，當貪汙腐敗利益網絡效益低落，中國傾向轉而運用脅迫等高壓手段。

Photo Credit: 中央社 捷克智庫學者馬定和（左）、德國智庫學者瓦克爾（中）、美國智庫學者馬安洲（右）應邀參加台灣民主實驗室在柏林舉辦的座談會。中央社記者林育立柏林攝 111年12月9日

台灣民主實驗室柏林會議聚焦中國，吸引全球專家與會

（中央社）台灣民主實驗室成立以來首次全球性的實體會議近日在柏林舉行，吸引全球逾250位研究中國影響力的專家與會，現場討論氣氛熱絡，主辦單位計畫明年在台灣續辦。

非營利組織台灣民主實驗室主辦的「中國在世界」（China in the world，簡稱CITW，前譯「世界中的中國」）年度會議，6日起在柏林一連舉行3天，來自歐洲、美國、非洲、中亞、紐澳的非政府組織工作者、官員、學者齊聚一堂，討論中國如何透過宣傳和資金擴大影響力，並分享辨識和因應的策略。

台灣民主實驗室成立於2019年，平時除了關注中國對台灣輿論環境的資訊操作，也在與各國人士互動過程中，建立了一個研究中國影響力的跨國社群；由於疫情過去只能在線上開會，這次柏林會議是第一次實體會議，對這個民間團體來說意義重大。

執行長吳銘軒接受《中央社》記者訪問時表示，許多專精人權和環境議題的非政府組織和學者，發現政府與中國往來會帶來貪污和污染的問題，可是他們本身沒有中國研究背景，對中國的政治和操作手法不了解，因此社群內交流的需求非常大。

吳銘軒強調，中國當然可在世界上擴張影響力，但背後可能有惡意、不符合國際規範、或協助獨裁政權，台灣民主實驗室希望中國影響力的相關議題能進入全球視野，因此利用會議創造一個安全的空間，讓各國研究中國影響力的人士互相認識、建立信任和找出共通性，進一步促成跨地區和領域的合作。

至於為何選在柏林辦，吳銘軒說，俄國入侵烏克蘭讓全世界看到獨裁者的真面目，如何與體制不同的極權國家往來，成為民主國家討論的焦點；選在柏林原因是德國是歐洲受中國影響最大的國家，而且德國正在討論新的中國政策，希望大家多關注德國和歐洲的動態。

這次柏林會議一共舉行45場活動，參與人數超過250人，現場討論氣氛熱絡，8日還邀請德國國會議員和歐洲各國學者分析中國政策，堪稱是一次成功的會議，台灣民主實驗室計畫明年回台灣繼續舉辦。

學者：歐洲與中國認知不同，彷彿活在平行世界

（中央社）歐洲智庫學者8日在座談會上表示，近來歐洲和中國對彼此的認知與現實脫鉤，尤其俄羅斯出兵烏克蘭後彷彿活在平行世界，期盼雙方回到現實，避免錯誤期待。

台灣民主實驗室6日起在柏林舉辦「中國在世界」（China in the world）會議，討論中國如何擴大影響力，大會8日在發布「中國影響力指數」（China Index）前，邀請捷克、德國、北馬其頓的學者回顧與展望歐洲與中國的關係，座談會全程在YouTube網路平台直播。