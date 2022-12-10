2022/12/10,
歐洲

英國哈利王子與梅根「脫離」王室後，他們的收入從何而來？

英國哈利王子與梅根「脫離」王室後，他們的收入從何而來？

我們想讓你知道的是

12月8日，網飛公司發布英國薩塞克斯公爵哈利王子與夫人梅根新紀錄片系列《哈利王子與梅根》的第一集。這對不再接受王室的錢的夫婦，他們現在收入都是從哪裡來？和過去相比又失去了什麼？

網飛發佈了哈里和梅根紀錄片的劇照

Photo Credit: Netflix / BBC News

網飛發布了哈利和梅根紀錄片的劇照

當地時間周四（12月8日），網飛（Netflix）公司發布英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與夫人梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）新紀錄片系列《哈利王子與梅根》的第一集。

這對夫婦不再接受王室的錢，他們現在的大部分收入來自商業活動。

哈利和梅根為什麼退出王室工作？

2020年1月起，薩塞克斯公爵和公爵夫人不再履行高級王室成員職務。

他們說，自己對媒體的打擾感到憤怒，對白金漢宮阻止他們發展「Sussex Royal」品牌感到沮喪。

哈利仍然是王子，這對夫婦也保留了薩塞克斯公爵和公爵夫人的頭銜，但不能再使用「殿下」頭銜。

哈利王子也放棄了他的官方軍事頭銜，因此在已故伊麗莎白女王的葬禮上沒有穿軍裝。

但是，他和約克公爵（另一位不履行公務的王室成員）被允許穿著軍裝站在她的靈柩旁守夜。

2019年，安德魯王子因與商人傑佛瑞・艾普斯汀的友誼引發爭議，不再履行王室成員職務。

梅根和哈利住在哪裡？

薩塞克斯公爵和公爵夫人2020年6月搬到美國加州。

他們說，需要給家庭提供空間，並專注於他們新的阿奇威爾基金會（Archewell Foundation）。

這對夫婦在2022年6月回到英國參加已故女王的白金婚慶典，並在9月參加她的葬禮。

目前尚不清楚他們是否會出席查爾斯國王的加冕典禮。

梅根和哈利是怎麼賺錢的？

梅根和哈里

Photo Credit: Getty Images / BBC News

梅根和哈利
  • 電視和Podcast

薩塞克斯公爵和公爵夫人的媒體公司阿奇威爾（Archewell Productions）正在為網飛製作一系列節目，這一安排被認為價值數千萬美元。

阿奇威爾還為Spotify製作Podcast，包括「原型」（Archetypes）系列，這個系列是關於有名的女性。

哈利王子和梅根在2021年3月接受美國主持人歐普拉・溫芙蕾（Oprah Winfrey）的採訪，但他們表示沒有得到報酬。

梅根在2021年出版了一本名為《長凳》（The Bench）的兒童讀物。

蘭登書屋（Random House）將在2023年1月出版哈利王子的自傳《後備》（Spare）。

  • 其他

2021年3月，哈利被任命為加州培訓公司BetterUp的「首席影響官」。

哈利王子和梅根失去了什麼？

  • 年收入

作為王室成員，他們年收入的95%來自康沃爾公國（Duchy of Cornwall），這是哈利王子的父親、當時的威爾斯親王查爾斯的財產。

在2018至2019財政年度（他們結婚的第一年），公國花了超過500萬英鎊為薩塞克斯夫婦、劍橋公爵夫婦的公共職責和一些私人開支付費。

這對夫婦收入的另外5%來自納稅人出資的「君主撥款」。

哈里和梅根在2018年結婚

Photo Credit: Getty Images / BBC News

哈利和梅根在2018年結婚

查爾斯的辦公室稱，查爾斯隨後給了他們「一大筆錢」，以支持他們過渡到經濟獨立。

康沃爾公國的帳目顯示，薩塞克斯夫婦以及威廉王子和凱特王妃在2020年4月至6月收到了約450萬英鎊。

「這筆資金已於（2020年夏季）停止。」一位發言人表示。

  • 保鏢

在他們不再履行公職後，公爵和公爵夫人不能再得到針對高級王室成員的安保待遇。

當哈利王子第一次離開英國時，他說，在沒有警察保護的情況下，帶家人回來太危險了。

2022年7月，他獲准在高等法院對這一決定提出質疑。

  • 她的小屋

哈利和梅根結婚時，女王送給他們溫莎的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）。

它的翻修耗資240萬英鎊，由英國皇家財產局支付。

這對夫婦卸任時還了這筆錢。

哈利和梅根還有其他什麼財產？

戴安娜王妃1997年去世時留下1300萬英鎊遺產，其中大部分由威廉和哈利繼承。

哈利王子在接受歐普拉採訪時表示，這筆錢為他們搬到美國提供了資金：「我繼承了我媽媽留給我的東西，如果沒有這些，我們不可能做到這一點。」

據悉，哈利王子還從他的曾祖母即伊麗莎白王太后那繼承了數百萬英鎊的遺產。

戴安娜王妃在1997年去世

Photo Credit: Getty Images / BBC News

戴安娜王妃在1997年去世

但不清楚已故伊麗莎白女王是否給他留了財產。

據報導，在薩塞克斯公爵夫人成功的演藝生涯中，她在律政劇《金裝律師》（Suit）中每集的片酬為五萬美元（約合4.1萬英鎊）。她在7部電視劇中出演超過100集，飾演雷切爾・贊恩（Rachel Zane）。

梅根還經營一個生活方式部落格，並為一個加拿大時尚品牌設計商品。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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